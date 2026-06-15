Pancu și-a ales oamenii Rapid a prezentat noul staff » Un stelist vine în echipa lui Pancu

Rapid București și-a prezentat oficial staff-ul tehnic pentru noul sezon competițional.

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Primele informații despre cei care vor sta în spatele lui Daniel Pancu au apărut în urmă cu o săptămână, iar acum giuleștenii au confirmat echipa tehnică alături de care vor ataca noua stagiune.

Rapid a prezentat oficial staff-ul tehnic al lui Daniel Pancu

După un sezon dezamăgitor, în care echipa a ratat toate obiectivele setate pe final, conducerea speră la alte rezultate sub conducerea noului tehnician.

Astfel, staff-ul pentru următoarea stagiune este următorul:

Daniel Pancu - antrenor principal

Ciprian Niță - antrenor secund

Geraldo Alves - antrenor secund

Marius Suller - antrenor secund

Leontin Toader - antrenor cu portarii

Armando Lungu - preparator fizic

Dan Wanya-Crîngu - medic

„Clubul nostru a defintivat componența staff-ului tehnic care va conduce echipa în stagiunea 2026–2027. Astfel, alături de antrenorul nostru principal, Daniel Pancu, în rolurile de antrenori secunzi, se vor afla Ciprian Niță, care rămâne alături de Rapid și în noul sezon, dar și Geraldo Alves (fost antrenor FC Rapid U16) și Marius Suller (fost FC Argeș), specialiști care vor contribui la pregătirea tactică și la dezvoltarea jocului echipei.

După ce a făcut parte din staff-ul unor echipe precum FC Naţional, Al-Ain, Al-Sadd, naţionala Kuweitului, Al-Salmiya, Al-Ettifaq, AEL Limassol, Astra, FCSB, Kuwait SC, Qatar SC și după nouă ani petrecuți la echipa națională a României, Leontin Toader revine la Rapid pentru a asigura pregătirea portarilor echipei noastre.

Componenta tehnică este completată de preparatorul fizic Armando Lungu (fost preparator fizic Academia Rapid), care va coordona programele de pregătire fizică și recuperare ale echipei de seniori.

Totodată, începând cu noul sezon, și echipa medicală va avea un nou membru: aceasta a fost întărită prin cooptarea doctorului Dan Wanya-Crîngu, care se alătură staff-ului”, a transmis Rapid pe pagina de Facebook.

Pancu l-a cooptat în staff și pe Geraldo Alves (45 de ani), fostul fundaș al rivalei FCSB, între 2010 și 2012.

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