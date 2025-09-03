De la Parma la UTA  Jucătorul care a fost antrenat de Cristi Chivu, în probe la echipa lui Adrian Mihalcea: „A făcut un gest extraordinar”

Rareș Fătu (19 ani), fundașul crescut de Parma, se află în probe la echipa antrenată de Adrian Mihalcea, UTA Arad.

Tânărul jucător care a fost antrenat de Cristi Chivu la Parma este dorit la UTA, care caută un stoper după accidentările lui Dmytro Pospelov și Andrea Padula.

Rareș Fătu se află în probe la UTA Arad

Tânărul fotbalist a ajuns la Arad pentru a fi testat de Adrian Mihalcea. Tehnicianul celor de la UTA are nevoie mare de un fundaș, așa că se gândește să-l transfere pe Rareș Fătu de la Parma, conform prosport.ro.

Rareș Fătu a fost antrenat în acest an de Cristi Chivu la Parma. Tânărul i-a atras atenția tehnicianului român după ce a cucerit titlul Primavera 2 cu formația „cruciaților”.

Parma l-a transferat pe Fătu în 2022 de la Academia „Gheorghe Hagi”.

Pentru echipele de juniori ale Parmei, fundașul român a evoluat în 67 de partide și a reușit să înscrie un singur gol.

Rareș Fătu, despre colaborarea cu Chivu la Parma: „A făcut un gest extraordinar”

Tânărul fundaș român a vorbit despre perioada petrecută sub comanda lui Cristi Chivu la Parma, alături și de Dennis Man și Valentin Mihăilă.

„Am avut șansa de a mă antrena cu echipa mare. A fost extraordinar să văd toți acei jucători pe care îi vedeam de obicei la televizor. Totuși, cel mai mult m-a impresionat domnul Chivu.

În primul rând, faptul că mă aflam în fața câștigătorului de Champions League era incredibil. În al doilea rând, și cel mai important, a fost faptul că și-a luat din timpul său, într-o perioadă foarte grea pentru echipă, pentru a sta de vorbă cu mine.

M-a întrebat de unde vin, cum mi se pare Italia, care sunt diferențele dintre cele două țări în ceea ce privește fotbalul și mi-a oferit un sfat prețios.

Dacă toate acestea nu erau suficiente pentru a-și demonstra omenia și bunătatea, domnul Chivu a ținut să le explice tuturor jucătorilor, atunci când ne aflam în cerc și el ținea un discurs, că numele meu nu este «Fatu», ci «Fătu». Mi s-a părut un gest extraordinar, având în vedere că de trei ani de când sunt aici, nu mi s-a mai pronunțat numele corect”, a declarat Rareș Fătu, conform sursei citate.

