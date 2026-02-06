„Ce e, mă, asta?!” Comentatorilor nu le-a venit să creadă cum a judecat arbitrul faza din Rapid - Petrolul: „Decizie de-o bizarerie uluitoare!”

Rapid - Petrolul. Fază controversată în minutul 17 al partidei de pe Giulești, din etapa 26-a din Superliga.

Intrarea lui Robert Sălceanu la Danel Dongmo s-a lăsat cu un cartonaș galben văzut de mijlocașul camerunez. Ce s-a întâmplat, mai exact, în rândurile de mai jos.

Trecuseră doar 17 minute din meciul Rapid - Petrolul când fundașul stânga al alb-vișiniilor a avut o intrare tare asupra lui Danel Dongmo.

Apărătorul a intrat prin alunecare la jucătorul petroliștilor, iar acesta l-a lovit, în cădere, cu gheata peste față pe fotbalistul Rapidului.

„Ce e asta?!” Comentatorilor nu le-a venit să creadă cum a judecat arbitrul faza din Rapid - Petrolul

„Centralul” partidei, Marian Barbu, i-a dat cartonaș galben jucătorului de la Petrolul, moment care a stârnit mirarea comentatorilor Bogdan Cosmescu și Costi Mocanu.

Bogdan Cosmescu: „Dongmo, atacat de Sălceanu! Cred că-i prinde și piciorul și ia galben Robert Sălceanu, deși el s-a lovit mai tare, pentru că Dongmo l-a lovit peste față după acel fault.

Ah, Dongo ia galben?! Dongo este uluit, și eu sunt destul de mirat. Ia să vedem ce s-a întâmplat… Să vedem ce-a văzut Barbu (n.r. - se dă reluarea fazei). Cum adică?! Stai, mă puțin, cum adică?! Adică, ce? Trebuie să ridice el (n.r. Dongmo) piciorul mai sus? Cum să-i dai galben lui Dongmo?! Deci, cine intră prin alunecare?”

Costi Mocanu: „Probabil că a considerat că intenționat și-a lăsat piciorul…”

Bogdan Cosmescu: „Pare o decizie de-o bizarerie uluitoare! Adică, ăla intră prin alunecare, eu sar cât pot, îl ating pe față, OK. Și eu sunt de vină? Iau galben și lovitură liberă pentru Rapid?!”

Costi Mocanu: „Poate că așa a văzut Barbu...”

Bogdan Cosmescu: „Foarte tare a văzut!”

La 13 minute după faza controversată, a existat o altă intrare a aceluiași Sălceanu la Dongmo. De data aceasta, fundașul Rapidului n-a mai scăpat de avertisment.

Momentul a fost remarcat de Bogdan Cosmescu: „Să-i mai dea tot ăluia de la Petrolul un galben. Tot el a fost (n.r. - ironic)”.

