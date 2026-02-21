Gol anulat în Derby FOTO. De ce a anulat Rareș Vidican golul „câinilor” din meciul cu Rapid

- RAPID - DINAMO. „Câinii” au deschis scorul în prima repriză, însă golul a fost anulat, după ce s-a constatat că la faza premergătoare golului a existat un fault.
Rapid și Dinamo se întâlnesc în derby-ul etapei #28 din Liga 1.
Gol anulat în derby-ul Rapid - Dinamo
În minutul 14 al partidei de pe Arena Națională, „câinii” au deschis scorul, reușita fiind ulterior anulată după intervenția VAR.
Cîrjan l-a lansat în adâncime pe Alexandru Musi, acesta i-a pasat perfect lui Alberto Soro, cel care l-a învins pe portarul Marian Aioani.
Inițial, „centralul” Rareș Vidican a validat golul, dar a fost ulterior chemat să revadă faza la monitorul VAR și și-a schimbat decizia.
După ce a revăzut faza, arbitrul a dictat lovitură liberă pentru Rapid, pentru un fault comis de Mărginean asupra lui Daniel Paraschiv.
Galerie foto (9 imagini)
Rapid - Dinamo, echipele de start:
- Rapid: Aioani - Onea , Pașcanu, Bolgado, Borza - Grameni, Vulturar, Moruțan - Dobre, Paraschiv, Petrila
- Rezerve: Iliev, Kramer, Ciobotariu, Cr. Manea, K. Keita, Christensen, Hromada, A. Șucu, G. Gheorghe, Hazrollaj, Koljic, Talisson
- Antrenor: Constantin Gâlcă
- Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armstrong, Soro, Musi
- Rezerve: Roșca, Din Licaciu, Karamoko, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, Tarbă, M. Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Al. Pop
- Antrenor: Zeljko Kopic