Rasism pe Arenă Ultrașii lui Dinamo au strigat repetat spre Rapid înaintea jocului: „La țigani, m… la țigani”

RAPID - DINAMO. Mai era un sfert de oră până la startul meciului și peluza roș-albilor a rupt bariera rasismului, urlând spre galeria giuleștenilor: „La țigani, m… la țigani”.

E ger pe Arena Națională. -2 grade pe 21 februarie, zăpadă în tribune, pe scaune, zăpadă în jurul terenului.

Rapid - Dinamo e mai important acum, cu trei etape înainte de finalul sezonului regulat, dar nu puteau fi la fel de mulți spectatori ca în toamnă.

Pe 19 octombrie, tot aici, pe Arenă, au fost 34.700 la Dinamo - Rapid (0-2), recordul sezonului, însă vremea era incomparabilă.

Prima scandare, prima insultă la salutul jucătorilor lui Dinamo: „M… Steaua”

Acum erau așteptați 10-15.000 la Rapid - Dinamo. Fanii dinamoviști s-au încălzit lansând bulgări. Ultrașii de la Peluza Sud, aflați pe inelul 2, aruncau în cei de jos, de la „Peluza Cătălin Hîldan”.

Când au ieșit jucătorii lor la încălzire și i-au salutat, prima scandare, obscenă, spre teren, fără legătură cu derbyul de sâmbătă seară: „M…, Steaua!”.

Muzică tare în boxele stadionului ca să acopere scandările

Organizatorii au dat foarte tare muzica în boxe, să acopere ce strigă galeriile înaintea meciului.

Era deja polemică între cele două tabere, după ce Dinamo a postat un clip controversat făcut cu ajutorul AI, cu un câine și o pană.

Oficialii alb-roșii sugerau că e vorba de vulturul de pe emblema Rapidului, dar mesajul era controversat, interpretabil. Se putea înțelege și altceva.

Susținătorii „câinilor” au afișat un banner între cele două inele: „…dar chiar și ai lor nu-i mai cred demni nici măcar de strângerea mâinii”.

Peluza lui Dinamo, rasism la derby

La un sfert de oră de start, în peluza oaspeților era trecută deja bariera rasismului: „La țigani, m… la țigani!”.

S-a repetat și mai puternic după câteva minute.

Atunci au reacționat suporterii giuleșteni: „Săriți cu toții și strigați tare, să moară câinii din Ștefan cel Mare”.

A început imnul Rapidului și, la fiecare vers cu „Rapid” ultrașii adverși urlau: „M…”.

S-au aruncat petarde puternice în ambele peluze, roș-albii au aprins torțe și artificii. Așa a început jocul.

Iar scandările rasiste au continuat.

