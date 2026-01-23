Tribuna 2 e istorie În ce stadiu au ajuns lucrările de demolare ale stadionului Dinamo

Lucrările pentru demolarea stadionului Dinamo avansează.

Tribuna a doua a fost și ea pusă la pâmânt.

Joi, la doar două zile de la evenimentul care a marcat startul lucrărilor, vechea intrare în complex a fost rasă complet, iar gazonul a fost decopertat aproape integral.

Tribuna a doua a stadionului Dinamo, pusă la pământ

Acum, CS Dinamo a publicat imagini video pe paginile oficiale ale clubului pentru a le arăta fanilor cum avansează lucrările de demolare de la stadion.

În imagini sunt prezentate momente în care tribuna a doua este pusă la pământ.

Aproximativ 1.500 de spectatori puteau fi prezenți în acea zonă a stadionului la meciurile lui Dinamo din „Ștefan cel Mare”.

Ce facilități va avea noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

Filmări din dronă de pe șantierul din „Ștefan cel Mare”

