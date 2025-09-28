- Petrolul - Rapid 0-1. Giuleștenii s-au impus la Ploiești, după o decizie controversată a arbitrului Marcel Bîrsan.
În minutul 23, după un schimb de pase între jucătorii Rapidului, Tobias Christensen a trimis balonul către Elvir Koljic, aflat la 20 de metri de poarta ploieștenilor.
Rapid - Petrolul. Faza controversată din care Rapid a reușit să câștige la Ploiești
Preluarea atacantului bosniac nu a fost una reușită, iar balonul a sărit spre Paul Papp.
A fost acordată corect lovitura liberă din care Rapid a câștigat cu Petrolul?
Da %
Nu %
Marcel Bîrsan a dictat lovitură liberă după ce fundașul ar fi jucat mingea cu mâna. Din reluări nu este clar dacă mingea a atins brațul lui Papp. Ploieștenii au protestat vehement, însă arbitrul și-a menținut decizia. De menționat că VAR-ul nu poate interveni în astfel de momente.
Din lovitura liberă controversată, Alexandru Pașcanu a reușit să marcheze singurul gol al partidei, după ce Bălbărău a respins în față mingea șutată de Koljic.
Clasamentul din Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|11
|24
|2
|Argeș
|11
|22
|3
|Dinamo
|11
|20
|4
|FC Botoșani
|10
|19
|5
|Rapid
|10
|19
|6
|Unirea Slobozia
|10
|17
|7
|UTA
|11
|16
|8
|Farul
|10
|14
|9
|U Cluj
|10
|13
|10
|Oțelul
|10
|13
|11
|Hermannstadt
|11
|10
|12
|CFR
|9
|8
|13
|FCSB
|10
|7
|14
|Petrolul
|10
|6
|15
|Csikszereda
|10
|5
|16
|Metaloglobus
|10
|3