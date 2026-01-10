„Mai am doar câteva zile”  Fostul junior de la Chelsea, mesaj tulburător: „Trebuie să înfrunt realitatea”
Lamisha Musonda FOTO: IMAGO / Montaj GOLAZO.ro
„Mai am doar câteva zile” Fostul junior de la Chelsea, mesaj tulburător: „Trebuie să înfrunt realitatea”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 10.01.2026, ora 23:23
alt-text Actualizat: 11.01.2026, ora 00:24
  • Lamisha Musonda (33 de ani), fostul jucător din academia lui Chelsea, a anunțat că este bolnav în fază terminală prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare.

Musonda s-a retras din fotbal în 2019, după ce a evoluat în ligile inferioare din Spania, dar și în Congo sau Belgia.

Fostul junior de la Chelsea, mesaj tulburător: „Trebuie să înfrunt realitatea”

Musonda, cel care a jucat la nivel de juniori pentru Anderlecht și Chelsea a vorbit despre problemele sale de sănătate, fără a specifica boala de care suferă, și a anunțat că nu mai are mult timp de trăit.

„Realizând că mai am doar câteva zile la dispoziție, îmi dau seama și că am avut atât de mulți oameni alături și voi prețui mereu amintirile.

Viața e plină de suișuri si coborâșuri și nimeni nu poate înțelege cu adevărat durerea pe care o înduri. Ultimii doi ani au fost deosebit de dificili și provocatori pentru mine.

Cu mare tristețe anunț că lupt pentru a-mi recăpăta sănătatea și mintea limpede, motiv pentru care am lipsit în ultima perioadă de pe rețelele de socializare”, a scris Musonda, pe Instagram.

Lamisha Musonda a spus că, deși starea sa este una critică, nu va renunța la luptă. Mai mult, el le-a mulțumit celor care i-au fost și îi sunt în continuare alături.

„Trebuie să înfrunt realitatea: starea mea de sănătate este critică și acum lupt pentru viața mea.

Ajutorul și rugăciunile voastre vor fi foarte apreciate în acest moment. Familia mea și cu mine luptăm și nu voi renunța până la ultima mea suflare.

Am avut norocul să am o copilărie frumoasă și încă mai am atât de multe de oferit.

Sunt atât de mulți oameni minunați cărora mi-ar fi plăcut să le mulțumesc personal, iar faptul că s-ar putea să nu am ocazia mă întristează profund”, a mai spus Musonda.

Romelu Lukaku, mesaj de susținere pentru Musonda

Romelu Lukaku, atacantul lui Napoli, cel care i-a fost coleg lui Musonda la Chelsea, i-a transmis un mesaj de susținere compatriotului său.

„Curaj, Lamisha! Suntem alături de tine”, a scris Lukaku, în comentariile postării.

Marina Granovskaya, fostă membră a conducerii lui Chelsea, i-a scris și ea un mesaj fostului fotbalist:

„Sper sincer să reușești să-ți depășești problemele de sănătate! Sunt alături de tine și familia ta”.

La trei zile de la publicarea acestui mesaj, postarea lui Musonda a adunat 47.000 de aprecieri și peste 1.000 de comentarii pe Instagram.

