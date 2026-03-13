S-a lovit la cap! FOTO+VIDEO. Johannes Klaebo, accident extrem în cursă. A ajuns la spital » A câștigat 6 medalii de aur la JO 2026

- Johannes Hosflot Klaebo, cel mai mare sportiv din istoria Jocurilor Olimpice de Iarnă, câștigător al tuturor celor 6 probe de schi fond la Milano-Cortina 2026, implicat într-un accident dur în ultima cursă de Cupă Mondială.
Johannes Hosflot Klaebo e cel mai bun fondist din toate timpurile.
Ultimul Campionat Mondial și ultima ediție a Jocurilor Olimpice au fost dominate de schiorul norvegian de o manieră nemaivăzută.
- CM Trondheim 2025: 6 medalii de aur.
- JO Milano Cortina 2026: 6 medalii de aur.
Klaebo a câștigat toate probele la CM și JO
Sportivul în vârstă de 29 de ani a participat la șase probe și a câștigat șase. Doar șase probe există!
În Italia, JHK a bătut recordul de aur la Olimpiada de Iarnă. La o ediție și all-time.
Klaebo a aterizat pe spate și a dat cu capul de pistă
Nordicul a fost implicat fără să vrea într-un accident dur, ce se putea încheia dramatic, în etapa de Cupă Mondială de la Drammen (Norvegia).
La un moment dat, americanul Ben Ogden s-a dezechilibrat în cursă și a căzut chiar în fața lui Klaebo.
Fără nicio posibilitate de a-l evita, Johannes a intrat în el, răsturnându-se și aterizând pe spate. A dat cu capul de pistă!
„Klaebo a făcut teste obligatorii la spital”
Imediat, scandinavul a fost transportat la spital.
„A făcut teste obligatorii în cazul unor traumatisme craniene”, a declarat doctorul lotului norvegian, Ove Feragen, pentru postul local TV2.
Veștile medicului sunt însă liniștitoare: nu e nimic grav.