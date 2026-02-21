Atenție, cade zăpadă! Pericol la Rapid - Dinamo! Zăpada strânsă pe acoperișul Arenei Naționale aterizează pe gazon!

Probleme pe Arena Națională la Rapid - Dinamo! De pe acoperișul stadionului au început să cadă bucăți de zăpadă, una dintre acestea chiar în dreptul porții apărate de Marian Aioani (26 de ani).

Rapid și Dinamo se întâlnesc în derby-ul etapei #28 din Liga 1.

Cade zăpadă de pe acoperișul Arenei Naționale

Ca urmare a ninsorii abundente care a avut loc în ultimele zile în Capitală, acoperișul celui mai mare stadion al țării a fost acoperit de un strat mare de zăpadă.

Bucăți imense de zăpadă se află la marginea acoperișului, existând pericolul ca acestea să cadă pe gazon.

Asta s-a și întâmplat la începutul meciului, atunci când în fața porții lui Aioani a căzut un strat mare de zăpadă, punându-l pe portarul rapidist în pericol.

Stratul de zăpadă care a căzut lângă Marian Aioani FOTO: Captură Prima Sport

Portarul Rapidului nu a fost lovit de stratul gros de zăpadă care a căzut lângă el, iar partida a putut continua, cu riscul că astfel de evenimente s-ar mai putea întâmpla pe parcursul meciului.

Rapid - Dinamo, echipele de start:

Rapid : Aioani - Onea , Pașcanu, Bolgado, Borza - Grameni, Vulturar, Moruțan - Dobre, Paraschiv, Petrila

: Aioani - Onea , Pașcanu, Bolgado, Borza - Grameni, Vulturar, Moruțan - Dobre, Paraschiv, Petrila Rezerve : Iliev, Kramer, Ciobotariu, Cr. Manea, K. Keita, Christensen, Hromada, A. Șucu, G. Gheorghe, Hazrollaj, Koljic, Talisson

: Iliev, Kramer, Ciobotariu, Cr. Manea, K. Keita, Christensen, Hromada, A. Șucu, G. Gheorghe, Hazrollaj, Koljic, Talisson Antrenor : Constantin Gâlcă

: Constantin Gâlcă Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armstrong, Soro, Musi

Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armstrong, Soro, Musi Rezerve : Roșca, Din Licaciu, Karamoko, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, Tarbă, M. Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Al. Pop

: Roșca, Din Licaciu, Karamoko, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, Tarbă, M. Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Al. Pop Antrenor: Zeljko Kopic

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport