„Ne atingem obiectivul” Cristi Chivu, aproape de titlu și pus pe glume » Conte și Allegri, țintele românului: „Spun și eu ca ei”

Como - Inter 3-4. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul nerazzurrilor, a vorbit despre victoria obținută duminică, aceasta reprezentând un pas imens spre titlul din Serie A.

Inter are un avans de 9 puncte față de Napoli, cu 6 etape rămase de jucat.

Deși echipa lui Cristi Chivu a fost condusă cu scorul de 0-2, Inter a reușit să revină și să plece de la Como cu cele trei puncte.

Cristi Chivu i-a înțepat pe Antonio Conte și Massimiliano Allegri, omologii săi de la Napoli și AC Milan, care au afirmat că obiectivul lor este clasarea pe un loc de Liga Campionilor.

„Ne atingem obiectivul. Mai avem puncte de câștigat pentru a ne atinge scopul și a ne îndeplini obiectivul de a ne clasa în zona Ligii Campionilor. Voi spune precum colegii mei (n.r. - râde)”, a spus antrenorul lui Inter după meci, conform tuttomercatoweb.com.

Mai apoi, Cristi Chivu a vorbit despre evoluțiile lui Nicolo Barella și Marcus Thuram, cel din urmă reușind o „dublă” în minutele 45+1 și 49.

„Ei au jucat mereu, mai mult sau mai puțin, la un nivel înalt. Ne-au obișnuit cu acest tip de prestații.

Ne-au arătat cea mai bună versiune a lor în anumite etape. Când te apropii de final, la sfârșitul sezonului, cei puternici și buni ies în evidență”, a mai spus Chivu.

Cristi Chivu: „Important pentru grup este să înțeleagă momentele decisive”

Întrebat ce au vorbit la pauza meciului de duminică, când Como conducea cu 2-1, Chivu a precizat:

„Toți jucătorii care au avut probleme au fost mereu alături de echipă. La fel a fost și el (n.r. - Lautaro Martinez). Important pentru grup este să înțeleagă momentele decisive.

Este în mintea și în inima tuturor. S-a dat dovadă de maturitate și caracter. Mie, ca antrenor și ca persoană, îmi face doar plăcere, acest grup și această echipă merită. Ne-am spus multe lucruri la pauză”.

Antrenorul român a vorbit și despre fundașul Denzel Dumfries, care a fost accidentat pentru o perioadă îndelungată și care a reușit și el o „dublă” (min. 58 și 72) în duelul cu Como.

„Luiz Henrique a fost un înlocuitor important. Este o dovadă a unei echipe și a unui grup care înțelege importanța fiecărui jucător, iar Denzel îți oferă ceva în plus.

La fazele fixe, prin forța fizică și datorită caracteristicilor sale, este diferit de Luiz Henrique, dar nu trebuie să uităm ce a făcut în cele două luni în care Dumfries a fost indisponibil”.

Inter a ajuns astfel la 75 de puncte după 32 de etape și are un avans de 9 lungimi față de Napoli și 12 față de AC Milan.

