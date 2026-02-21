Atenție, cade zăpadă! Pericol la Rapid - Dinamo! Zăpada strânsă pe acoperișul Arenei Naționale aterizează pe gazon!

- Probleme pe Arena Națională la Rapid - Dinamo! De pe acoperișul stadionului au început să cadă bucăți de zăpadă, una dintre acestea chiar în dreptul porții apărate de Marian Aioani (26 de ani).
Rapid și Dinamo se întâlnesc în derby-ul etapei #28 din Liga 1.
Cade zăpadă de pe acoperișul Arenei Naționale
Ca urmare a ninsorii abundente care a avut loc în ultimele zile în Capitală, acoperișul celui mai mare stadion al țării a fost acoperit de un strat mare de zăpadă.
Bucăți imense de zăpadă se află la marginea acoperișului, existând pericolul ca acestea să cadă pe gazon.
Asta s-a și întâmplat la începutul meciului, atunci când în fața porții lui Aioani a căzut un strat mare de zăpadă, punându-l pe portarul rapidist în pericol.
Portarul Rapidului nu a fost lovit de stratul gros de zăpadă care a căzut lângă el, iar partida a putut continua, cu riscul că astfel de evenimente s-ar mai putea întâmpla pe parcursul meciului.
Galerie foto (3 imagini)
Rapid - Dinamo, echipele de start:
- Rapid: Aioani - Onea , Pașcanu, Bolgado, Borza - Grameni, Vulturar, Moruțan - Dobre, Paraschiv, Petrila
- Rezerve: Iliev, Kramer, Ciobotariu, Cr. Manea, K. Keita, Christensen, Hromada, A. Șucu, G. Gheorghe, Hazrollaj, Koljic, Talisson
- Antrenor: Constantin Gâlcă
- Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armstrong, Soro, Musi
- Rezerve: Roșca, Din Licaciu, Karamoko, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, Tarbă, M. Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Al. Pop
- Antrenor: Zeljko Kopic