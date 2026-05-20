Lucescu, amendat! Și plecat? Aflat într-o situație dificilă la PAOK, Răzvan e pe lista unei puteri a Turciei. Aceleași culori, același simbol

Răzvan Lucescu, 57 de ani, s-ar putea despărți de PAOK în această vară.

A fost tensiune la clubul din Salonic după sfârșitul campionatului. Jucătorii și antrenorii, pedepsiți.

Un club mare din Istanbul ar fi gata să achite clauza de reziliere a contractului lui Lucescu.

Răzvan Lucescu s-a întors la Salonic în 2021, după doi ani la Al-Hilal, în Arabia Saudită.

Al doilea mandat la PAOK nu a fost însă atât de bun ca primul.

Lucescu, un titlu și trei finale pierdute în cinci ani la PAOK

Între 2017 și 2019, a cucerit trei trofee, un titlu și două Cupe ale Greciei.

Din 2021, în cinci ani, a câștigat un campionat, în 2024, a atins de două ori „sferturile” Conference League și s-a calificat în trei finale de Cupă, toate pierdute. Ultima, în actuala stagiune.

Răzvan Lucescu, trist după dispariția tatălui, dar și din cauza situației de la PAOK. Foto: Imago

În vara lui 2025, a avut un conflict cu patronul clubului, Ivan Savvidis, și a fost aproape de despărțire.

PAOK i-a amendat pe toți după ratarea Ligii Campionilor

Antrenorul în vârstă de 57 de ani a continuat, dar a urmat alt sezon fără trofee.

După 2-2 în ultima etapă de play-off, cu Panathinaikos, a pierdut și locul 2, care i-ar fi asigurat biletul pentru turul 2 de Champions League. A rămas cu poziția a treia și preliminariile Europa League.

Supărați, cei din conducere i-au amendat pe jucători și pe antrenori. Suma totală ar fi de 400.000 de euro , potrivit Gazzetta.gr.

Lucescu e curtat de Beșiktaș: tot alb-negru , tot „vultur”, ca la PAOK

Este posibil ca situația tensionată de la Salonic să ducă la o ruptură între club și tehnician. Exact în momentul în care Lucescu apare pe lista lui Beșiktaș, care are aceleași culori (alb-negru) și același simbol (vulturul) ca PAOK.

Mai multe surse de la Istanbul amintesc și de el, alături de Arda Turan, Ange Postecoglou, Ernesto Valverde, Oliver Glasner sau Dino Toppmoller.

Site-ul Sport24.gr susține că președintele lui Beșiktaș, Serdar Adali, ar fi gata să-i achite clauza de reziliere a contractului său cu PAOK.

4 milioane de euro este clauza lui Răzvan Lucescu la PAOK, conform Sport24

Antrenorul mai are contract pe „Toumba” până pe 30 iunie 2027.

