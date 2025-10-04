A început războiul din derby VIDEO Alex Dobre a dat tonul trivialităților anti-Dinamo » Imagini de la finalul meciului, la galerie +49 foto
Alexandru Dobre FOTO: GOLAZO.ro / Iosif Popescu
A început războiul din derby VIDEO Alex Dobre a dat tonul trivialităților anti-Dinamo » Imagini de la finalul meciului, la galerie

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video) , Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 04.10.2025, ora 23:15
alt-text Actualizat: 04.10.2025, ora 23:19
  • Rapid - Farul 3-1. Alex Dobre (27 de ani), căpitanul giuleștenilor, a sărbătorit victoria alături de galerie și i-a atacat pe rivalii de la Dinamo.
  • 30.000 de spectatori sunt așteptați la derby-ul din etapa următoare.

Alex Dobre a marcat o „dublă” în duelul cu Farul Constanța, 3-1, în minutele 10 și 67.

VIDEO Alex Dobre a dat tonul scandărilor anti-Dinamo

La sfârșitul partidei, jucătorii giuleștenilor au mers la galerie pentru a celebra victoria ce i-a propulsat pe primul loc în clasamentul Ligii 1.

La un moment dat, Alexandru Dobre, căpitanul echipei, a dat tonul scandărilor triviale anti-Dinamo, viitorul adversar al celor de la Rapid în Superliga:

Alex Dobre a fost dorit de Dinamo acum un an

Înainte de a ajunge în Giulești, Alex Dobre a fost dorit de Dinamo, acum un an.

„Câinii” i-ar fi propus o sumă de 100.000 de euro la semnătură și un salariu net lunar de 18.000 de euro.

Cu toate acestea, Dobre nu ar fi fost impresionat de ofertă, deși aceasta reprezenta cea mai mare sumă dintre toate propunerile care urmau să vină.

După mai multe negocieri, Dobre s-a întors la Dinamo în speranța de a obține o ofertă mai bună.

Totuși, oficialii lui Dinamo i-ar fi făcut o contraofertă care l-a șocat: 8.000 de euro pe lună fără bani la semnătură, ceea ce l-a determinat să refuze și să semneze cu giuleștenii.

Rapid - Farul FOTO Iosif Popescu GOLAZO (16).jpg
Rapid - Farul FOTO Iosif Popescu GOLAZO (16).jpg

Rapid - Farul - MECI Rapid - Farul - MECI Rapid - Farul - MECI Rapid - Farul - MECI Rapid - Farul - MECI
+49 Foto
Interes crescut pentru derby-ul dintre Dinamo și Rapid

Suporterii și-au arătat interesul pentru derby-ul de pe Arena Națională dintre Dinamo și Rapid.

Până în acest moment s-au vândut 6.000 de bilete, iar pe 19 octombrie, de la ora 20:30, sunt așteptați 30.000 de spectatori.

Dinamo și Rapid se află pe podiumul Superligii și sunt într-o formă foarte bună. Fiecare formație a obținut 3 victorii în ultimele 5 meciuri.

Cele 2 echipe sunt despărțite în clasamentul Ligii 1 de numai 2 puncte.

VIDEO Golul de 3-1 al lui Alex Dobre în Rapid - Farul 3-1

22:20
22:11
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
rapid bucuresti dinamo bucuresti derby Alexandru Dobre scandari
15:09
14:25
14:05
10:25
Răspunsul lui Chivu a uimit Italia Ce a spus românul când a fost întrebat dacă va urmări derby-ul Juventus - AC Milan
Răspunsul lui Chivu a uimit Italia Ce a spus românul când a fost întrebat dacă va urmări derby-ul Juventus - AC Milan
Răspunsul lui Chivu a uimit Italia Ce a spus românul când a fost întrebat dacă va urmări derby-ul Juventus - AC Milan
Zverev iese la atac Germanul acuză o conspirație în ATP: „Vor să-i avantajeze pe Alcaraz și Sinner” » Cum răspunde italianul + ce spun cifrele
Zverev iese la atac Germanul acuză o conspirație în ATP: „Vor să-i avantajeze pe Alcaraz și Sinner” » Cum răspunde italianul + ce spun cifrele
Zverev iese la atac Germanul acuză o conspirație în ATP: „Vor să-i avantajeze pe Alcaraz și Sinner” » Cum răspunde italianul + ce spun cifrele
Cybertruck ucide? Scandal uriaș în SUA. „Tancul” lui Elon Musk, acuzat că a provocat moartea a trei tineri: „Ar fi în viață dacă puteau ieși!”
Cybertruck ucide? Scandal uriaș în SUA. „Tancul” lui Elon Musk, acuzat că a provocat moartea a trei tineri: „Ar fi în viață dacă puteau ieși!”
Cybertruck ucide? Scandal uriaș în SUA. „Tancul” lui Elon Musk, acuzat că a provocat moartea a trei tineri: „Ar fi în viață dacă puteau ieși!”
Dennis Man s-a dezlănțuit Românul a dezvăluit prin ce a trecut de când a ajuns la PSV » Presa din Olanda: „Jucătorul pe care îl așteptam!”
Dennis Man s-a dezlănțuit Românul a dezvăluit prin ce a trecut de când a ajuns la PSV » Presa din Olanda: „Jucătorul pe care îl așteptam!”
Dennis Man s-a dezlănțuit Românul a dezvăluit prin ce a trecut de când a ajuns la PSV » Presa din Olanda: „Jucătorul pe care îl așteptam!”

