S-a lovit la cap! FOTO+VIDEO. Johannes Klaebo, accident extrem în cursă. A ajuns la spital » A câștigat 6 medalii de aur la JO 2026
Momentul în care Klaebo a intrat în Ogden, căzut în fața lui Foto: Imago
alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 13.03.2026, ora 15:06
alt-text Actualizat: 13.03.2026, ora 15:06
  • Johannes Hosflot Klaebo, cel mai mare sportiv din istoria Jocurilor Olimpice de Iarnă, câștigător al tuturor celor 6 probe de schi fond la Milano-Cortina 2026, implicat într-un accident dur în ultima cursă de Cupă Mondială. 

Johannes Hosflot Klaebo e cel mai bun fondist din toate timpurile.

Ultimul Campionat Mondial și ultima ediție a Jocurilor Olimpice au fost dominate de schiorul norvegian de o manieră nemaivăzută.

  • CM Trondheim 2025: 6 medalii de aur. 
  • JO Milano Cortina 2026: 6 medalii de aur.

Klaebo a câștigat toate probele la CM și JO

Sportivul în vârstă de 29 de ani a participat la șase probe și a câștigat șase. Doar șase probe există!

Trei schiori loviți la Drammen. Klaebo era în dreapta Foto: Imago

În Italia, JHK a bătut recordul de aur la Olimpiada de Iarnă. La o ediție și all-time.

11 medalii de aur
are acum Johannes Klaebo la Jocurile Olimpice

Klaebo a aterizat pe spate și a dat cu capul de pistă

Nordicul a fost implicat fără să vrea într-un accident dur, ce se putea încheia dramatic, în etapa de Cupă Mondială de la Drammen (Norvegia).

La un moment dat, americanul Ben Ogden s-a dezechilibrat în cursă și a căzut chiar în fața lui Klaebo.

Fără nicio posibilitate de a-l evita, Johannes a intrat în el, răsturnându-se și aterizând pe spate. A dat cu capul de pistă!

Klaebo, întins pe zăpadă după accident Foto: Imago
Klaebo, întins pe zăpadă după accident Foto: Imago

„Klaebo a făcut teste obligatorii la spital”

Imediat, scandinavul a fost transportat la spital.

„A făcut teste obligatorii în cazul unor traumatisme craniene”, a declarat doctorul lotului norvegian, Ove Feragen, pentru postul local TV2. 

Veștile medicului sunt însă liniștitoare: nu e nimic grav.

15 medalii de aur
a cucerit Johannes Klaebo la Campionatul Mondial

Olimpicul istoriei Norvegianul Klaebo a cucerit azi al 6-a aur la Milano Cortina. Șase din șase curse. Cel mai mare la Jocurile de Iarnă
Corbu de pretutindeni

Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Ce caută Mirel aici?

Fede Valverde, jucătorul infinit

Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

„Mașina de tocat carne”

Firescul nefiresc

Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Să mori de râs

Și tu, Mirele?

12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Semnul monstrului, semnul curajului

Secretul din Dubai

Ne ceartă Tase și Pancu!

Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Se mai joacă Mondialul?

Mârlanii

