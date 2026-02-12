S-a încheiat faza grupelor Cupei României și am aflat cele 8 echipe calificate în sferturi.

Este vorba de FC Argeș și CFR Cluj, din Grupa A, Universitatea Cluj și Metalul Buzău din Grupa C, Dinamo, Hermannstadt, U Craiova și Gloria Bistrița.

Metalul Buzău și Gloria Bistrița sunt marile surprize ale competiției, reușind să se califice în faza eliminatorie. Cele două echipe ocupă locul 9, respectiv 17 în Liga 2!

Pentru al patrulea sezon consecutiv, de când s-au introdus grupele în Cupă, FCSB nu reușește să avanseze în faza eliminatorie!

S-au stabilit sferturile Cupei României

Știm nu doar sferturile, ci și împerecherea din semifinale. Cele mai avantajate sunt FC Argeș și Dinamo, care vor înfrunta formațiile venite din Liga 2, iar în semifinale vor evolua pe teren propriu.

S-au calificat mai departe doar 3 dintre granzii Ligii 1, Dinamo, U Craiova și CFR Cluj, însă toate vor evolua pe aceeași parte a tabloului! Doar una dintre ele va putea evolua în finală.

Argeș - Gloria Bistrița

U Cluj - Hermannstadt

Dinamo - Metalul Buzău

U Craiova - CFR Cluj

Meciurile din sferturi vor avea loc pe 4 martie, într-o singură manșă.

U Craiova - FCSB 2-2

Au marcat: Rus (10), Ștefan (54)/Bîrligea (17), D. Popa (65)

Echipele de start:

U Craiova : Isenko - Rus, N. Stevanovic, J. Badelj - C. Mora, T. Băluță, L. Băsceanu, Mekvabishvili, F. Ștefan - A. Al Hamlawi, M. Etim

: Isenko - Rus, N. Stevanovic, J. Badelj - C. Mora, T. Băluță, L. Băsceanu, Mekvabishvili, F. Ștefan - A. Al Hamlawi, M. Etim Rezerve : S. Lung Jr., D. Fălcușan, V. Mogoș, A. Crețu, A. Cicâldău, D. Matei, L. Houri, S. Teles, D. Muntean

: S. Lung Jr., D. Fălcușan, V. Mogoș, A. Crețu, A. Cicâldău, D. Matei, L. Houri, S. Teles, D. Muntean Antrenor : Filipe Coelho

: Filipe Coelho FCSB : Matei Popa - V. Crețu, Dawa, A. Duarte, A. Pantea - B. Alhassan, J. Paulo - O. Popescu, F. Tănase, M. Thiam - D. Bîrligea

: Matei Popa - V. Crețu, Dawa, A. Duarte, A. Pantea - B. Alhassan, J. Paulo - O. Popescu, F. Tănase, M. Thiam - D. Bîrligea Rezerve : Târnovanu, L. Zima, A. Stoian, A. Dăncuș D. Olaru, R. Radunovic, M. Toma, D. Miculescu, D. Popa, M. Lixandru

: Târnovanu, L. Zima, A. Stoian, A. Dăncuș D. Olaru, R. Radunovic, M. Toma, D. Miculescu, D. Popa, M. Lixandru Antrenor : Elias Charalambous

: Elias Charalambous Stadion: „Ion Oblemenco”

„Ion Oblemenco” Arbitru: Horațiu Feșnic (Cluj - Napoca)/ Asistenți: Alexandru Cerei (Cluj - Napoca) și Alexandru Ioan Corb (Satu Mare)/ Arbitru VAR: Cătălin Popa (Pitești)/ Arbitru AVAR: Mircea Orbuleț (București)

Gloria Bistrița - UTA Arad 1-0

A marcat: Chukwu (21)

Stadion: Complexul Sportiv Jean Pădureanu (Bistriţa)

Complexul Sportiv Jean Pădureanu (Bistriţa) Arbitru: Olaru Constantin Alin (Râmnicu Vâlcea)/ Asistenți: Cozorici Bogdan Ioan (Zalău) și Biro Barna Tamas (Cernat - Covasna)

Dinamo - Hermannstadt 2-0

Au marcat: C. Cîrjan (min. 48), R. Opruț (min. 60)

Echipele de start:

Dinamo: Roșca - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Mihai, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Pop, Karamoko

Roșca - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Mihai, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Pop, Karamoko Rezerve: Epassy, Musi, Milanov, Caragea, Sivis, Soro, Duțu, Țicu, Mărginean

Epassy, Musi, Milanov, Caragea, Sivis, Soro, Duțu, Țicu, Mărginean Antrenor: Zeljko Kopic

Zeljko Kopic Hermannstadt: Lazar - Căpușă, Chorbadzhiyski, Stoica, Ciubotaru - Jair, Zargary, Politic - Neguț, Afalna, Florescu

Rezerve: Muțiu, Stancu, Bârstan, Issah, Simba, Albu, Chițu, Buș, Gjorgjiesvski

Muțiu, Stancu, Bârstan, Issah, Simba, Albu, Chițu, Buș, Gjorgjiesvski Antrenor: Dorinel Munteanu

Stadion: „Arcul de Triumf” (București)

Arbitru: Roman George Catalin (Timişoara)/ Asistenți: Filip Alexandru (Constanţa) și Ghiciulescu Raul Constantin (Lugoj) / Arbitru VAR: Găman George Cătălin (Craiova/ Arbitru AVAR: Marcu Claudiu (Constanţa)

Concordia Chiajna - FC Botoșani 2-3

Au marcat: Bălan (min. 25), Ciuciulete (min. 67) / Diaw (min. 22) Bodișteanu (min. 51), Cîmpanu (min. 55)

Echipele de start:

Concordia Chiajna: Kucher - Pereira, Bălașa, Carp, M. Dobrescu - Păcuraru, Ciuciulete, Lazăr, Gîrbiță - Bălan, D. Grigore

Kucher - Pereira, Bălașa, Carp, M. Dobrescu - Păcuraru, Ciuciulete, Lazăr, Gîrbiță - Bălan, D. Grigore Rezerve : F. Munteanu, D. Dumitrașcu, I. Pop, A. Jipa, S. Banu, Marong, M. Tache

: F. Munteanu, D. Dumitrașcu, I. Pop, A. Jipa, S. Banu, Marong, M. Tache Antrenor : Andrei Cristea

: Andrei Cristea Botoșani : L. Kukic - Pavlovic, E. Diaw, Munoz, N. Ilaș - E. Papa, A. Ferreira - Mitrov, Ș. Pănoiu, Cîmpanu - Ș. Bodișteanu

: L. Kukic - Pavlovic, E. Diaw, Munoz, N. Ilaș - E. Papa, A. Ferreira - Mitrov, Ș. Pănoiu, Cîmpanu - Ș. Bodișteanu Rezerve : Ș. Tomache, R. Suta, D. Ștefan, A. Dumitru, Ant. Dumitru, M. Kovtaliuk, E. David

: Ș. Tomache, R. Suta, D. Ștefan, A. Dumitru, Ant. Dumitru, M. Kovtaliuk, E. David Antrenor : Leo Grozavu

: Leo Grozavu Stadion: Concordia (Chiajna - Ilfov)

Arbitru: Lăstun Mihail Sebastian (Râmnicu Vâlcea)/ Asistenți: Cosmescu Cristian (Râmnicu Vâlcea) și Dumitrache Stefan (Palanca - Prahova)

CS Dinamo - Farul 0-4

Au marcat: Markovic (min. 28, min. 48, min. 64), I. Doicaru (min. 43)

Echipele de start:

CS Dinamo : Moldovan - Cernamoriț, Matei, Anghel, Ioniță - Răuță, Enache - Zaharia, Mălăele, Stanley - Kouban

: Moldovan - Cernamoriț, Matei, Anghel, Ioniță - Răuță, Enache - Zaharia, Mălăele, Stanley - Kouban Rezerve : Dincă, Leca, Alexandru, Demici, Soare, Gherman, Uleia, Sărbu, Neculai

: Dincă, Leca, Alexandru, Demici, Soare, Gherman, Uleia, Sărbu, Neculai Antrenor : Florin Bratu

: Florin Bratu Farul : Munteanu - Gheorghe, Duțu, Fotin, Rîpeanu - Goncear, Sîrbu, Banu - Doicaru, Tănasă, Markovic

: Munteanu - Gheorghe, Duțu, Fotin, Rîpeanu - Goncear, Sîrbu, Banu - Doicaru, Tănasă, Markovic Rezerve : Barbu, Nechifor, Telehoi, Oancea, Pătru, Căldăraru, Somandru, Sima, Marincean

: Barbu, Nechifor, Telehoi, Oancea, Pătru, Căldăraru, Somandru, Sima, Marincean Antrenor : Ianis Zicu

: Ianis Zicu Stadion: CNAF Buftea (ilfov)

CNAF Buftea (ilfov) Arbitru: Negară Răzvan (Vaslui)/ Asistenți: Ionescu Mihai Marian (Bradu - Argeș) și Iftime Alexandru (Buftea - Ilfov)

Clasamentul grupelor Cupei României

Grupa A

FC Argeș – 9p (7-4) - CALIFICATĂ CFR 1907 Cluj – 5p (7-3) - CALIFICATĂ FC Rapid 1923 – 4p (6-3) CSC Dumbrăvița – 3p (3-7) Metaloglobus – 2p (6-7) CSM Slatina – 1p (3-8)

Grupa B

U Craiova – 7p (10-3) - CALIFICATĂ Gloria Bistrița - 6p (4-4) - CALIFICATĂ UTA Arad – 4p (4-2) Petrolul – 4p (4-6) FCSB – 4p (5-6) Sănătatea Cluj – 0p (3-9)

Grupa C

Universitatea Cluj – 7p (6-3) - CALIFICATĂ Metalul Buzău – 6p (9-6) - CALIFICATĂ Oțelul Galați – 4p (5-6) Csikszereda – 4p (6-2) Sepsi – 2p (2-3) Sporting Liești – 1p (7-15)

Grupa D

Dinamo - 7p (5-1) - CALIFICATĂ Hermannstadt - 6p (4-3) - CALIFICATĂ Farul – 5p (5-1) FC Botoșani – 4p (5-6) Concordia Chiajna – 3p (5-4) CS Dinamo București – 0p (1-10)

Cum se vor desfășura fazele eliminatorii din Cupa României

Primele două formații clasate în fiecare grupă se vor califica în sferturile Cupei României. Meciurile se vor desfășura într-o singură manșă, iar câștigătoarele grupelor vor evolua pe teren propriu.

Cum vor arăta sferturile:

Locul 1 Grupa A - Locul 2 Grupa B

Locul 1 Grupa C - Locul 2 Grupa D

Locul 1 Grupa D - Locul 2 Grupa C

Locul 1 Grupa B - Locul 2 Grupa A

Tabloul Cupei României. Foto: frf.ro

Programul fazelor finale din Cupa României:

Sferturi de finală: 4 martie 2026

4 martie 2026 Semifinale: 22 aprilie 2026

22 aprilie 2026 Finala: 13 mai 2026

Finala Cupei României va avea loc pe 13 mai, la Sibiu. Câștigătoarea competiției se califică în sezonul următor al Europa League.

