Andrei Rareș Toader, Elena Andreea Taloș și Diana Ana Maria Ion au fost prezenți la Moscova pentru a participa la concursul „Russian Winter”.

Aveau ei voie să concureze în Rusia? Cum explică Federația Română de Atletism și ce riscă sportivii din partea federației internaționale? Toate detaliile, în rândurile de mai jos.

Andrei Rareș Toader, Elena Andreea Taloș și Diana Ana Maria Ion au răspuns „prezent” la cea de-a 35 ediție a competiției „Russian Winter” desfășurată la Moscova pe 7 februarie 2026.

Toader s-a clasat pe locul 3 la aruncarea greutății, cu un rezultat de 20.27m, în timp ce fetele au ocupat locurile 3, respectiv 6 în proba de triplusalt. Taloș a sărit 13.84 de metri, iar Ana Maria Ion - 13.70m.

Cea ce pare o competiție utilă în vederea pregătirii Campionatele Mondiale indoor, care vor avea loc în Polonia, între 20 și 22 martie, ridică mari semne de întrebare legate de locul unde a avut loc: Moscova, capitala Rusiei, țară exclusă din competițiile sportive din cauza războiului cu Ucraina.

Un detaliu interesant: pe înregistrările obținute de GOLAZO.ro se poate observa cum cele două fete au trecute doar prenumele în clasamentul oficial, nu și numele, în timp ce toate celelalte participante la triplusalt apar și cu numele, și cu prenumele.

Pentru a lămuri dacă sportivii români au voie să participe la competiții organizate de Rusia, țară agresoare în războiul cu Ucraina, GOLAZO.ro a stat de vorbă cu Constantina Diță, președinta Federației Române de Atletism (FRA), și cu Octavia Brosser, antrenoarea Elenei Andreei Taloș.

O altă reacție oferită de Federația Română de Atletism poate fi citită aici.

Constantina Diță: „Nu e boicot împotriva politicii”

Bună ziua, doamna Diță. Voiam să vă întreb dacă știați că trei sportivi români au fost prezenți la Moscova pentru o competiție?

Da, sigur că știam. Rezultatele sunt bune, ținând cont că ei au mai participat la alte două competiții la Moscova. Rareș a aruncat 20.55, iar Andreea Taloș a sărit 14 metri. Deci am avut rezultate și mai bune. Avem Cupa României la București, apoi Campionatul Balcanic. Competiții care vor conta pentru calificarea la Campionatele Mondiale din Polonia. Și, în vară, se va merge la Birmingham, pentru Campionatele Europene. Buget să avem. Până acum am fost ajutați de Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Pentru că ați adus vorba de bani. Bănuiesc că federația nu încasează nimic pentru că sportivii ei participă la competiții. Dar ei?

Federația nu ia niciun ban, normal. Nici antrenorul sportivului. Aceste competiții sunt aranjate prin managerul fiecărui atlet. Sportivul primește o «primă de start» și premiul pe care-l ia dacă face o performanță bună, adică locurile 1-5. Depinde de cum decide fiecare organizator.

Bun, voiam să vă întreb cum le-ați dat acceptul acestor sportivi să meargă în Rusia? Știți că există un boicot împotriva acestei țări și la nivel sportiv. Din punct de vedere politic e destul de sensibilă prezența lor acolo. Mai ales că World Athletics e destul de restrictivă și clară în această speță.

Nu, nu neapărat. Pentru că aici vorbim despre sport, vorbim despre relația dintre sportivi, între organizatorii competițiilor. Nu e nimic politic, politica stă departe. Nu e boicot împotriva politicii. Sportivii merg pentru că așa au competițiile, organizatorii îi invită, managerii le stabilesc competițiile după programul sportivilor. N-are nicio treabă cu Ucraina sau cu Rusia ori cu războiul respectiv.

În transmisia postului Rusaf TV, sportivii noștri nu au avut și numele de familie trecut, ceea ce e ciudat. Doar Elena Andreea, fără Taloș, și Maria Ana, fără Ion. S-au ascuns?

Nu, nu, depinde de organizator. Acum, sinceră să fiu, nu știu de ce au trecut așa. Nu sunt organizator. Nu cred că e ceva legat de politică. E o alegere strict a organizatorului.

Există la World Athletics (n.r. Federația Internațională de Atletism) o lege care să interzică prezența sportivilor, din țări cu federații afiliate la ei, la competițiile din Rusia?

Nu, nu, din contră. Anul trecut aveam un arbitru de marș care a fost invitat tot la Moscova, iar World Athletics i-a permis să meargă să fie arbitru de marș acolo. Deci nu există.

Dar, fiind arbitru, nu sportiv, mă gândesc că are alt statut.

Sportul e deasupra politicii, să știți.

Octavia Brosser: „Sportivii să fie dincolo de politică”

Octavia Brosser, antrenoarea Andreei Taloș, a recurs la istorie în încercarea de a justifica prezența sportivilor români la competiția desfășurată cu câteva zile în urmă, la Moscova.

Ea a adus în discuție prezența României la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, în 1976, când țările din fostul bloc socialist au boicotat competiția, și faptul că România a fost la Jocurile Olimpice de la Moscova, din 1980, atunci când unele din țările vestice au boicotat competiția.

Bună ziua, domna Brosser. Mulțumită de rezultatul Andreei Taloș obținut la meeting-ul atletic de la Moscova?

Da, suntem pe drumul cel bun. A sărit 13.84, locul 3, dar ea a sărit anul acesta și 14 metri. E pe locul 9 mondial în acest moment și pe locul 2 în Balcani cu acea performanță. Sper să sărim ceva bine. Având în vedere că primul rezultat din sezon a fost 14 metri, în mod normal ar trebui să ajungem undeva peste 14.30m.

Nu ați fost în Rusia, cu Andreea?

Nu, a fost singura acolo. Ea cu managerul. Are un manager care o reprezintă pe plan competițional. Și la noi e ca la fotbal. Este un sistem din ăsta mai... Noi, ca antrenori, ne ocupăm de bucățica noastră. Managerul se ocupă de competiții, federația de restul.

Dar, totuși, Rusia ... World Athletics nu privește cu ochi foarte buni aceste participări.

Am văzut și eu că nu prea au participat sportivi ... Din Europa am participat noi. Cine a mai participat din țările astea mari? (n.r. - printre țările prezente cu sportivi la Moscova s-au numărat Belarus, Cuba, Etiopia, Africa de Sud, Turcia, Kenia) Nu mai știu. Dar nu am avut interdicție, adică nu ni s-a interzis această participare.



Andreea nu avea atunci altă competiție, organizatorii au venit cu propunerea... Noi știam, atunci, că va sări în compania unor adversare importante. Noi am mers puțin dincolo de treaba asta. Știu la ce faceți referire.

Există această problemă cu boicotul împotriva Rusiei, plus legile World Athletics.

Sportivii nu au avut interviuri acolo, deci nimic despre politică. După cum bine vedeți dumneavoastră și la marile competiții s-a găsit acest sistem de a-i lua pe ruși, ăștia care sunt mai buni, și de a concura, dar nu sub steagul Rusiei.

Da, dar invers, adică sportivi din Europa să meargă în Rusia...

A venit această competiție, ne-au întrebat, au întrebat-o pe sportivă, ne-au spus că o să fie participare importantă ... Ce să vă spun? Nu știu acum dacă ... Nu ne-am gândit că… Adică, cum să vă spun, am zis că e dincolo de politică. Am fost și noi în situații din astea ...

Înainte de '89?

Și nu eram vinovați noi, ca sportivi. Ne duceam crucea. Dacă vă aduceți aminte, România a cam a fost neutră pe plan sportiv. Am participat și la Olimpiada din Moscova când a fost boicotul țărilor capitaliste europene și am participat și la Olimpiada de la Los Angeles când a fost boicotul țărilor socialiste. Adică noi cumva mereu ne-am luptat pentru sportivi, sportivii să fie dincolo de politică.

Ce spune regulamentul World Athletics?

Toate federațiile din Rusia sunt, în acest moment, suspendate de World Athletics (n.r. - organismul care guvernează atletismul internațional) pentru impactul creat de războiul din Ucraina. În perioada 2015-2023, aceste federații erau suspendate din cauza dopingul sistematic, susținut de stat. Din 2022, suspendarea s-a prelungit din cauza conflictului mai sus amintit.

În regulamentul World Athletics se specifică, la Capitolul C, articolul 1.1, că „toate competițiile contând pentru clasamentul mondial trebuie să fie autorizate de World Athletics, de o asociație regională sau de o federație membră, în conformitate cu prezenta regulă.



Orice combinare sau integrare a competițiilor sportive pe bază de invitație într-o serie / turneu sau ligă necesită o autorizație din partea World Athletics”.

Pentru că toate federațiile din Rusia sunt suspendate, deci și RusAF (n.r. - Federația de Atletism din țara condusă de Putin), competițiile, precum și «Russian Winter», la care a participat cei trei sportivi români, intră în categoria de „Competiții neautorizate”.

Ce spune același regulament despre sportivii care vor să fie prezenți la concursuri?

„Niciun atlet nu poate participa la o astfel de competiție (n.r. - Unauthorized Meeting) dacă nu este eligibil să participe în conformitate cu regulile World Athletics, ale membrului gazdă sau ale federației membre la care este afiliat”.

Dacă, totuși, un atlet participă la o astfel de întrecere, și, astfel, încalcă regula de mai sus, atunci el este pasibil de a fi considerat «ineligibil» conform regulii numărul 23 din Regulamentul de Eligibilitate.

Orice sportiv care participă la o competiție neautorizată în conformitate cu Regula 2 (Autorizarea organizării competițiilor) poate fi declarat neeligibil.

Regula 23 din Regulamentul de Eligibilitate a World Athletics.

Cum se ajunge la suspendarea de la o competiție internațională (de exemplu, Campionatele Mondiale și Europene)?

Regula 22 din Regulamentul de Eligibilitate stipulează că „orice atlet, persoană din anturajul sportivului sau orice altă persoană” care a fost declarat ineligibil pentru că a încălcat unul dintre punctele regulii 23 nu mai poate concura la competiții interne și internaționale.

Regula 22 din Regulamentul de Eligibilitate a World Athletics.

Până la publicarea articolului, GOLAZO.ro nu a primit încă lămuririle solicitate de la World Athletics.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport