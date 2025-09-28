Petrolul - Rapid 0-1. Giuleștenii s-au impus la Ploiești, după o decizie controversată a arbitrului Marcel Bîrsan.

În minutul 23, după un schimb de pase între jucătorii Rapidului, Tobias Christensen a trimis balonul către Elvir Koljic, aflat la 20 de metri de poarta ploieștenilor.

Rapid - Petrolul. Faza controversată din care Rapid a reușit să câștige la Ploiești

Preluarea atacantului bosniac nu a fost una reușită, iar balonul a sărit spre Paul Papp.

Marcel Bîrsan a dictat lovitură liberă după ce fundașul ar fi jucat mingea cu mâna. Din reluări nu este clar dacă mingea a atins brațul lui Papp. Ploieștenii au protestat vehement, însă arbitrul și-a menținut decizia. De menționat că VAR-ul nu poate interveni în astfel de momente.

Din lovitura liberă controversată, Alexandru Pașcanu a reușit să marcheze singurul gol al partidei, după ce Bălbărău a respins în față mingea șutată de Koljic.

Clasamentul din Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 11 24 2 Argeș 11 22 3 Dinamo 11 20 4 FC Botoșani 10 19 5 Rapid 10 19 6 Unirea Slobozia 10 17 7 UTA 11 16 8 Farul 10 14 9 U Cluj 10 13 10 Oțelul 10 13 11 Hermannstadt 11 10 12 CFR 9 8 13 FCSB 10 7 14 Petrolul 10 6 15 Csikszereda 10 5 16 Metaloglobus 10 3

