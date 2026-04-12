CFR Cluj - Dinamo 1-1. Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele executiv al „câinilor”, a vorbit despre remiza obținută de echipa sa la Cluj.

Dinamo putea obține toate cele 3 puncte pe terenul CFR-ului, însă a ajuns la 7 partide consecutive fără victorie în Superliga.

Nicolescu anunță obiectivul lui Dinamo: „E frustrant”

„Cred că am greșit într-un singur punct în meciul ăsta, când ne-am retras după gol. Nu știu, e foarte mult ghinion sau altceva. E exasperant când ratezi atâta.

Din păcate, ne compromitem șansele pentru ce vrem să ne luptăm cu atât de puține puncte după 4 meciuri. E frustrant că în niciunul dintre meciurile astea n-am fost sub adversarii noștri, ba am fost chiar peste.

Eu cred că am făcut un joc bun, pe un teren foarte greu, unde puține echipe au avut atâtea ocazii câte am avut noi. Păcat că încă învățăm mentalitatea aceasta de echipă puternică și pragmatică. Asta e, trebuie să trecem și prin asta. Sper să nu mai fie așa cât de curând.

La titlu nu mai putem spera, dar pentru cupele europene ne batem până la ultimul meci. La fel și în Cupa României, unde am rămas doar 4 echipe”, a spus Andrei Nicolescu la Digi Sport Special.

VIDEO. Golul marcat de Alex Pop în CFR - Dinamo 1-1

