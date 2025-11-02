Universitatea Craiova și Rapid au remizat, scor 2-2, în derby-ul etapei #15 din Liga 1.

Universitatea Craiova a început cum nu se putea mai bine meciul. Oltenii au ratat o ocazie imensă chiar în primul minut al partidei, atunci când șutul lui Cicâldău a lovit bara.

Elevii lui Rădoi au continuat apoi asediul la poarta Rapidului până în minutul 16, atunci când giuleștenii au dat lovitura și au deschis scorul prin Christensen, la prima acțiune importantă de atac.

„Alb-vișiniii” nu au stat mult timp în avantaj deoarece doar 13 minute mai târziu oltenii au restabilit egalitatea. Adi Rus a marcat cu capul, după o lovitură de colț executată perfect de Cicâldău. Ulterior, până la pauză, oltenii au continuat atacurile dar fără succes.

În repriza secundă ambele formații au scăzut din ritmul arătat în prima parte.

Jocul a fost unul echilibrat, fără mari șanse de gol până în minutul 74, atunci când giuleștenii au dat marea lovitură și au înscris prin Kramer. Pasa decisivă a fost oferită chiar de Christensen, marcatorul primului gol.

Kramer a trimis perfect cu capul după o centrare de mare calitate trimisă de Christensen iar după o scurtă verificare în camera VAR pentru un posibil ofsaid, Rapid s-a văzut în avantaj.

VIDEO Penalty transformat de Nsimba în prelungiri

În prelungirile partidei, după analiza VAR, „centralul” a acordat lovitură de la 11 metri în favoarea Universității Craiova. Nsimba a executat fără emoții și a restabilit egalitatea chiar la ultima fază a meciului.

Astfel, în urma acestei victorii, giuleștenii trec pe primul loc, cu 32 de puncte, în timp ce U Craiova rămâne pe poziția a treia, cu 29 de puncte acumulate la finalul turului.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1. Rapid 15 32 2. Botoșani 14 31 3. UCraiova 15 29 4. Dinamo 15 27 5. Argeș 15 27 6. Oțelul 15 22 7. FCSB 15 19 8. Farul 14 19 9. UTA 15 19 10. Unirea Slobozia 15 18 11. U Cluj 15 17 12. Petrolul 14 13 13. CFR Cluj 15 13 14. Csikszereda 14 13 15. Hermannstadt 15 10 16. Metaloglobus 15 7

U Craiova - Rapid 2-2

Au marcat: Rus (min. 30), Nsimba (min. 90+9 pen.) / Christensen (min. 16), Kramer (min. 74)

Final de meci!

Min. 90 + 9 - GOL! (2-2) - Nsimba execută fără emoții și îl învinge fără probleme pe Marian Aioani.

Min. 90 + 8 - Penalty pentru Universitatea Craiova!

Min. 90 + 6 - Băsceanu primește cartonaș galben după ce a cerut penalty la un fault asupra lui Etim.

Min. 90 + 3 - Băsceanu ratează o ocazie imensă. Mingea a trecut puțin pe lângă stâlpul porții lui Aioani.

Min. 90 - Partida se va prelungi cu minim 6 minute.

Min. 84 - Mirel Rădoi efectuează patru schimbări. Au părăsit terenul Cicâldău, Al-Hamlawi, Matei și Romanchuk și au intrat Teles, Etim, Băsceanu și Mekvabishvili.

Min. 83 - Bancu trimite cu capul spre poartă dar Kramer intervine perfect și trimite în corner.

Min. 80 - Dublă schimbare la Rapid. Au ieșit Petrila și Koljic, fiind înlocuiți de Baroan și Ciobotariu.

Min. 74 - GOL! (1-2) - Kramer marchează cu capul după o centrare de mare calitate a lui Christensen. Reușita este confirmată din camera VAR după o scurtă analiză cu privire la un posibil ofsaid.

Min. 73 - Romanchuk primește și el cartonaș galben.

Min. 71 - Ștefan Baiaram iese de pe teren fiind înlocuit de Nsimba.

Min. 68 - Alexandru Pașcanu părăsește terenul accidentat. Locul său a fost luat de Leo Bolgado.

Min. 67 - Alexandru Crețu primește cartonaș galben pe banca de rezerve.

Min. 63 - Braun respinge în afara terenului și le oferă oltenilor o lovitură de colț.

Min. 61 - Kramer este sancționat cu cartonaș galben după un fault la mijlocul terenului. Fundașul Rapidului nu va putea juca în etapa viitoare.

Min. 54 - Prima schimbare efectuată de Constantin Gâlcă. A ieșit Cristian Manea, fiind înlocuit de Christopher Braun.

Min. 50 - Corner pentru Rapid. Isenko iese bine din poartă și îndepărtează pericolul.

Min. 46 - A început repriza secundă.

Pauză pe „Ion Oblemenco”!

Min. 45 + 2 - Lovitură de colț pentru giuleșteni. Isenko boxează și îndepărtează pericolul.

Min. 45 + 1 - Încă un corner pentru Universitatea Craiova.

Min. 45 - Prima repriză se va prelungi cu minim 2 minute.

Min. 44 - Bancu ajunge în careu și încearcă o centrare în fața porții însă defensiva rapidistă respinge în corner.

Min. 42 - Baiaram trimite mingea peste defensiva Rapidului dar Nicușor Bancu nu reușește să ajungă la timp. Este aut de poartă pentru giuleșteni.

Min. 35 - Pașcanu scoate de pe linia porții și își salvează echipa în mod miraculos.

Min. 32 - Mora trimite puternic peste poartă dintr-o poziție extrem de favorabilă.

Min. 30 - GOL! (1-1) - Adrian Rus restabilește egalitatea după un gol cu capul marcat dintr-o centrare trimisă de Cicâldău, din corner.

Min. 26 - Ratare imensă pentru Rapid. După un contraatac executat perfect de băieții lui Gâlcă, Petrila a rămas singur cu portarul Isenko, cel care a blocat miraculos șutul jucătorului rapidist.

Min. 23 - Oltenii ratează încă o șansă de gol după ce Mora a ratat preluarea în careu iar defensiva rapidistă a preluat posesia balonului.

Min. 21 - Ștefan Baiaram trage la colțul lung dar Aioani reține balonul fără probleme.

Min. 16 - GOL! (0-1) - Christensen este găsit singur în careu după un șut ratat de Dobre și deschide scorul la prima fază de atac a Rapidului. Este primul gol marcat de Christensen în această ediție de campionat.

Min. 8 - Mora șutează peste poartă de la marginea careului.

Min. 3 - Început entuziast pentru Craiova. Trupa lui Rădoi domină autoritar debutul de meci.

Min. 1 - OCAZIE IMENSĂ PENTRU OLTENI. Alexandru Cicâldău a tras puternic spre poartă dar balonul a lovit bara transversală. Ulterior, mingea a fost respinsă puțin în fața liniei porții.

Min. 1 - A început partida! Avem parte de o atmosferă de meci mare la Craiova.

U Craiova - Rapid, echipele de start

U Craiova: Isenko - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Matei, Băluță, Cicâldău, Bancu - Al-Hamlawi, Baiaram

Isenko - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Matei, Băluță, Cicâldău, Bancu - Al-Hamlawi, Baiaram Rezerve: Popescu, Badelj, Stevanovic, Ștefan, Mogoș, Mekvabishvili, Houri, Teles, Crețu, Băsceanu, Nsimba, Etim

Popescu, Badelj, Stevanovic, Ștefan, Mogoș, Mekvabishvili, Houri, Teles, Crețu, Băsceanu, Nsimba, Etim Antrenor: Mirel Rădoi

Mirel Rădoi Rapid: Aioani - Manea, Pașcanu, Kramer, Onea - Vulturar, Keita - Dobre, Christensen, Petrila - Koljic

Aioani - Manea, Pașcanu, Kramer, Onea - Vulturar, Keita - Dobre, Christensen, Petrila - Koljic Rezerve: Stolz, Bolgado, Ciobotariu, Braun, Bădescu, Hromada, Grameni, Gojkovic, Pop, Micovschi, Baroan, Jambor

Stolz, Bolgado, Ciobotariu, Braun, Bădescu, Hromada, Grameni, Gojkovic, Pop, Micovschi, Baroan, Jambor Antrenor: Constantin Gâlcă

Constantin Gâlcă Stadion: „Ion Oblemenco”, Craiova

„Ion Oblemenco”, Craiova Arbitru: Bîrsan Marcel, A1: Avram Valentin, A2: Bucsi Imre-Laszlo, VAR: Andrei Florin, AVAR: Porumbel Valentin

1.500 de suporteri rapidiști sunt așteptați să asiste la această partidă. Ar putea fi cea mai numeroasă galerie a echipei oaspete de la inaugurarea noului „Oblemenco”.

Finanțatorul Universității Craiova a ajuns la stadion cu aproximativ două ore înainte de meci. Acesta a mers direct la tribuna oficială de pe „Ion Oblemenco”.

Mirel Rădoi: „Respectăm Rapid până începe jocul”

Rădoi se așteaptă la un duel intens în această seară și va da totul pentru un rezultat pozitiv contra giuleștenilor.

„Va fi un meci disputat, un derby intens. Sper ca avantajul pe care l-am arătat în ultimele 9 luni pe teren propriu, cu suporterii noștri în spate, să facă meciul pentru adversari foarte greu.

După Sănătatea Cluj au fost mai multe bătăi de cap, am făcut mai multe calcule. Asta pentru că Rapid are și atac bun, dar și cea mai bună apărare.

Rapid nu este cel mai redutabil adversar, nu trebuie să uităm de dubla cu Bașakșehir. Respectăm Rapid până începe jocul, apoi trebuie să arătăm că suntem gazde.

Rapid are două rezultate din trei pentru a rămâne în fața noastră. Cel mai negru scenariu ar fi să rămânem la șase puncte în spatele liderului. Chiar și așa și tot nu ar fi chiar grav.

Ambele echipe vor fi motivate la maximum. Avem mici probleme care se vor rezolva până la ora meciului. Sperăm să nu apară altceva între timp. Așteptăm cât mai mulți suporteri, dar depinde de ei.

Chiar și în meciul de Cupă, unde nu au fost prea mulți, s-au făcut simțiți. Emoțiile sunt prezente la fiecare partidă, indiferent de adversar.

Important este să fie pozitive, să vrei să impresionezi pentru că joci acasă, să-ți dorești susținere din partea publicului. Evident jucăm acasă și părem favoriți și așa trebuie să abordăm jocul. În fotbal se poate întâmpla, totuși, orice.

Avem două competiții diferite. În Europa încă facem cunoștință cu ritmul și nu putem spune cu exactitate că știm care este valoarea competiției, a echipelor.

Sigur nu ne va afecta orice rezultat de duminică pentru meciul cu Rapid Viena”, a declarat Mirel Rădoi la conferință, potrivit digisport.ro.

Costel Gâlcă: „Îmi doresc să câștig”

Antrenorul giuleștenilor a transmis un mesaj clar înaintea derby-ului, în urmă cu două zile.

„Ne concentrăm pe meciul de la Craiova. Ne gândim la meci pentru că e important pentru noi.

O echipă care este de play-off, o echipă bună, cu un lot foarte bun. Și doresc, bineînțeles, să câștig.

Am spus că eu n-am ce să demonstrez nimănui. Eu trebuie să demonstrez doar clubului Rapid. Restul nu mă interesează. Au fost niște luni în care au fost momente foarte, foarte bune la Craiova. Dar s-a terminat”, a declarat Constantin Gâlcă.

