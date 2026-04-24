Topal, încrezător Antrenorul Petrolului, optimist în ciuda înfrângerii cu FCSB: „Nu e sfârșitul lumii” +34 foto
Mehmet Topal
Topal, încrezător Antrenorul Petrolului, optimist în ciuda înfrângerii cu FCSB: „Nu e sfârșitul lumii”

alt-text Publicat: 24.04.2026, ora 22:51
alt-text Actualizat: 24.04.2026, ora 23:25
  • FCSB - PETROLUL 3-1. Mehmet Topal (40 de ani), antrenorul „lupilor galbeni”, a vorbit despre primul eșec al echipei de la revenirea sa pe banca ploieștenilor.

Topal a recunoscut calitatea superioară a celor de la FCSB și s-a declarat dezamăgit de prima repriză sub așteptări făcută de echipa sa.

FCSB - PETROLUL 3-1. Mehmet Topal: „Nu este sfârșitul lumii”

„Mă așteptam după două săptămâni de antrenamente să ne bucurăm de meciul ăsta, dar primele 45 de minute au fost o dezamăgire pentru noi. Nu ne-am asumat responsabilitatea.

În a doua repriză au început să se așeze lucrurile. Încercăm să rămânem în Liga 1.

Suntem obligați să luăm puncte și la meciurile acestea, dar o felicit pe FCSB, pentru că este o echipă mult mai bună decât noi.

Înfrângerea asta nu a fost o surpriză, dar nu este sfârșitul lumii.

Avem timp să ne îndreptăm greșeliile în săptămâna ce urmează”, a spus Topal la Digi Sport.

Părerea mea că o să aibă succes. Mie îmi place de el ca antrenor. Îi urez succes în Turcia, e un antrenor bun Mehmet Topal, despre plecarea lui Rădoi în Turcia

Topal: „Le cerem scuze fanilor”

Topal și-a continuat discursul și la conferința de presă:

„Ei au luptat mai mult decât noi. Trebuie să fim supărați, să muncim și să ne revenim cât mai repede.

Toată responsabilitatea e a mea, le cerem scuze fanilor. Trebuie să scăpăm din această situație grea.

Luptăm până la sfărșit. Avem jucători cu caracter. O să reușim să scoatem echipa din această situație. A fost un accident”, a mai spus Topal.

Paul Papp: „Ăștia nu suntem noi”

Veteranul celor de la Petrolul s-a arătat și el dezamăgit de rezultat și de jocul echipei.

„Cred că am facut un joc foarte slab. FCSB a speculat spațiile dintre linii. Nu cred că am mai multe de spus. Ne-au dominat la toate capitolele.

Cadouri peste cadouri, unul și din partea mea (n.r. la golul lui Tavi Popescu), îmi cer scuze colegilor.

Ne așteaptă un meci cu UTA și trebuie să uităm seara asta. Sunt convins că nu ăștia suntem noi, ăsta nu sunt eu, dar așa e în fotbal așa e”, a declarat Papp.

Clasamentul în play-out

LocEchipăMeciuriPuncte
7FCSB636
8UTA Arad531*
9FC Botoșani530
10Csikszereda627*
11Oțelul Galați527
12Petrolul623
13Farul523*
14Hermannstadt620*
15Unirea Slobozia519*
16Metaloglobus510

