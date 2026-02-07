Manchester United – Tottenham 2-0. Radu Drăgușin (24 de ani) a bifat al patrulea meci în acest sezon de Premier League.

Fundașul român a fost introdus rapid pe teren, după eliminarea lui Cristian Romero (27 de ani).

Fundașul argentinian a văzut cartonașul roșu în minutul 29, iar trei minute mai târziu tehnicianul Thomas Frank l-a scos pe atacantul Wilson Odobert și l-a introdus pe fundașul Radu Drăgușin.

United – Tottenham 2-0 . Radu Drăgușin, aruncat în joc după eliminarea lui Romero

Mbeumo a deschis scorul în minutul 38, la scurt timp după intrarea lui Drăgușin.

La primul corner al lui United, mingea a ajuns la atacantul camerunez, care fusese lăsat singur în careu, așa că a surprins apărarea londoneză cu un șut plasat perfect, lângă bară.

Tottenham a forțat egalarea, însă nu a reușit să își creeze ocazii clare, iar cu zece minute înainte de final, elevii lui Michael Carrick au închis tabela.

Dalot a centrat excelent în careu, balonul a fost deviat de Sesko, care i-a depășit fără probleme în duelul aerian pe fundașul român și pe Yves Bissouma, iar mingea a ajuns la Bruno Fernandes, care l-a învins cu ușurință pe Guglielmo Vicario.

În acest meci, Drăgușin a adunat 58 de minute pe teren, deși a început ca rezervă.

Revenit după o accidentare lungă, el a jucat mai întâi 5 minute cu Crystal Palace, în etapa #18 (0-1), apoi a urmat o serie de cinci meciuri în care a rămas pe bancă, înainte să prindă un minut cu Burnley (2-2) și să fie titular în partida cu Manchester United (2-2), în etapa anterioară.

Tottenham se află pe locul 14 în Premier League, cu 29 de puncte, în timp ce Manchester United urcă spre podium, având acum 44 de puncte.

Clasamentul în Premier League

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Arsenal 24 53 2 Manchester City 24 47 3 Aston Villa 24 46 4 Manchester United 25 44 5 Chelsea 24 40 6 Liverpool 24 39 7 Brentford 24 36 8 Sunderland 24 36 9 Fulham 24 34 10 Everton 24 34 11 Newcastle 24 33 12 Bournemouth 24 33 13 Brighton 24 31 14 Tottenham 25 29 15 Crystal Palace 24 29 16 Leeds 25 29 17 Nottingham 25 26 18 West Ham 24 20 19 Burnley 24 15 20 Wolves 24 8

