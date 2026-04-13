A strigat „Bomba!” VIDEO. Un fotbalist a fost scos în cătușe din avion: „Ce rușine! Câți ani ai, prietene?!”

Emiliano Endrizzi (32 de ani), fundașul echipei Gimnasia Jujuy, formație ce evoluează în Liga 2 din Argentina, a fost scos în cătușe din avion, după ce a făcut o glumă care a afectat peste 1.200 de pasageri.

Endrizzi a creat haos înaintea unui zbor al unei companii low-cost care ar fi trebuit să decoleze de pe aeroportul din Jujuy.

Emiliano Endrizzi a fost arestat! Alertă falsă cu bombă

Chiar înainte de decolare, fotbalistul celor de la Gimnasia Jujuy a strigat că are o bombă, declanșând protocolul pentru astfel de amenințări, informează lanacion.com.

În videoclipul postat pe rețelele de socializare, fotbalistul îmbrăcat într-un echipament al clubului discuta cu însoțitoarele de zbor și personalul de securitate.

„Ce rușine, ce rușine. Adulți... Câți ani ai, prietene?”, s-a auzit spunând unul dintre pasageri în timp ce fotbalistul este escortat din avion, în cătușe.

Un alt pasager s-a certat cu un membru al clubului: „Și tu ar fi trebuit să fii filmat. Ar fi trebuit să taci, din moment ce ești atât de deștept”.

Avionul a decolat cu o întârziere de peste cinci ore. Acțiunile lui Endrizzi au cauzat întârzieri și anulări care au afectat peste 1.200 de pasageri.

Emiliano Endrizzi, Gimnasia de Jujuy oyuncusu, uçağın kalkışından önce "BOMBA" diye bağırdı ve UÇAĞIN ANTIBOMBA PROTOKOLÜNÜ TETİKLEDİ.



— Kapitano Sports (@kapitanosport) April 11, 2026

Gimnasia Jujuy a emis un comunicat cu privire la incident.

„Clubul informează că, cu ocazia zborului care urma să transporte lotul profesionist către orașul Buenos Aires, pentru meciul care urma să se dispute duminică (n.r. - cu Agropecuario), protocolul de securitate aeroportuară a fost activat din cauza unei situații produse în interiorul aeronavei.

Drept urmare, autoritățile competente au intervenit, în conformitate cu procedurile stabilite în domeniul aviației civile, în coordonare cu agențiile corespunzătoare”, a transmis Gimnasia Jujuy.

Președintele clubului ia în calcul rezilierea contractului fotbalistului, pentru „a proteja imaginea și onoarea instituției”.

Emiliano Endrizzi, fundaș stânga, a debutat la Instituto de Cordoba în 2014 și și-a continuat cariera la Independiente Rivadavia de Mendoza în 2022. La începutul lui 2023 a ajuns la Gimnasia Jujuy.

