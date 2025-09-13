Schaeffler - Gloria Bistrița 33-34 Elevele lui Carlos Viver câștigă la ultima fază » Cum arată clasamentul grupei A

Schaeffler - Gloria Bistrița 33-34. Lorena Ostase (28 de ani) a adus victoria în ultimele secunde de joc, cu o aruncare de la mijlocul terenului.

Elevele lui Carlos Viver au maximum de puncte în grupa A a EHF Champions League.

După ce a învins Storhamar, 29-26, Gloria Bistrița obține un nou succes în EHF Champions League.

Gloria Bistrița obține victoria la ultima fază

Formația din Debrecen a început mai bine partida și a reușit să aibă un avantaj de 4 goluri, în minutul 11. Alicia Toublanc a fost într-o formă foarte bună, devenind marcatoarea principală a maghiarelor.

Elevele lui Carlos Viver au reușit să revină în joc, în ultimele minute ale primei reprize și au intrat la cabine la egalitate, 15-15.

În actul secund, bistrițencele au deschis scorul și au preluat conducerea partidei, reușind să mențină un avantaj de 3 goluri până în ultimul sfert de oră.

Trupa din Ungaria a restabilit egalitatea și a preluat conducerea, dar trupa lui Carlos Viver s-a desprins pe final.

Deși în minutul 59 Gloria conducerea cu 33-31, gazdele au înscris două goluri rapide.

Victoria a sosit în ultimele secunde de joc, când Lorena Ostase a aruncat de la mijlocul terenului și a reușit să o învingă pe Adrianna Placzek .

Clasamentul Grupei A

Poziție / Echipă Meciuri jucate (Golaveraj) Puncte 1. Gloria Bistrița 2 (63-59) 4 2. Gyor 1 (43-30) 2 3. Metz 1 (30-29) 2 4. Schaeffler 2 (58-58) 2 5. Esbjerg 1 (29-30) 0 6. Buducnost 1 (24-25) 0 7. Storhamar 1 (26-29) 0 8. Borussia Dortmund 1 (30-43) 0

Programul celor de la Gloria Bistrița în EHF Champions League

Metz (acasă, 28 septembrie)

Gyor (deplasare, 4 octombrie)

Esbjerg (acasă, 25 octombrie)

Buducnost (deplasare, 2 noiembrie)

Borussia Dortmund (acasă, 9 noiembrie)

Borussia Dortmund (deplasare, 16 noiembrie)

Buducnost (acasă, 10 ianuarie)

Esbjerg (deplasare, 17 ianuarie)

Gyor (acasă, 24 ianuarie)

Metz (deplasare, 7 februarie)

DVSC Schaeffler (acasă 14 februarie)

Storhamar (deplasare, 21 februarie)

