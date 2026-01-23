Proces Rapid - STB pe  „Centenar” Societatea de Transport București cere despăgubiri » Suma litigiului

Societatea de Transport București (STB) a deschis un proces împotriva FC Rapid 1923 SA, solicitând clubului plata a aproximativ 25.000 de lei.

Motivul: pierderile financiare invocate de operatorul de transport public, cauzate de modificarea traseelor tramvaielor 11 și 44 în ziua centenarului clubului Rapid, pe 25 iunie 2023.

În ziua „Centenarului”, STB a anunțat că liniile de tramvai 11 și 44 vor circula pe trasee modificate, ca urmare a restricțiilor de trafic din zona stadionului Giulești.

Rapid se judecă cu STB din cauza Centenarului din 2023

Măsura a fost dispusă pentru gestionarea fluxului de suporteri și pentru siguranța publică.

Centenarul FC Rapid a fost conceput ca un eveniment de amploare, desfășurat nu doar în interiorul stadionului Giulești, ci și în zona adiacentă, printr-un format de tip „festival”.

Rapid a anunțat printr-un comunicat că, din cauza numărului limitat de locuri în stadion, va organiza pentru prima dată în Giulești un Street Food Festival, cu acces liber.

Pentru a facilita desfășurarea festivalului, clubul a precizat că a închis Calea Giulești, de la Podul Grant până la intersecția cu strada 9 Mai.

Evenimentul a inclus ateliere de creație, concerte live, o zonă de agrement pentru copii și un food court, iar accesul publicului a fost liber între orele 12:00 și 24:00.

STB cere Rapidului profitul nerealizat în ziua Centenarului

STB susține că devierea liniilor 11 și 44 a produs pierderi financiare și a dat în judecată Rapid, cerând restituirea profitului nerealizat, pe baza acțiunii de îmbogățire fără justă cauză.

În Codul civil, îmbogățirea fără justă cauză este definită astfel: „Cel care, în mod neimputabil, s-a îmbogăţit fără justă cauză în detrimentul altuia este obligat la restituire, în măsura pierderii patrimoniale suferite de cealaltă persoană, dar fără a fi ţinut dincolo de limita propriei sale îmbogăţiri”.

VIDEO. Imagini de la Centenarul Rapidului

Rapid a câștigat în primă instanță. STB a făcut apel

Dosarul a fost judecat în primă instanță de Judecătoria Sectorului 2, care, la data de 1 august 2024, a respins cererea STB ca neîntemeiată.

STB a declarat apel la începutul anului 2025, iar dosarul se află acum pe rolul Tribunalului București. Următorul termen este stabilit pentru 28 ianuarie 2026.

STB, în pragul insolvenței

Procesul STB - Rapid se desfășoară într-un context economic foarte dificil pentru societatea de transport public. Primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a avertizat că STB ar putea intra în insolvență.

De asemenea, edilul a anunțat că va lua măsuri considerate „nepopulare”, inclusiv posibilitatea scumpirii biletelor de călătorie STB.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport