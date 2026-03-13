Zeljko Kopic. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

„Suntem unde merităm să fim" Zeljko Kopic dezvăluie marea problemă a lui Dinamo, înainte de meciul cu Rapid + Îi răspunde lui Angelescu

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 13.03.2026, ora 15:02
alt-text Actualizat: 13.03.2026, ora 15:03
  • Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, a prefațat derby-ul cu Rapid, din prima etapă a play-off-ului.
  • Partida se va juca sâmbătă de la ora 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Croatul consideră că această fază a sezonului reprezintă un nou început pentru „câini”.

Zeljko Kopic, încrezător în șansele lui Dinamo: „Este un nou început”

Dinamo intră în play-off de pe locul al cincilea, cu 26 de puncte, după trei înfrângeri în ultimele cinci partide din Superliga, una chiar în fața Rapidului, scor 1-2.

„Este un sentiment bun să fim din nou parte din play-off. În acest moment sunt cele șase echipe cu cele mai bune performanțe din ligă până acum. Este un nou sezon, o nouă ligă, un nou început.

În această săptămână echipa s-a antrenat bine, cu energie bună și cu un spirit bun. Mergem să jucăm fotbalul nostru cel mai bun și să luptăm pentru cel mai bun rezultat posibil.

Știm că va fi un meci dificil. Avem respect pentru Rapid și pentru tot ceea ce au făcut până acum, dar avem ambițiile noastre și mergem acolo să luptăm și să încercăm să obținem un rezultat bun”, a declarat Kopic, conform dinamo1948.club.

Cred că ar fi trebuit să avem câteva puncte în plus, dar până la urmă fiecare echipă este acolo unde merită să fie. Putem vorbi despre noroc sau ghinion, despre diverse situații, dar dacă tragi linie ajungi acolo unde meriți. Zeljko Kopic

FOTO: Rapid - Dinamo 2-1

Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Galerie foto (31 imagini)

Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
+31 Foto
labels.photo-gallery

Kopic a atras atenția asupra dificultăților întâmpinate de Dinamo în fața porții. „Câinii” au 42 de goluri marcate și 28 primite, formația bucureșteană are al doilea cel mai slab atac din play-off.

Singura echipă cu cifre mai modeste la acest capitol este FC Argeș, cu 37 de goluri, în timp ce liderul Universitatea Craiova are 53.

În această perioadă, de la începutul anului și după pauza de iarnă, am avut probleme la capitolul finalizare. În fiecare meci am avut oportunități, am avut ocazii și am creat situații bune, dar nu am fost suficient de eficienți și este ceva ce trebuie să îmbunătățim. De asemenea, în anumite situații defensive, după cornere sau lovituri libere, trebuie să avem reacții mai bune. Zeljko Kopic

În ceea ce privește lotul, tehnicianul a anunțat că Pușcaș și Karamoko nu vor fi disponibili:

„Pușcaș sigur nu va juca. Karamoko nu va juca. Vom vedea până mâine în privința lui Mărginean și Boateng. Mai avem aproximativ 24 de ore și vom vedea situația lor”, a mai spus antrenorul croat.

Cine ia titlul în Liga 1 sezonul acesta?

U Craiova %
Rapid %
U Cluj %
CFR Cluj %
Dinamo %
FC Argeș %

Zeljko Kopic, răspuns pentru Victor Angelescu: „Sunt 10 meciuri”

Victor Angelescu președintele Rapidului, a declarat că Dinamo ar putea ieși din cursa pentru titlu, în cazul unui nou pas greșit în meciul direct.

„Sunt zece meciuri și 30 de puncte. Trebuie să luptăm în fiecare meci până la final și apoi vom vedea unde vom fi”

În ultimele cinci confruntări directe, Rapid s-a impus de trei ori, iar celelalte două partide s-au încheiat la egalitate.

Știm că sunt foarte puternici în tranziție. Extremele lor iubesc spațiile deschise. Nu îmi place să vorbesc despre nume, dar contraatacul și tranzițiile lor, combinate cu o defensivă solidă, reprezintă partea cea mai importantă a jocului lor. Știm că Dinamo a trecut prin perioade dificile înainte, dar acum suntem în creștere și facem lucruri bune. Între noi nu vorbim prea mult despre statistici sau despre ce s-a întâmplat înainte. Important este ceea ce avem în față. Zeljko Kopic

Clasamentul la începutul play-off-ului:

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova030
2Rapid028
3U Cluj027
4CFR Cluj027*
5Dinamo026
6FC Argeș025
*️ - beneficiază de rotunjire

INTERVIU „Acest parteneriat strategic e un fel de a băga un băț românesc prin gardul unguresc". Vizita lui Zelenski la București, explicată de cel mai cunoscut analist al spațiului ex-sovietic
Echipe/Competiții

fcsb 103 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 26 rapid 29 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
14.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share