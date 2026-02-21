Gol anulat în Derby FOTO. De ce a anulat Rareș Vidican golul „câinilor” din meciul cu Rapid

RAPID - DINAMO. „Câinii” au deschis scorul în prima repriză, însă golul a fost anulat, după ce s-a constatat că la faza premergătoare golului a existat un fault.

Rapid și Dinamo se întâlnesc în derby-ul etapei #28 din Liga 1.

Gol anulat în derby-ul Rapid - Dinamo

În minutul 14 al partidei de pe Arena Națională, „câinii” au deschis scorul, reușita fiind ulterior anulată după intervenția VAR.

Cîrjan l-a lansat în adâncime pe Alexandru Musi, acesta i-a pasat perfect lui Alberto Soro, cel care l-a învins pe portarul Marian Aioani.

Inițial, „centralul” Rareș Vidican a validat golul, dar a fost ulterior chemat să revadă faza la monitorul VAR și și-a schimbat decizia.

După ce a revăzut faza, arbitrul a dictat lovitură liberă pentru Rapid, pentru un fault comis de Mărginean asupra lui Daniel Paraschiv.

Rapid - Dinamo, echipele de start:

Rapid : Aioani - Onea , Pașcanu, Bolgado, Borza - Grameni, Vulturar, Moruțan - Dobre, Paraschiv, Petrila

: Aioani - Onea , Pașcanu, Bolgado, Borza - Grameni, Vulturar, Moruțan - Dobre, Paraschiv, Petrila Rezerve : Iliev, Kramer, Ciobotariu, Cr. Manea, K. Keita, Christensen, Hromada, A. Șucu, G. Gheorghe, Hazrollaj, Koljic, Talisson

: Iliev, Kramer, Ciobotariu, Cr. Manea, K. Keita, Christensen, Hromada, A. Șucu, G. Gheorghe, Hazrollaj, Koljic, Talisson Antrenor : Constantin Gâlcă

: Constantin Gâlcă Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armstrong, Soro, Musi

Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armstrong, Soro, Musi Rezerve : Roșca, Din Licaciu, Karamoko, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, Tarbă, M. Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Al. Pop

: Roșca, Din Licaciu, Karamoko, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, Tarbă, M. Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Al. Pop Antrenor: Zeljko Kopic

