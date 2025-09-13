Schaeffler - Gloria Bistrița 33-34 Elevele lui Carlos Viver câștigă la ultima fază » Cum arată clasamentul grupei A

- Schaeffler - Gloria Bistrița 33-34. Lorena Ostase (28 de ani) a adus victoria în ultimele secunde de joc, cu o aruncare de la mijlocul terenului.
- Elevele lui Carlos Viver au maximum de puncte în grupa A a EHF Champions League.
După ce a învins Storhamar, 29-26, Gloria Bistrița obține un nou succes în EHF Champions League.
Gloria Bistrița obține victoria la ultima fază
Formația din Debrecen a început mai bine partida și a reușit să aibă un avantaj de 4 goluri, în minutul 11. Alicia Toublanc a fost într-o formă foarte bună, devenind marcatoarea principală a maghiarelor.
Elevele lui Carlos Viver au reușit să revină în joc, în ultimele minute ale primei reprize și au intrat la cabine la egalitate, 15-15.
În actul secund, bistrițencele au deschis scorul și au preluat conducerea partidei, reușind să mențină un avantaj de 3 goluri până în ultimul sfert de oră.
Trupa din Ungaria a restabilit egalitatea și a preluat conducerea, dar trupa lui Carlos Viver s-a desprins pe final.
Deși în minutul 59 Gloria conducerea cu 33-31, gazdele au înscris două goluri rapide.
Victoria a sosit în ultimele secunde de joc, când Lorena Ostase a aruncat de la mijlocul terenului și a reușit să o învingă pe Adrianna Placzek.
Clasamentul Grupei A
|Poziție / Echipă
|Meciuri jucate (Golaveraj)
|Puncte
|1. Gloria Bistrița
|2 (63-59)
|4
|2. Gyor
|1 (43-30)
|2
|3. Metz
|1 (30-29)
|2
|4. Schaeffler
|2 (58-58)
|2
|5. Esbjerg
|1 (29-30)
|0
|6. Buducnost
|1 (24-25)
|0
|7. Storhamar
|1 (26-29)
|0
|8. Borussia Dortmund
|1 (30-43)
|0
Programul celor de la Gloria Bistrița în EHF Champions League
- Metz (acasă, 28 septembrie)
- Gyor (deplasare, 4 octombrie)
- Esbjerg (acasă, 25 octombrie)
- Buducnost (deplasare, 2 noiembrie)
- Borussia Dortmund (acasă, 9 noiembrie)
- Borussia Dortmund (deplasare, 16 noiembrie)
- Buducnost (acasă, 10 ianuarie)
- Esbjerg (deplasare, 17 ianuarie)
- Gyor (acasă, 24 ianuarie)
- Metz (deplasare, 7 februarie)
- DVSC Schaeffler (acasă 14 februarie)
- Storhamar (deplasare, 21 februarie)