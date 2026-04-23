Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi

Campioana a rămas fără antrenor principal marți, când Rădoi a decis să plece pentru a da curs ofertei pe care a primit-o de la Gaziantep, din Turcia

Mihai Stoica a declarat că în doar două zile „au curs propunerile de CV-uri, sunt nume mari și antrenori care au reușit performanțe în țările din jurul nostru“

FCSB a anunțat miercuri, după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep, staff-ul tehnic care va pregăti echipa în perioada următoare, până când se va decide viitorul antrenor principal.

Iar de antrenamente se vor ocupa cei doi secunzi ai cuplului Charalambous - Pintilii, care vor fi ajutați de un antrenor cu portarii și un preparator fizic.

STAFF-UL FCSB PÂNĂ LA NUMIREA UNUI ANTRENOR PRINCIPAL

Lucian Filip - antrenor

Alin Stoica - antrenor

Marius Popa - antrenor cu portarii

Horea Codorean - preparator fizic

Ionuț Zottu - analist video

În privința viitorului antrenor principal, Mihai Stoica a spus miercuri seară, la Prima Sport, că nu există grabă și că FCSB are la dispoziție, conform regulamentului, o lună pentru a instala un tehnician care să dețină Licența Pro.

În schimb, oficialul roș-albaștrilor a dezvăluit că a fost asaltat cu propuneri de către agenți și intermediari.

„Sunt foarte multe variante, mult mai multe decât mă aşteptam, şi nume mari, şi variante de prin preajmă, care au reușit rezultate bune, dar şi din ţările cu fotbal dezvoltat. Curg CV-urile. Asta nu mă miră, pentru că au curs CV-uri şi când căutam antrenor la Urziceni”, a spus MM Stoica.

Antrenor care le-a subordonat pe Dinamo Zagreb și Hajduk Split

Una dintre variantele surpriză care există pe masa FCSB este cea care poartă numele lui Radomir Djalovic. Un fost fotbalist al Rapidului, de la finalul anilor 2000, mai precis în sezonul 2008-2009, el fiind achiziționat de giuleșteni de la Rijeka pentru 800.000 de euro.

Radomir Djalovic în perioada în care juca la Rapid FOTO Imago

Muntenegreanul, ajuns astăzi la 43 de ani, a renunțat la cariera de jucător acum 6 ani, după care s-a orientat către antrenorat.

Mai întâi, începând cu vara lui 2022, a fost antrenor secund vreme de două sezoane și jumătate la Rijeka, în Croația. A lucrat cu mai mulți principali, printre care și un nume important din Italia, Serse Cosmi, care a activat A1 la Rijeka timp de două luni.

În octombrie 2024, Djalovic a fost numit principal la Rijeka, cu care a reușit sezonul trecut o performanță remarcabilă: să câștige titlul și Cupa în Croația, în fața lui Dinamo Zagreb și Hajduk Split.

În octombrie 2025 a ajuns în Turcia, la Kayserispor, însă a rezistat doar până în februarie acest an. În acest moment e liber de contract și a fost propus de agenții săi la FCSB.

Radomir Djalovic în perioada în care antrena în Turcia FOTO Imago

Djalovic a jucat pentru Serbia în naționala U21, după care, la seniori, a bifat selecții pentru Muntenegru vreme de 5 ani: 2007-2011.

MM Stoica, atac la adresa Școlii de Antrenori din România

Managerul FCSB a declarat că dacă Gigi Becali nu va fi de acord să aducă un antrenor străin și va apela la un român, atunci el își va da demisia.

„Mă întrebați dacă nu cumva sună rău pentru Școala de Antrenori din România când spun că nu vreau antrenor român? Exact! Ăsta e mesajul, să sune foarte rău pentru Şcoala de Antrenori. Vrei să aduc numele antrenorilor cu licenţă PRO care n-au echipă şi să mi se spună măcar trei nume pe care să le aleg? Să fim serioşi!”, a declarat MM la Prima Sport.

Ce antrenori străini a avut FCSB

August 2004 - Mai 2005 → Walter Zenga

Iulie - Decembrie 2005 → Oleg Protasov

Iunie - Septembrie 2011 → Ronny Levi

Aprilie 2023 - Martie 2026 → Elias Charalambous

Cu ce antrenori a câștigat FCSB titlul

2004-2005 → Walter Zenga

2005-2006 → Oleg Protasov / Cosmin Olăroiu

2012-2013 → Laurențiu Reghecampf

2013-2014 → Laurențiu Reghecampf

2014-2015 → Constantin Gâlcă

2023-2024 → Elias Charalambous / Mihai Pintilii

2024-2025 → Elias Charalambous / Mihai Pintilii

VIDEO. FCSB, primul antrenament fără Rădoi

