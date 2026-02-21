„FCSB ne domină, Rapid, niciodată!” Raul Opruț nu e impresionat de giuleșteni: „Nu e un complex”

RAPID - DINAMO 2-1. Raul Opruț (28 de ani) a ținut să-și felicite colegii pentru jocul din meciul pierdut cu giuleștenii.

Fundașul alb-roșiilor nu crede că Rapid i-a fost superioară lui Dinamo, așa cum reușește să fie FCSB în meciurile directe.

Raul Opruț a subliniat strategia Rapidului, care s-a apărat și cu jucătorii din ofensivă.

Raul Opruț: „FCSB ne domină, Rapid, niciodată!”

„Nu e important că am marcat. A fost înfrângere. Îi felicit, totuși, pe băieți. Am jucat foarte bine, dar din păcate am pierdut.

Două contraatacuri au facut diferența. Nu ne așteptam să se apere chiar așa, la un moment dat cu 6-7 oameni.

Rapidul nu e un complex. În meciurile cu FCSB erau multe momente în care ne dominau, Rapid nu ne-a dominat vreodată de când sunt eu aici. Nu cred că ne-au pus probleme sau că ne-au surprins cu ceva”, a spus Opruț.

Apărătorul lui Dinamo le-a pus gând rău giuleștenilor în play-off:

„Ne dorim să ne luăm revanșa. Parcă atunci când jucăm contra lor sunt acele meciuri, noi dominăm, avem ocazii, noi începem bine, dar ei sunt mai pragmatici și dau un gol după care se apără”.

Terenul nu a fost tocmai cel mai bun, dar consider eu că organizatorii au făcut o treabă foarte, foarte bună. Terenul s-a prezentat în condiții decente pentru vremea care era. Nu poți să te lupți cu vremea și chiar au făcut o treabă bună, pe această cale țin să-i felicit. Raul Opruț

VIDEO. Golul marcat de Daniel Paraschiv

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport