Nikita Stoinov (20 de ani) l-a impresionat pe Zeljko Kopic în startul acestui sezon de Liga 1.

Tânărul fundaș central israelian a intrat și în atenția lui Ilie Dumitrescu.

Stoinov a ajuns la Dinamo în această vară de la Maccabi Netanya și s-a impus rapid ca titular în formația alb-roșiilor.

Zeljko Kopic: „Dinamo poate obține bani mulți pe Stoinov în viitor”

Tehnicianul croat a remarcat calitățile fundașului de 20 de ani, pe care îl vede un potențial mare transfer pentru Dinamo în viitor.

„Este jucătorul nostru, sub contract. Este foarte important pentru noi să avem un echilibru între jucătorii tineri și cei cu experiență.

Departamentul de scouting analizează foarte mulți jucători. Au fost foarte mulți. Nivelul de selecție e unul ridicat, vrem să jucăm în cupele europene.

Deși e foarte tânăr, are deja un sezon jucat. Și acum, este un jucător din primul «11». Și la el se pot îmbunătăți multe lucruri. Dinamo poate obține bani mulți pe el în viitor”, a spus Kopic, potrivit digisport.ro.

În urmă cu câteva săptămâni, fundașul central era remarcat și de Ilie Dumitrescu:

„Stoinov e cel mai bun fundaș central de picior stâng din Liga 1”, spunea fostul internațional român.

Nikita Stoinov a debutat la Dinamo în derby-ul cu FCSB, scor 4-3, adunând de atunci 5 partide ca integralist în formația lui Kopic.

