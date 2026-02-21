Dinamo se pregătește de derby-ul cu Rapid și, în cursul zilei de astăzi, a încărcat pe rețelele de socializare o imagine în care anunță meciul. Totuși, acea postare este identică cu a unei echipe din Australia.

Rapid - Dinamo se joacă astăzi, de la ora 20:30, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În urmă cu aproximativ 7 ore, Dinamo a postat atât pe Instagram, cât și pe Facebook, o imagine în care promova meciul cu Rapid, de pe Arena Națională.

FOTO. Dinamo, postare copiată de la Western Sydney Wanderers

În imaginea postată de Dinamo apare un câine roșu în care își arată colții. Pe unul dintre dinții animalului este prins un breloc, cu stema Rapidului, adversarul din această seară.

În partea de sus sunt precizate ora la care va începe meciul (20:30) și locația (Arena Națională), iar în partea de jos sunt enumerați sponsorii „câinilor”.

Postarea clubului Dinamo, de pe 21 februarie. Foto: Instagram/@dinamobucurestiofficial

Totuși, această imagine este la fel cu una postată de clubul australian Western Sydney Wanderers, pe 30 ianuarie, înainte de derby-ul cu Sydney FC, din etapa 15.

În acea imagine apare același câine care își arată colții și un breloc care atârnă tot de un dinte. Acolo apare logoul celor de la Sydney FC.

Singurele diferențe dintre cele două imagini sunt nuanțele folosite și detaliile despre meci.

Western Sydney Wanderers a pierdut acel meci cu scorul de 1-4. În prezent, formația înființată în anul 2012 ocupă ultimul loc în campionatul Australiei, cu 17 puncte acumulate după 17 etape.

VIDEO. Arena Națională, înainte de Rapid - Dinamo

