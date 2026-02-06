Haos în Giulești Fanii Petrolului, incidente și o scenografie înfricoșătoare! Jandarmeria a intervenit în forță +7 foto
Haos în Giulești Fanii Petrolului, incidente și o scenografie înfricoșătoare! Jandarmeria a intervenit în forță

Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
Publicat: 06.02.2026, ora 21:09
Actualizat: 06.02.2026, ora 21:13
  • Rapid - Petrolul. Atmosferă tensionată în Giulești, unde fanii oaspeților au venit extrem de mobilizați.
  • Forțele de ordine au avut mult de muncă pentru a calma spiritele, în condițiile în care aproximativ 500 de suporteri ploieșteni au creat haos încă din primele minute ale partidei.

Suporterii Petrolului au scos rapid „arsenalul” pregătit pentru meci, iar din peluza oaspete au fost aruncate petarde către galeria Rapidului. Replica nu a întârziat să apară, materialele pirotehnice zburând și din sens opus, ceea ce a dus la escaladarea rapidă a tensiunilor din tribune.

Rapid - Petrolul. Fanii „lupilor”, incidente și o scenografie înfricoșătoare!

În acel moment, jandarmii au intervenit pentru a calma spiritele. Mai mulți suporteri au fost scoși în afara arenei, unde conflictul a continuat, de această dată cu forțele de ordine.

Pentru a restabili ordinea, un cordon de jandarmi s-a instalat pe primul rând din sectorul ocupat de suporterii petroliști, aceștia fiind ulterior urcați în peluză, măsură menită să detensioneze situația. Jandarmii au apelat și la gaze lacrimogene.

Din informațiile GOLAZO.ro, se pare că incidentele au pornit de la tensiunile interne ale suporterilor oaspeți.

După ce s-au calmat, fanii Petrolului au afișat și o scenografie întinsă pe tot sectorul. Un personaj ce pare a fi Pennywise, un colvn malefic.

Rapid - Petrolul. Incidente în peluza oaspeților (1).jpeg Rapid - Petrolul. Incidente în peluza oaspeților (2).jpeg Rapid - Petrolul. Incidente în peluza oaspeților (3).jpeg Rapid - Petrolul. Incidente în peluza oaspeților (4).jpeg Rapid - Petrolul. Incidente în peluza oaspeților (5).jpeg
Ce spune Jandarmeria

Jandarmeria Română a emis un comunicat în care a explicat cele întâmplate: „Precizare meci de fotbal FC Rapid București - FC Petrolul Ploiești

Pe timpul primei reprize, mai mulți suporteri ai echipei Petrolul Ploiești au comis acte de violență în Peluza Sud.

În acest context, a fost nevoie de intervenția imediată a forțelor de ordine, moment în care suporterii nu s-au supus somațiilor, fiind nevoie de folosirea substanțelor iritant-lacrimogene.

În acest moment, jandarmii acționează pentru detensionarea situației și efectuează verificări pentru identificarea și sancționarea persoanelor care au comis fapte ilegale”.

Rapid - Petrolul, înainte de meci (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Rapid - Petrolul, înainte de meci (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)

Rapid - Petrolul, înainte de meci (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Cristi Dulca la Rapid - Petrolul, înainte de meci (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Cristi Dulca la Rapid - Petrolul, înainte de meci (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Victor Angelescu, Rapid - Petrolul, înainte de meci (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Rapid - Petrolul, înainte de meci (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
