Impact instant Dennis Politic, assist la debut! Ce a spus despre plecarea de la FCSB: „Nu regret nimic, nu mi-e frică de o provocare” +13 foto
Dennis Politic, pasă de gol pentru Hermannstadt. Foto: Captură, Prima Sport 1
Superliga

Impact instant Dennis Politic, assist la debut! Ce a spus despre plecarea de la FCSB: „Nu regret nimic, nu mi-e frică de o provocare”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 06.02.2026, ora 20:21
alt-text Actualizat: 06.02.2026, ora 20:21
  • Argeș - Hermannstadt 3-1. Dennis Politic (25 de ani), jucător împrumutat de la FCSB, a debutat la sibieni cu un assist pentru formația condusă de Dorinel Munteanu (57 de ani).

Adus de FCSB cu mari așteptări de la Dinamo, în schimbul sumei de un milion de euro plus Alexandru Musi, Dennis Politic nu a reușit să se adapteze și a fost împrumutat la Hermannstadt până la finalul actualei stagiuni din Liga 1.

Olaru, golul sezonului VIDEO. Căpitanul FCSB, premiat de UEFA! Cea mai frumoasă reușită din Europa League
Citește și
Olaru, golul sezonului VIDEO. Căpitanul FCSB, premiat de UEFA! Cea mai frumoasă reușită din Europa League
Citește mai mult
Olaru, golul sezonului VIDEO. Căpitanul FCSB, premiat de UEFA! Cea mai frumoasă reușită din Europa League

Argeș - Hermannstadt 3-1. Dennis Politic, pasă decisivă la debut: „Nu îmi e frică de o provocare”

Dennis Politic a fost trimis pe teren de Dorinel Munteanu în minutul 59, în locul lui Antoni Ivanov, la scorul de 0-1, după golul înscris de Bettaieb în minutul 31.

Chiar și cu Politic pe gazon, Hermannstadt a contat puțin în ofensivă, fiind nevoită să joace în inferioritate din minutul 29, după eliminarea lui Karo.

Totuși, Politic a contribuit la golul de onoare al sibienilor, când formația lui Bogdan Andone avea deja 3-0 și oprise motoarele.

În minutul 88, acesta a fost lansat în careu și a pasat înapoi pentru Sergiu Buș, care a finalizat și a stabilit scorul final, 1-3.

După meci, Politic a vorbit și despre primul său meci la Hermannstadt.

S-a întâmplat totul foarte repede, a fost agitație mare cu transferul. Mă bucur că am intrat, dar îmi pare rău că am pierdut. A fost o situație grea, am luat un cartonaș roșu foarte repede”, a spus Politic, la Prima Sport.

Dennis Politic, pasă de gol în meciul de debut la Hermannstadt. Foto: Captură, Prima Sport 1
Dennis Politic, pasă de gol în meciul de debut la Hermannstadt. Foto: Captură, Prima Sport 1

Galerie foto (13 imagini)

Dennis Politic, pasă de gol în meciul de debut la Hermannstadt. Foto: Captură, Prima Sport 1 Dennis Politic, pasă de gol în meciul de debut la Hermannstadt. Foto: Captură, Prima Sport 1 Dennis Politic, pasă de gol în meciul de debut la Hermannstadt. Foto: Captură, Prima Sport 1 Dennis Politic, pasă de gol în meciul de debut la Hermannstadt. Foto: Captură, Prima Sport 1 Dennis Politic, pasă de gol în meciul de debut la Hermannstadt. Foto: Captură, Prima Sport 1
+13 Foto
labels.photo-gallery

Întrebat despre motivul pentru care a ales-o pe Hermannstadt, jucătorul care a marcat 3 goluri în 24 de apariții pentru campioana României a explicat:

„Așa am ales, nu îmi e frică de o provocare, chiar dacă echipa e pe penultimul loc. Am nevoie de meciuri, n-am jucat cât mi-aș fi dorit. Am venit cu inima deschisă și sper să-mi ajut colegii cât mai mult.

Sper să joc multe minute aici, sper să ne salvăm de la retrogradare, să mă întorc la vară la FCSB și să am mai multe șanse”.

Când s-a aflat că a căzut oferta de afară (n.r. de la Panetolikos), eram deja aici. Sunt fericit să fiu aici, nu regret nimic. Atmosfera nu e cea mai bună, nu suntem fericiți, dar suntem optimiști că nu vom retrogradata. Pare un grup foarte bun aici și sper să mă pot integra repede. Dennis Politic

Hermannstadt ocupă locul 15 în Superliga, cu 17 goluri marcate, după 26 de meciuri.

Argeș a urcat pe locul 4, cu 42 de puncte

Citește și

Putea să-i rupă piciorul! FOTO. Eliminat după ce și-a călcat adversarul pe gleznă » Colțescu, salvat de VAR: lăsase jocul să continue!
Superliga
18:20
Putea să-i rupă piciorul! FOTO. Eliminat după ce și-a călcat adversarul pe gleznă » Colțescu, salvat de VAR: lăsase jocul să continue!
Citește mai mult
Putea să-i rupă piciorul! FOTO. Eliminat după ce și-a călcat adversarul pe gleznă » Colțescu, salvat de VAR: lăsase jocul să continue!
FRF a reacționat Ce a spus Răzvan Burleanu, după ce biletele României pentru barajul cu Turcia s-au epuizat în 20 de secunde
Nationala
17:53
FRF a reacționat Ce a spus Răzvan Burleanu, după ce biletele României pentru barajul cu Turcia s-au epuizat în 20 de secunde
Citește mai mult
FRF a reacționat Ce a spus Răzvan Burleanu, după ce biletele României pentru barajul cu Turcia s-au epuizat în 20 de secunde

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
fc arges fcsb afc hermannstadt dennis politic
Știrile zilei din sport
Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren
Superliga
22:41
Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren
Citește mai mult
Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren
Chipciu, învinețit de Cordea FOTO. Veteranul lui U Cluj nu s-a abținut: „Nu mai sări în piscină dacă ești bărbat! Avea La Familia o melodie...”
Superliga
22:26
Chipciu, învinețit de Cordea FOTO. Veteranul lui U Cluj nu s-a abținut: „Nu mai sări în piscină dacă ești bărbat! Avea La Familia o melodie...”
Citește mai mult
Chipciu, învinețit de Cordea FOTO. Veteranul lui U Cluj nu s-a abținut: „Nu mai sări în piscină dacă ești bărbat! Avea La Familia o melodie...”
Sorana Cîrstea, titlul #4 FOTO  Triumf spectaculos la Transylvania Open în finala cu Răducanu! A primit trofeul de la Halep: „N-am mai trăit așa ceva”
Tenis
18:40
Sorana Cîrstea, titlul #4 FOTO Triumf spectaculos la Transylvania Open în finala cu Răducanu! A primit trofeul de la Halep: „N-am mai trăit așa ceva”
Citește mai mult
Sorana Cîrstea, titlul #4 FOTO  Triumf spectaculos la Transylvania Open în finala cu Răducanu! A primit trofeul de la Halep: „N-am mai trăit așa ceva”
Cîrjan a semnat! OFICIAL. Dinamo a făcut anunțul: „Să ai parte de cât mai multe realizări”
Superliga
17:37
Cîrjan a semnat! OFICIAL. Dinamo a făcut anunțul: „Să ai parte de cât mai multe realizări”
Citește mai mult
Cîrjan a semnat! OFICIAL. Dinamo a făcut anunțul: „Să ai parte de cât mai multe realizări”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:41
Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren
Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren
22:26
Chipciu, învinețit de Cordea FOTO. Veteranul lui U Cluj nu s-a abținut: „Nu mai sări în piscină dacă ești bărbat! Avea La Familia o melodie...”
Chipciu, învinețit de Cordea FOTO. Veteranul lui U Cluj nu s-a abținut: „Nu mai sări în piscină dacă ești bărbat! Avea La Familia o melodie...”
23:14
„Ăsta e adevărul!” Cordea se apără după scandalul de la Cluj: „Nu i-am zis nimic lui Bergodi! Cu el m-am înjurat”
„Ăsta e adevărul!” Cordea se apără după scandalul de la Cluj: „Nu i-am zis nimic lui Bergodi! Cu el m-am înjurat”
21:59
Golul „dinozaurilor” VIDEO. Chipciu și Nistor, acțiune irezistibilă în CFR - U Cluj! Au făcut șah-mat apărarea „feroviarilor”
Golul „dinozaurilor” VIDEO.  Chipciu și Nistor, acțiune irezistibilă în CFR - U Cluj! Au făcut șah-mat apărarea „feroviarilor”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Top stiri din sport
Drăgușin, introdus de urgență FOTO. Românul a fost aruncat în meciul cu Manchester United după un cartonaș roșu » A greșit la un gol
Stranieri
17:07
Drăgușin, introdus de urgență FOTO. Românul a fost aruncat în meciul cu Manchester United după un cartonaș roșu » A greșit la un gol
Citește mai mult
Drăgușin, introdus de urgență FOTO. Românul a fost aruncat în meciul cu Manchester United după un cartonaș roșu » A greșit la un gol
Scandal bizar la JO 2026 WADA analizează acuzațiile de mărire a penisului, prin care schiorii ar putea câștiga metri buni la sărituri
Jocurile Olimpice
15:02
Scandal bizar la JO 2026 WADA analizează acuzațiile de mărire a penisului, prin care schiorii ar putea câștiga metri buni la sărituri
Citește mai mult
Scandal bizar la JO 2026 WADA analizează acuzațiile de mărire a penisului, prin care schiorii ar putea câștiga metri buni la sărituri
Ceremonie de deschidere grandioasă FOTO: Evenimentul de pe San Siro dă startul pentru Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 » Cum a apărut delegația României
Jocurile Olimpice
06.02
Ceremonie de deschidere grandioasă FOTO: Evenimentul de pe San Siro dă startul pentru Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 » Cum a apărut delegația României
Citește mai mult
Ceremonie de deschidere grandioasă FOTO: Evenimentul de pe San Siro dă startul pentru Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 » Cum a apărut delegația României
ANS vine după Camelia Voinea Antrenoarea  ar fi încasat o sumă uriașă fără să fi lucrat și trebuie să returneze toți banii: „Prejudiciul trebuie recuperat”
Gimnastica
09:00
ANS vine după Camelia Voinea Antrenoarea ar fi încasat o sumă uriașă fără să fi lucrat și trebuie să returneze toți banii: „Prejudiciul trebuie recuperat”
Citește mai mult
ANS vine după Camelia Voinea Antrenoarea  ar fi încasat o sumă uriașă fără să fi lucrat și trebuie să returneze toți banii: „Prejudiciul trebuie recuperat”

Echipe/Competiții

fcsb 73 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 30 rapid 31 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 23

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
07.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share