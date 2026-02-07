Drăgușin, introdus de urgență FOTO. Românul a fost aruncat în meciul cu Manchester United după un cartonaș roșu » A greșit la un gol +16 foto
Radu Drăgușin. Foto: Captură Voyo
Drăgușin, introdus de urgență FOTO. Românul a fost aruncat în meciul cu Manchester United după un cartonaș roșu » A greșit la un gol

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 07.02.2026, ora 17:07
alt-text Actualizat: 07.02.2026, ora 17:08
  • Manchester United – Tottenham 2-0. Radu Drăgușin (24 de ani) a bifat al patrulea meci în acest sezon de Premier League.
  • Fundașul român a fost introdus rapid pe teren, după eliminarea lui Cristian Romero (27 de ani).

Fundașul argentinian a văzut cartonașul roșu în minutul 29, iar trei minute mai târziu tehnicianul Thomas Frank l-a scos pe atacantul Wilson Odobert și l-a introdus pe fundașul Radu Drăgușin.

United – Tottenham 2-0. Radu Drăgușin, aruncat în joc după eliminarea lui Romero

Mbeumo a deschis scorul în minutul 38, la scurt timp după intrarea lui Drăgușin.

La primul corner al lui United, mingea a ajuns la atacantul camerunez, care fusese lăsat singur în careu, așa că a surprins apărarea londoneză cu un șut plasat perfect, lângă bară.

Tottenham a forțat egalarea, însă nu a reușit să își creeze ocazii clare, iar cu zece minute înainte de final, elevii lui Michael Carrick au închis tabela.

Dalot a centrat excelent în careu, balonul a fost deviat de Sesko, care i-a depășit fără probleme în duelul aerian pe fundașul român și pe Yves Bissouma, iar mingea a ajuns la Bruno Fernandes, care l-a învins cu ușurință pe Guglielmo Vicario.

Radu Drăgușin, greșeală la golul marcat de Manchester United. Foto: Captură, @DAZN Radu Drăgușin, greșeală la golul marcat de Manchester United. Foto: Captură, @DAZN Radu Drăgușin, greșeală la golul marcat de Manchester United. Foto: Captură, @DAZN Radu Drăgușin, greșeală la golul marcat de Manchester United. Foto: Captură, @DAZN Radu Drăgușin, greșeală la golul marcat de Manchester United. Foto: Captură, @DAZN
În acest meci, Drăgușin a adunat 58 de minute pe teren, deși a început ca rezervă.

Revenit după o accidentare lungă, el a jucat mai întâi 5 minute cu Crystal Palace, în etapa #18 (0-1), apoi a urmat o serie de cinci meciuri în care a rămas pe bancă, înainte să prindă un minut cu Burnley (2-2) și să fie titular în partida cu Manchester United (2-2), în etapa anterioară.

Tottenham se află pe locul 14 în Premier League, cu 29 de puncte, în timp ce Manchester United urcă spre podium, având acum 44 de puncte.

Clasamentul în Premier League

LocEchipaMeciuriPuncte
1Arsenal2453
2Manchester City2447
3Aston Villa2446
4Manchester United2544
5Chelsea2440
6Liverpool2439
7Brentford2436
8Sunderland2436
9Fulham2434
10Everton2434
11Newcastle2433
12Bournemouth2433
13Brighton2431
14Tottenham2529
15Crystal Palace2429
16Leeds2529
17Nottingham2526
18West Ham2420
19Burnley2415
20Wolves248

Manchester United Premier League tottenham radu dragusin
15:33
