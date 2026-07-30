Rapid, 4 transferuri dintr-un foc! În locul lui Borza, un fundaș stânga african, iar în atac, un vârf „cotat peste Reinaldo de la Levski Sofia” + 2 mijlocași
Superliga

Rapid, 4 transferuri dintr-un foc! În locul lui Borza, un fundaș stânga african, iar în atac, un vârf „cotat peste Reinaldo de la Levski Sofia” + 2 mijlocași

alt-text Publicat: 30.07.2026, ora 20:11
alt-text Actualizat: 30.07.2026, ora 20:11
  • Victor Angelescu (41 de ani), președinte la Rapid, a vorbit despre planurile clubului în ceea ce privește transferurile și a dezvăluit că giuleștenii sunt aproape de a perfecta mai multe mutări pentru echipa pregătită de Daniel Pancu (48 de ani).
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Oficialul alb-vișiniilor a anunțat că un atacant este prioritatea numărul unu, dar și că formația din Giulești va întări zona de mijloc și postul de fundaș stânga.

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Rapid, 4 transferuri dintr-un foc: „Atacant cotat peste Reinaldo, de la Levski, fundaș stânga african și 2 mijlocași”

Rapid a început sezonul cu obiectivul de a se bate pentru locurile fruntașe, iar conducerea consideră că lotul are nevoie de completări pentru a susține lupta pe toate fronturile.

Victor Angelescu a dezvăluit că Rapid este în negocieri avansate pentru un vârf de atac și speră ca mutarea să fie finalizată în perioada imediat următoare.

„O să vină un atacant, nu am niciun dubiu, e foarte clar că avem nevoie de atacant. Suntem în negocieri avansate, sper ca săptămâna viitoare să închidem.

Noi cu jucătorul suntem înțeleși, dar el e sub contract cu alt club și suntem în negocieri cu clubul respectiv. Plătim o sumă acum și avem o opțiune de cumpărare.

Ce pot să spun e că, din punct de vedere al cotei, e cotat peste Reinaldo de la Levski Sofia destul de mult. Dar, ca tip de jucător, e diferit”, a declarat președintele giuleștenilor la Fotbal Show, de la Prima Sport.

Rapid s-a despărțit în această perioadă de Jakub Hromada, mijlocașul slovac fiind unul dintre jucătorii despre care conducerea clubului știa că va părăsi echipa.

„Hromada a fost unul dintre jucătorii la care știam că renunțăm de la începutul campionatului, adică vorbisem deja cu el și noi ne-am exprimat dorința de a încheia conturile cu el, și el a vrut să meargă într-un alt campionat, așa că am ales să închidem această relație”, a mai spus Angelescu.

După despărțirea de Hromada, Rapid vrea să întărească zona mediană. Angelescu a transmis că giuleștenii intenționează să acționeze pe piața transferurilor și pentru acest post: „Vom aduce mijlocași, ne trebuie mijlocași centrali, vom aduce chiar doi”.

În ultimele săptămâni, Rapid a mai pierdut un jucător important: l-a vândut pe fundașul stânga Andrei Borza în Turcia. Mutarea a lăsat un gol în defensivă, iar conducerea caută acum un înlocuitor.

„În locul lui Borza vine un fundaș stânga african. Cred că luni sau marți va fi prezentat, va trebui să facem procedurile, pentru că nu este comunitar, e african.

Trebuie să aducem un fundaș stânga, nu putem să stăm doar în Sălceanu și atât. Rareș Pop poate să joace acolo, dar a jucat acum pentru prima dată în carieră câteva amicale”, a mai spus președintele Rapidului.

Rapid a renunțat la Gabriel Gheorghe

Tot azi, clubul din Grant a anunțat că a renunțat la Gabriel Gheorghe, mijlocaș care a bifat doar 7 meciuri oficiale în alb-vișiniu.

Fotbalistul de 19 ani a semnat cu FC Argeș.

FC Rapid și FC Argeș au ajuns la un acord pentru transferul definitiv al mijlocașului Gabriel Gheorghe. Gabi a debutat în prima ligă în urmă cu doi ani, într-un meci al Rapidului împotriva Petrolului Ploiești, și a îmbrăcat tricoul alb-vișiniu în șapte partide oficiale.Îi mulțumim pentru perioada petrecută în Giulești și îi dorim mult succes în noua etapă a carierei! Comunicatul FC Rapid

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