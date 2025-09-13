Țintă pentru FCSB  Fotbalistul din Liga 1 văzut de Basarab Panduru potrivit pentru campioană: „Să nu va mire”

UTA Arad - FC Argeș 3-3. Basarab Panduru (55 de ani) crede că brazilianul Caio (24 de ani) poate fi o țintă pentru FCSB.

Caio a deschis scorul în duelul de pe „Francisc von Neumann” în minutul 6, printr-o execuție deviată, de la marginea careului.

Basarab Panduru îl vede pe Caio la FCSB: „Să nu vă mire”

La sfârșitul duelului dintre UTA Arad și FC Argeș, 3-3, Basarab Panduru l-a remarcat pe brazilianul Caio Ferreira Martins. Fostul internațional crede că fotbalistul celor de la FC Argeș ar putea intra în vizorul lui FCSB.

„ Să nu va mire dacă ajunge Caio la FCSB. Tudose ajungea de acum… ”, a declarat Basarab Panduru, la Prima Sport, citat orangesport.ro.

2 goluri și 3 pase decisive a reușit Caio, în 10 meciuri disputate pentru FC Argeș

Caio a sosit, în această vară, la FC Argeș, liber de contract, după ce s-a despărțit de echipa FC Bălți, din Republica Moldova.

Dani Coman dorește ca FC Argeș să scoată o sumă mare de pe transferul lui Caio

La sfârșitul lunii trecute, după ce FC Argeș a reușit să o învingă pe FCSB, 2-0, Dani Coman, președintele piteștenilor, l-a lăudat pe Caio.

Oficialul a transmis că fotbalistul brazilian e foarte implicat în procesul de pregătire și dorește să progreseze.

„După părerea mea Caio este unul dintre cei mai buni jucători străini care au ajuns în România. Este un jucător brazilian care poate că este un pic mai atipic jucătorilor brazilieni.

Caio are grijă foarte mare de tot ceea ce face la FC Argeș atât în timpul programului de antrenament cât și în afara acestuia.

Vrea să-și știe în permanență toate rezultatele, monitorizare, parametrii etc. Are grijă strict și de programul său de odihnă.

Și programul de antrenament este unul foarte bine stabilit. Se îngrijește de absolut tot. Nu vrea să piardă nimic.”, a declarat Dani Coman, citat de prosport.ro.

400.000 de euro este cota de piață a lui Caio, conform Transfermarkt

Conducătorul grupării argeșene crede că echipa poate obține o sumă consistentă de pe urma transferului extremei dreapta:

O să vedeți că acest Caio o să fie unul dintre fotbaliștii care se vor vinde pe bani foarte mulți de la FC Argeș. Este un jucător cu foarte multe calități Dani Coman, președinte FC Argeș

