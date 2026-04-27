Încă un „galactic” ratează Mondialul  Brazilianul va fi supus unei intervenții chirurgicale, după accidentarea cu Alaves

Eder Militao (28 de ani), fundașul lui Real Madrid, s-a accidentat și va rata Campionatul Mondial.

Brazilianul a părăsit terenul în prelungirile primei reprize a meciului cu Deportivo Alaves, după ce a simțit un disconfort la tendonul ischiogambier.

Militao este al doilea fotbalist de la Real Madrid care ratează Cupa Mondială din cauza unei accidentări, după ce Rodrygo s-a accidentat și el în luna martie, acesta suferind o ruptură de ligament încrucișat la genunchiul drept.

După ce a resimțit dureri la partida cu Alaves, s-a stabilit că Militao a suferit o accidentare la tendonul ischiogambier al piciorului stâng.

Acesta a ales să se opereze, astfel că va fi indisponibil pentru Campionatul Mondial, perioada de recuperare după operație fiind de aproximativ cinci luni, conform marca.com.

Dacă nu ar fi vrut să se opereze, Militao ar fi putut fi supus unui tratament de aproximativ cinci săptămâni, la finalul căruia ar fi putut reveni pe teren. Totuși, dacă ar fi ales această variantă, șansele ca accidentarea să recidiveze ar fi fost unele considerabile.

25 de milioane de euro este cota lui Eder Militao, conform Transfermarkt

Eder Militao se va opera în Finlanda, la medicul Lasse Lempainen, acesta fiind considerat unul cei mai buni specialiști în cazul unor astfel de accidentări.

Militao, chinuit de accidentări în ultimii ani

Militao este la a treia accidentare în acest sezon, el jucând în doar 21 de meciuri. Precedenta accidentare, cea de la tendon, l-a ținut departe timp de patru luni, perioadă în care a ratat 24 de meciuri.

De asemenea, el a suferit și două rupturi de ligamente încrucișate în ultimii trei ani. În august 2023 s-a accidentat la genunchiul stâng și a stat departe de gazon până în martie 2024.

În toamna aceluiași an, acesta a suferit o nouă ruptură de ligament încrucișat, fiind indisponibil până în iulie 2025

Citește și

