Pancu și-a ales oamenii Rapid a prezentat noul staff » Un stelist vine în echipa lui Pancu
Daniel Pancu. Foto: Facebook/Rapid
Superliga

Pancu și-a ales oamenii Rapid a prezentat noul staff » Un stelist vine în echipa lui Pancu

alt-text Publicat: 15.06.2026, ora 17:40
alt-text Actualizat: 15.06.2026, ora 18:04
  • Rapid București și-a prezentat oficial staff-ul tehnic pentru noul sezon competițional.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Primele informații despre cei care vor sta în spatele lui Daniel Pancu au apărut în urmă cu o săptămână, iar acum giuleștenii au confirmat echipa tehnică alături de care vor ataca noua stagiune.

Probleme pentru Portugalia Naționala lui Cristiano Ronaldo, nevoită să-și anuleze antrenamentul înainte de debutul la CM 2026
Citește și
Probleme pentru Portugalia Naționala lui Cristiano Ronaldo, nevoită să-și anuleze antrenamentul înainte de debutul la CM 2026
Citește mai mult
Probleme pentru Portugalia Naționala lui Cristiano Ronaldo, nevoită să-și anuleze antrenamentul înainte de debutul la CM 2026

Rapid a prezentat oficial staff-ul tehnic al lui Daniel Pancu

După un sezon dezamăgitor, în care echipa a ratat toate obiectivele setate pe final, conducerea speră la alte rezultate sub conducerea noului tehnician.

Astfel, staff-ul pentru următoarea stagiune este următorul:

  • Daniel Pancu - antrenor principal
  • Ciprian Niță - antrenor secund
  • Geraldo Alves - antrenor secund
  • Marius Suller - antrenor secund
  • Leontin Toader - antrenor cu portarii
  • Armando Lungu - preparator fizic
  • Dan Wanya-Crîngu - medic

„Clubul nostru a defintivat componența staff-ului tehnic care va conduce echipa în stagiunea 2026–2027. Astfel, alături de antrenorul nostru principal, Daniel Pancu, în rolurile de antrenori secunzi, se vor afla Ciprian Niță, care rămâne alături de Rapid și în noul sezon, dar și Geraldo Alves (fost antrenor FC Rapid U16) și Marius Suller (fost FC Argeș), specialiști care vor contribui la pregătirea tactică și la dezvoltarea jocului echipei.

După ce a făcut parte din staff-ul unor echipe precum FC Naţional, Al-Ain, Al-Sadd, naţionala Kuweitului, Al-Salmiya, Al-Ettifaq, AEL Limassol, Astra, FCSB, Kuwait SC, Qatar SC și după nouă ani petrecuți la echipa națională a României, Leontin Toader revine la Rapid pentru a asigura pregătirea portarilor echipei noastre.

Componenta tehnică este completată de preparatorul fizic Armando Lungu (fost preparator fizic Academia Rapid), care va coordona programele de pregătire fizică și recuperare ale echipei de seniori.

Totodată, începând cu noul sezon, și echipa medicală va avea un nou membru: aceasta a fost întărită prin cooptarea doctorului Dan Wanya-Crîngu, care se alătură staff-ului”, a transmis Rapid pe pagina de Facebook.

Pancu l-a cooptat în staff și pe Geraldo Alves (45 de ani), fostul fundaș al rivalei FCSB, între 2010 și 2012.

Citește și

Scandal la Sepsi Dioszegi se ia din nou de Niczuly: „Îl plătim degeaba!” » Portarul îi dă imediat replica: „Știe mai bine cum iau eu banii”
Superliga
16:40
Scandal la Sepsi Dioszegi se ia din nou de Niczuly: „Îl plătim degeaba!” » Portarul îi dă imediat replica: „Știe mai bine cum iau eu banii”
Citește mai mult
Scandal la Sepsi Dioszegi se ia din nou de Niczuly: „Îl plătim degeaba!” » Portarul îi dă imediat replica: „Știe mai bine cum iau eu banii”
Plecări în masă de la Rapid Continuă despărțirile de jucători care nu au confirmat: încă două „victime”. Nici staff-ul nu scapă
Superliga
16:23
Plecări în masă de la Rapid Continuă despărțirile de jucători care nu au confirmat: încă două „victime”. Nici staff-ul nu scapă
Citește mai mult
Plecări în masă de la Rapid Continuă despărțirile de jucători care nu au confirmat: încă două „victime”. Nici staff-ul nu scapă

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Șah” la PNL, odată cu excluderea „propriului premier”, și o explicație pentru ultimatimul dat lui Veștea. Reacții după decizia liberalilor, ce face PSD
„Șah” la PNL, odată cu excluderea „propriului premier”, și o explicație pentru ultimatimul dat lui Veștea. Reacții după decizia liberalilor, ce face PSD
„Șah” la PNL, odată cu excluderea „propriului premier”, și o explicație pentru ultimatimul dat lui Veștea. Reacții după decizia liberalilor, ce face PSD
rapid bucuresti antrenori Daniel Pancu liga 1 staff
Știrile zilei din sport
De la FCSB, paznic la Yamal Joao Paulo l-a anihilat pe Lamine în șocul Mondialului!
Campionatul Mondial
15.06
De la FCSB, paznic la Yamal Joao Paulo l-a anihilat pe Lamine în șocul Mondialului!
Citește mai mult
De la FCSB, paznic la Yamal Joao Paulo l-a anihilat pe Lamine în șocul Mondialului!
„Antrenorul a avut ultimul cuvânt” Nicolescu, despre plecarea unuia dintre liderii lui Dinamo: „Vrea alt profil. Discutăm cu doi străini”
Superliga
15.06
„Antrenorul a avut ultimul cuvânt” Nicolescu, despre plecarea unuia dintre liderii lui Dinamo: „Vrea alt profil. Discutăm cu doi străini”
Citește mai mult
„Antrenorul a avut ultimul cuvânt” Nicolescu, despre plecarea unuia dintre liderii lui Dinamo: „Vrea alt profil. Discutăm cu doi străini”
Pancu a trecut la treabă Rapid s-a reunit astăzi sub comanda noului antrenor: „Încerc să relaxez puțin atmosfera” » Cine a lipsit
Superliga
15.06
Pancu a trecut la treabă Rapid s-a reunit astăzi sub comanda noului antrenor: „Încerc să relaxez puțin atmosfera” » Cine a lipsit
Citește mai mult
Pancu a trecut la treabă Rapid s-a reunit astăzi sub comanda noului antrenor: „Încerc să relaxez puțin atmosfera” » Cine a lipsit
Noile tricouri de joc ale lui Dinamo Al treilea este maro!  Cum arată noua siglă pe echipamente 
Superliga
15.06
Noile tricouri de joc ale lui Dinamo Al treilea este maro! Cum arată noua siglă pe echipamente
Citește mai mult
Noile tricouri de joc ale lui Dinamo Al treilea este maro!  Cum arată noua siglă pe echipamente 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:03
Cel care ne-a apărat. El, supremul Cornel Penu, interviu-eveniment pentru GOLAZO.ro, în ziua în care a împlinit 80 de ani
Cel care ne-a apărat. El, supremul Cornel Penu, interviu-eveniment pentru GOLAZO.ro, în ziua în care a împlinit 80 de ani
09:35
Theodor Jumătate Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat
Theodor Jumătate Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat 
09:00
„Prefer 5-4 decât 1-0” Antonio Folha, noul antrenor al CFR Cluj, se prezintă ca adept al fotbalului-spectacol » Obiectivul asumat
„Prefer 5-4 decât 1-0” Antonio Folha, noul antrenor al CFR Cluj, se prezintă ca adept al fotbalului-spectacol »  Obiectivul asumat
07:27
Încă o mare surpriză Arabia Saudită, rezultat mare cu Uruguay! Iran a remizat cu Noua Zeelandă
Încă o mare surpriză Arabia Saudită, rezultat mare cu Uruguay! Iran a remizat cu Noua Zeelandă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Top stiri
Zi grea pentru granzi la CM 2026 După Belgia și Spania, nici Uruguay nu reușește să se impună în primul meci al turneului
Campionatul Mondial
07:31
Zi grea pentru granzi la CM 2026 După Belgia și Spania, nici Uruguay nu reușește să se impună în primul meci al turneului
Citește mai mult
Zi grea pentru granzi la CM 2026 După Belgia și Spania, nici Uruguay nu reușește să se impună în primul meci al turneului
Schimbare la Mondial FIFA a reacționat după controversele iscate în prima săptămână a turneului final
Campionatul Mondial
15.06
Schimbare la Mondial FIFA a reacționat după controversele iscate în prima săptămână a turneului final
Citește mai mult
Schimbare la Mondial FIFA a reacționat după controversele iscate în prima săptămână a turneului final
Nuno Campos nu l-a mai vrut Dinamo se desparte de încă un titular: „N-o să vă uit niciodată” + reacția lui Cîrjan
Superliga
15.06
Nuno Campos nu l-a mai vrut Dinamo se desparte de încă un titular: „N-o să vă uit niciodată” + reacția lui Cîrjan
Citește mai mult
Nuno Campos nu l-a mai vrut Dinamo se desparte de încă un titular: „N-o să vă uit niciodată” + reacția lui Cîrjan
Dl. Veștea spune că dl. Bolojan l-a pus pe mute, nu îi răspunde nici la telefon, nici la mesaje. Dl. Salam ar zice "Frații mei, de ce vă certați?"
B365
15.06
Dl. Veștea spune că dl. Bolojan l-a pus pe mute, nu îi răspunde nici la telefon, nici la mesaje. Dl. Salam ar zice "Frații mei, de ce vă certați?"
Citește mai mult
Dl. Veștea spune că dl. Bolojan l-a pus pe mute, nu îi răspunde nici la telefon, nici la mesaje. Dl. Salam ar zice "Frații mei, de ce vă certați?"

Echipe/Competiții

fcsb 25 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 18 rapid 6 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
16.06

Programul complet CM 2026 SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share