„Aparține trecutului” Prima reacție a lui Ioan Varga, după ce GOLAZO.ro a dezvăluit că CFR Cluj și-a ipotecat jucătorii

  • Ioan Varga, patronul clubului CFR Cluj, a oferit o primă reacție cu privire la împrumuturile contractate de formația din Gruia în 2025, garantate prin drepturile economice ale jucătorilor.

GOLAZO.ro a dezvăluit, vineri, că CFR Cluj a contractat două împrumuturi anul trecut din cauza problemelor financiare cu care se confrunta.

Ioan Varga: „CFR Cluj este un club fără nicio problemă financiară”

În urma informațiilor publicate de GOLAZO.ro, Ioan Varga, finanțatorul clubului CFR, a oferit o primă reacție:

„Împrumuturile despre care au apărut informații și s-a scris au fost contractate astă-vară, deci este ceva care aparține trecutului.

Între timp toate datoriile au fost plătite, am returnat împrumutul de peste 1,5 milioane de euro făcut anul trecut. În acest moment, salariile tuturor sunt la zi, iar CFR Cluj este un club fără nicio problemă financiară”, a declarat Ioan Varga, conform fanatik.ro.

Pentru CFR Cluj urmează derby-ul cu U Cluj de astăzi, de la ora 20:00, din etapa 26 din Liga 1. Partida va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În acest moment, formația lui Daniel Pancu traversează o perioadă foarte bună în campionat și se situează pe locul 7, cu 38 de puncte acumulate.

Împrumuturile realizate de CFR în 2025

Confruntată cu grave probleme financiare și presiuni urgente asupra bugetului, CFR Cluj a apelat, la finalul anului 2025, la un împrumut privat de 1,35 milioane de euro.

A fost luat de la Andrei Zolotco (40 de ani), om de afaceri moldovean stabilit la Dubai, fost agent de jucători și fost proprietar al clubului danez Vejle Boldklub.

Contractul semnat cu Andrei Zolotco, înregistrat pe 18 noiembrie 2025 în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (AEGERM) este unul rar întâlnit în fotbalul românesc: o ipotecă mobiliară asupra drepturilor economice ale 25 de jucători.

Împrumutul a venit într-un context dificil, când CFR Cluj avea mare nevoie de bani, fiind în pericol de insolvență.

În acest context, clubul a fost nevoit să vândă jucători importanți, printre care Louis Munteanu, la DC United, Lindon Emerllahu, la Polissya Zhitomyr, și Otto Hindrich, la Legia Varșovia, pentru a echilibra bugetul.

În iunie 2025, CFR 1907 Cluj a mai contractat un împrumut de la omul de afaceri Corneluț Rus în valoare de 400.000 de euro (echivalent 2.011.600 lei la cursul BNR din 17 iunie 2025) și 300.000 de dolari.

Pentru garantarea rambursării, clubul a constituit o ipotecă mobiliară asupra 10% din drepturile economice ale atacantului Louis Munteanu, în limita sumei de 700.000 euro.

Contractul stipulează că, dacă jucătorul este transferat înainte de scadența împrumutului (22 octombrie 2030), creditorul își poate recupera banii din suma obținută din transfer.

CFR Cluj liga 1 Probleme Financiare ioan varga
