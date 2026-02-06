Impact instant Dennis Politic, assist la debut! Ce a spus despre plecarea de la FCSB: „Nu regret nimic, nu mi-e frică de o provocare”

Argeș - Hermannstadt 3-1. Dennis Politic (25 de ani), jucător împrumutat de la FCSB, a debutat la sibieni cu un assist pentru formația condusă de Dorinel Munteanu (57 de ani).

Adus de FCSB cu mari așteptări de la Dinamo, în schimbul sumei de un milion de euro plus Alexandru Musi, Dennis Politic nu a reușit să se adapteze și a fost împrumutat la Hermannstadt până la finalul actualei stagiuni din Liga 1.

Argeș - Hermannstadt 3-1 . Dennis Politic, pasă decisivă la debut: „Nu îmi e frică de o provocare”

Dennis Politic a fost trimis pe teren de Dorinel Munteanu în minutul 59, în locul lui Antoni Ivanov, la scorul de 0-1, după golul înscris de Bettaieb în minutul 31.

Chiar și cu Politic pe gazon, Hermannstadt a contat puțin în ofensivă, fiind nevoită să joace în inferioritate din minutul 29, după eliminarea lui Karo.

Totuși, Politic a contribuit la golul de onoare al sibienilor, când formația lui Bogdan Andone avea deja 3-0 și oprise motoarele.

În minutul 88, acesta a fost lansat în careu și a pasat înapoi pentru Sergiu Buș, care a finalizat și a stabilit scorul final, 1-3.

După meci, Politic a vorbit și despre primul său meci la Hermannstadt.

„S-a întâmplat totul foarte repede, a fost agitație mare cu transferul. Mă bucur că am intrat, dar îmi pare rău că am pierdut. A fost o situație grea, am luat un cartonaș roșu foarte repede”, a spus Politic, la Prima Sport.

Întrebat despre motivul pentru care a ales-o pe Hermannstadt, jucătorul care a marcat 3 goluri în 24 de apariții pentru campioana României a explicat:

„Așa am ales, nu îmi e frică de o provocare, chiar dacă echipa e pe penultimul loc. Am nevoie de meciuri, n-am jucat cât mi-aș fi dorit. Am venit cu inima deschisă și sper să-mi ajut colegii cât mai mult.

Sper să joc multe minute aici, sper să ne salvăm de la retrogradare, să mă întorc la vară la FCSB și să am mai multe șanse”.

Când s-a aflat că a căzut oferta de afară (n.r. de la Panetolikos), eram deja aici. Sunt fericit să fiu aici, nu regret nimic. Atmosfera nu e cea mai bună, nu suntem fericiți, dar suntem optimiști că nu vom retrogradata. Pare un grup foarte bun aici și sper să mă pot integra repede. Dennis Politic

Hermannstadt ocupă locul 15 în Superliga, cu 17 goluri marcate, după 26 de meciuri.

Argeș a urcat pe locul 4, cu 42 de puncte

