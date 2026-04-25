Propus și la FCSB, și la Rapid Radomir Djalovic, variantă pentru giuleșteni, din vară, dacă pleacă Gâlcă

Rapid și FCSB analizează același nume pentru banca tehnică: Radomir Djalovic (43 de ani), fost atacant al giuleștenilor.

Antrenorul muntenegrean a fost propus campioanei României de agenții săi, după plecarea lui Mirel Rădoi.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, numele său a ajuns pe masă și la Rapid, ca variantă din vară.

Antrenor propus și la FCSB, și la Rapid

Gigi Becali, patronul de la FCSB, caută o soluție pentru banca tehnică, iar muntenegreanul a fost propus, după ce conducerea a anunțat că nu ia în calcul decât un antrenor străin.

Radomir Djalovic a fost propus și celor de la Rapid, pentru finalul sezonului, în condițiile în care Costel Gâlcă ar putea pleca în vară, conform informațiilor GOLAZO.ro.

Rapid a fost eliminată din Cupa României încă din faza grupelor, iar în campionat ocupă locul 4, cu 32 de puncte. Giuleștenii sunt la șapte puncte de primele două clasate, U Cluj și Universitatea Craiova.

Djalovic, antrenorul propus la ambele echipe, a mai evoluat pentru Rapid în sezonul 2008-2009, când giuleștenii l-au transferat de la Rijeka pentru 800.000 de euro.

Radomir Djalovic în perioada în care juca la Rapid FOTO Imago

Muntenegreanul s-a retras din fotbal în urmă cu șase ani și a început apoi cariera de antrenor.

A fost secund la Rijeka din vara lui 2022, iar în octombrie 2024 a fost numit antrenor principal. Cu echipa croată a reușit cea mai importantă performanță de până acum: a câștigat titlul și Cupa Croației.

În octombrie 2025 a ajuns la Kayserispor, în Turcia, dar mandatul său s-a încheiat în februarie. În prezent, Djalovic este liber de contract.

Ca jucător, a evoluat pentru naționala U21 a Serbiei, iar la seniori a reprezentat Muntenegru între 2007 și 2011.

