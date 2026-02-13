„Nu am reprezentat România” Federația de Atletism și sportivii care au participat la un concurs în Rusia explică dacă vor exista consecințe

După ce GOLAZO.ro a scris că Andrei Rareș Toader, Elena Andreea Taloș și Diana Ana Maria Ion au fost prezenți la Moscova pentru a participa la concursul „Russian Winter” și că riscă să fie suspendați de World Athletics, Federația Română de Atletism a oferit o reacție de clarificare.

Poziția oficială a federației poate fi citită mai jos.

Și Rareș Toader a reacționat, susținând că el nu a reprezentat România la competiția din Rusia.

Andrei Rareș Toader, Elena Andreea Taloș și Diana Ana Maria Ion au răspuns „prezent” la cea de-a 35 ediție a competiției „Russian Winter” desfășurată la Moscova pe 7 februarie 2026.

Toader s-a clasat pe locul 3 la aruncarea greutății, cu un rezultat de 20.27m, în timp ce fetele au ocupat locurile 3, respectiv 6 în proba de triplusalt. Taloș a sărit 13.84 de metri, iar Ana Maria Ion - 13.70m.

Cea ce pare o competiție utilă în vederea pregătirii Campionatele Mondiale indoor, care vor avea loc în Polonia, între 20 și 22 martie, ridică mari semne de întrebare legate de locul unde a avut loc: Moscova, capitala Rusiei, țară exclusă din competițiile sportive din cauza războiului cu Ucraina.

Pentru a lămuri dacă sportivii români au voie să participe la competiții organizate de Rusia, țară agresoare în războiul cu Ucraina, GOLAZO.ro a stat de vorbă cu Constantina Diță, președinta Federației Române de Atletism (FRA), și cu Octavia Brosser, antrenoarea Elenei Andreei Taloș.

FRA: „Cei trei români nu sunt și nu vor fi suspendați”

După ce GOLAZO.ro a publicat articolul în cauză, Federația Română de Atletism a transmis o „poziție oficială de clarificare a participării sportivilor români la o competiție desfășurată în Rusia”.

Organizația transmite, prin vocea lui Inocențiu Voinea, secretar general FRA, că „World Athletics nu a emis o regulă generală care să interzică sportivilor din federațiile afiliate să participe la întreceri desfășurate în Rusia”.

„În urma apariției în spațiul public a unui subtitlu în care s-a folosit modul condițional-optativ, «Sportivii ar putea fi interziși la Mondiale pentru că au participat la un concurs în Moscova», și care sugerează o consecință posibilă, chiar dacă nu este confirmată, Federația Română de Atletism consideră necesar să facă următoarele precizări, pentru o informare corectă a opiniei publice.

Deciziile adoptate de World Athletics ca urmare a invaziei Rusiei în Ucraina din februarie 2022 au vizat în principal relația instituțională cu Federația Rusă și cu Federația Belarusului, precum și recunoașterea competițiilor oficiale.

În baza acestor decizii, Federațiile naționale din Rusia și Belarus rămân suspendate, iar competițiile organizate pe teritoriul acestor state nu sunt incluse în cale­ndarul oficial World Athletics și nu sunt recunoscute pentru clasamente, standarde de calificare sau punctaje oficiale.

Această măsură nu înseamnă automat o sancțiune individuală aplicată sportivilor din alte țări care aleg să participe la o competiție în circumstanțe arătate. World Athletics nu a emis o regulă generală care să interzică sportivilor din federațiile afiliate să participe la întreceri desfășurate în Rusia, în sensul sancționării automate cu interzicerea participării la competițiile internaționale oficiale”, se arată în comunicatul transmis de FRA.

FOTO. Cele două sportive din România au trecute doar prenumele în clasamentul oficial

De asemenea, federația susține că cei trei sportivi nu vor fi suspendați de World Athletics după participarea la concursul de la Moscova.

„Astfel, sportivii români care au participat la o competiție neautorizată de World Athletics, respectiv Moscow Winter Meeting sau la alte întreceri similare nu sunt automat excluși de la Campionatele Mondiale sau de la alte competiții incluse în calendarul oficial, atât timp cât respectă regulamentele de eligibilitate, standardele de calificare și nu fac obiectul unei sancțiuni individuale dispuse de forurile competente.

Atât doar că rezultatele obținute în astfel de întreceri nu sunt luate în considerare la calculul clasamentelor, standardelor de calificare și punctajelor oficiale World Athletics, după cum am arătat, dar acest fapt nu echivalează cu interzicerea participării la competițiile organizate în țările cu care World Athletics a suspendat relația instituțională.

Astfel, răspunsul categoric la întrebarea din titlul articolului (TREI ROMÂNI, SUSPENDAȚI PENTRU CĂ AU FOST ÎN RUSIA?) este NU, cei trei români nu sunt și nu vor fi suspendați pentru că au participat la acea competiție, drept care am dorit să facem aceste precizări pentru a nu crea o impresie eronată cititorilor.

Vă asigurăm, în același timp, că Federația Română de Atletism promovează respectarea regulilor internaționale actuale, informarea corectă a publicului și susținerea sportivilor români, respectând cadrul de eligibilitate și integritate competitivă impus de organismele internaționale la care suntem afiliați.”

Andrei Toader FOTO Imago

Andrei Toader: „Probabil trebuia sa merg in Ucraina ca să vă câștig simpatia”

Andrei Toader a reacționat printr-un comentariu postat pe pagina de Facebook a GOLAZO.ro: „Nu am reprezentat România, a fost un concurs individual, iar World Athletics, la fel ca și alte autorități, nu recomandă, dar NU interzic! În cel mai rău caz, rezultatele de la concursul respectiv nu sunt luate în calcul, deși ele apar oficial pe World Athletics, competiția fiind in calendarul internațional.

Sportul nu are legătură cu politica, sunt multe războaie in lume. Trump l-a răpit pe președintele Venezuelei, ar trebui sa nu mai merg in SUA? Este o decizie personală ce ține de carieră, nu de politică.”

„Am înțeles ca nu ați fost într-o delegație oficială, dar in dreptul numelui dvs. a apărut steagul României si l-ați alăturat Rusiei si Belarus (cei de pe primele 2 locuri). Ați fost în numele unei țări si ați creditat acea competiție”, i-a reproșat un alt cititor, moment în care Toader s-a enervat:

„Nu am fost pe banii statului și nici într-o competiție cu delegația României. Este alegerea mea unde merg, mulțumesc pentru grijă! Probabil trebuia sa merg in Ucraina ca să vă câștig simpatia”.

Andrei Toader este campion european la aruncarea greutății. Sportivul a cucerit medalia de aur la Campionatele Europene Indoor de la Apeldoorn, în 2025.

Reușita lui Toader a venit la 52 de ani de la ultimul aur cucerit în competițiile europene pentru atletismul masculin românesc.

Ce spune regulamentul World Athletics

Toate federațiile din Rusia sunt, în acest moment, suspendate de World Athletics (n.r. - organismul care guvernează atletismul internațional) pentru impactul creat de războiul din Ucraina. În perioada 2015-2023, aceste federații erau suspendate din cauza dopingul sistematic, susținut de stat. Din 2022, suspendarea s-a prelungit din cauza conflictului mai sus amintit.

În regulamentul World Athletics se specifică, la Capitolul C, articolul 1.1, că „toate competițiile contând pentru clasamentul mondial trebuie să fie autorizate de World Athletics, de o asociație regională sau de o federație membră, în conformitate cu prezenta regulă.



Orice combinare sau integrare a competițiilor sportive pe bază de invitație într-o serie / turneu sau ligă necesită o autorizație din partea World Athletics”.

Pentru că toate federațiile din Rusia sunt suspendate, deci și RusAF (n.r. - Federația de Atletism din țara condusă de Putin), competițiile, precum și «Russian Winter», la care a participat cei trei sportivi români, intră în categoria de „Competiții neautorizate”.

Ce spune același regulament despre sportivii care vor să fie prezenți la concursuri?

„Niciun atlet nu poate participa la o astfel de competiție (n.r. - Unauthorized Meeting) dacă nu este eligibil să participe în conformitate cu regulile World Athletics, ale membrului gazdă sau ale federației membre la care este afiliat”.

Dacă, totuși, un atlet participă la o astfel de întrecere, și, astfel, încalcă regula de mai sus, atunci el este pasibil de a fi considerat «ineligibil» conform regulii numărul 23 din Regulamentul de Eligibilitate.

Orice sportiv care participă la o competiție neautorizată în conformitate cu Regula 2 (Autorizarea organizării competițiilor) poate fi declarat neeligibil.

Regula 23 din Regulamentul de Eligibilitate a World Athletics

Cum se ajunge la suspendarea de la o competiție internațională (de exemplu, Campionatele Mondiale și Europene)?

Regula 22 din Regulamentul de Eligibilitate stipulează că „orice atlet, persoană din anturajul sportivului sau orice altă persoană” care a fost declarat ineligibil pentru că a încălcat unul dintre punctele regulii 23 nu mai poate concura la competiții interne și internaționale.

Regula 22 din Regulamentul de Eligibilitate a World Athletics

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport