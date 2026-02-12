S-AU STABILIT SFERTURILE CUPEI ROMÂNIEI Două surprize uriașe + toți granzii sunt pe aceeași parte de tablou!
Cupa României/ Foto:
Cupa Romaniei

S-AU STABILIT SFERTURILE CUPEI ROMÂNIEI Două surprize uriașe + toți granzii sunt pe aceeași parte de tablou!

alt-text Alexandru Smeu , George Neagu
alt-text Publicat: 12.02.2026, ora 22:30
alt-text Actualizat: 12.02.2026, ora 22:47

Metalul Buzău și Gloria Bistrița sunt marile surprize ale competiției, reușind să se califice în faza eliminatorie. Cele două echipe ocupă locul 9, respectiv 17 în Liga 2!

Pentru al patrulea sezon consecutiv, de când s-au introdus grupele în Cupă, FCSB nu reușește să avanseze în faza eliminatorie!

Dinamo, reclamată la CNCD „Scandarea repetată nu poate fi tratată ca simplă expresie a rivalității sportive”
Citește și
Dinamo, reclamată la CNCD „Scandarea repetată nu poate fi tratată ca simplă expresie a rivalității sportive”
Citește mai mult
Dinamo, reclamată la CNCD „Scandarea repetată nu poate fi tratată ca simplă expresie a rivalității sportive”

S-au stabilit sferturile Cupei României

Știm nu doar sferturile, ci și împerecherea din semifinale. Cele mai avantajate sunt FC Argeș și Dinamo, care vor înfrunta formațiile venite din Liga 2, iar în semifinale vor evolua pe teren propriu.

S-au calificat mai departe doar 3 dintre granzii Ligii 1, Dinamo, U Craiova și CFR Cluj, însă toate vor evolua pe aceeași parte a tabloului! Doar una dintre ele va putea evolua în finală.

  • Argeș - Gloria Bistrița
  • U Cluj - Hermannstadt
  • Dinamo - Metalul Buzău
  • U Craiova - CFR Cluj

Meciurile din sferturi vor avea loc pe 4 martie, într-o singură manșă.

U Craiova - FCSB 2-2

  • Au marcat: Rus (10), Ștefan (54)/Bîrligea (17), D. Popa (65)

Echipele de start:

  • U Craiova: Isenko - Rus, N. Stevanovic, J. Badelj - C. Mora, T. Băluță, L. Băsceanu, Mekvabishvili, F. Ștefan - A. Al Hamlawi, M. Etim
  • Rezerve: S. Lung Jr., D. Fălcușan, V. Mogoș, A. Crețu, A. Cicâldău, D. Matei, L. Houri, S. Teles, D. Muntean
  • Antrenor: Filipe Coelho
  • FCSB: Matei Popa - V. Crețu, Dawa, A. Duarte, A. Pantea - B. Alhassan, J. Paulo - O. Popescu, F. Tănase, M. Thiam - D. Bîrligea
  • Rezerve: Târnovanu, L. Zima, A. Stoian, A. Dăncuș D. Olaru, R. Radunovic, M. Toma, D. Miculescu, D. Popa, M. Lixandru
  • Antrenor: Elias Charalambous
  • Stadion: „Ion Oblemenco”
  • Arbitru: Horațiu Feșnic (Cluj - Napoca)/ Asistenți: Alexandru Cerei (Cluj - Napoca) și Alexandru Ioan Corb (Satu Mare)/ Arbitru VAR: Cătălin Popa (Pitești)/ Arbitru AVAR: Mircea Orbuleț (București)

Gloria Bistrița - UTA Arad 1-0

  • A marcat: Chukwu (21)
  • Stadion: Complexul Sportiv Jean Pădureanu (Bistriţa)
  • Arbitru: Olaru Constantin Alin (Râmnicu Vâlcea)/ Asistenți: Cozorici Bogdan Ioan (Zalău) și Biro Barna Tamas (Cernat - Covasna)

Dinamo - Hermannstadt 2-0

  • Au marcat: C. Cîrjan (min. 48), R. Opruț (min. 60)

Echipele de start:

  • Dinamo: Roșca - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Mihai, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Pop, Karamoko
  • Rezerve: Epassy, Musi, Milanov, Caragea, Sivis, Soro, Duțu, Țicu, Mărginean
  • Antrenor: Zeljko Kopic
  • Hermannstadt: Lazar - Căpușă, Chorbadzhiyski, Stoica, Ciubotaru - Jair, Zargary, Politic - Neguț, Afalna, Florescu
  • Rezerve: Muțiu, Stancu, Bârstan, Issah, Simba, Albu, Chițu, Buș, Gjorgjiesvski
  • Antrenor: Dorinel Munteanu
  • Stadion: „Arcul de Triumf” (București)
  • Arbitru: Roman George Catalin (Timişoara)/ Asistenți: Filip Alexandru (Constanţa) și Ghiciulescu Raul Constantin (Lugoj) / Arbitru VAR: Găman George Cătălin (Craiova/ Arbitru AVAR: Marcu Claudiu (Constanţa)

Concordia Chiajna - FC Botoșani 2-3

  • Au marcat: Bălan (min. 25), Ciuciulete (min. 67) / Diaw (min. 22) Bodișteanu (min. 51), Cîmpanu (min. 55)

Echipele de start:

  • Concordia Chiajna: Kucher - Pereira, Bălașa, Carp, M. Dobrescu - Păcuraru, Ciuciulete, Lazăr, Gîrbiță - Bălan, D. Grigore
  • Rezerve: F. Munteanu, D. Dumitrașcu, I. Pop, A. Jipa, S. Banu, Marong, M. Tache
  • Antrenor: Andrei Cristea
  • Botoșani: L. Kukic - Pavlovic, E. Diaw, Munoz, N. Ilaș - E. Papa, A. Ferreira - Mitrov, Ș. Pănoiu, Cîmpanu - Ș. Bodișteanu
  • Rezerve: Ș. Tomache, R. Suta, D. Ștefan, A. Dumitru, Ant. Dumitru, M. Kovtaliuk, E. David
  • Antrenor: Leo Grozavu
  • Stadion: Concordia (Chiajna - Ilfov)
  • Arbitru: Lăstun Mihail Sebastian (Râmnicu Vâlcea)/ Asistenți: Cosmescu Cristian (Râmnicu Vâlcea) și Dumitrache Stefan (Palanca - Prahova)

CS Dinamo - Farul 0-4

  • Au marcat: Markovic (min. 28, min. 48, min. 64), I. Doicaru (min. 43)

Echipele de start:

  • CS Dinamo: Moldovan - Cernamoriț, Matei, Anghel, Ioniță - Răuță, Enache - Zaharia, Mălăele, Stanley - Kouban
  • Rezerve: Dincă, Leca, Alexandru, Demici, Soare, Gherman, Uleia, Sărbu, Neculai
  • Antrenor: Florin Bratu
  • Farul: Munteanu - Gheorghe, Duțu, Fotin, Rîpeanu - Goncear, Sîrbu, Banu - Doicaru, Tănasă, Markovic
  • Rezerve: Barbu, Nechifor, Telehoi, Oancea, Pătru, Căldăraru, Somandru, Sima, Marincean
  • Antrenor: Ianis Zicu
  • Stadion: CNAF Buftea (ilfov)
  • Arbitru: Negară Răzvan (Vaslui)/ Asistenți: Ionescu Mihai Marian (Bradu - Argeș) și Iftime Alexandru (Buftea - Ilfov)

Clasamentul grupelor Cupei României

Grupa A

  1. FC Argeș – 9p (7-4) - CALIFICATĂ
  2. CFR 1907 Cluj – 5p (7-3) - CALIFICATĂ
  3. FC Rapid 1923 – 4p (6-3)
  4. CSC Dumbrăvița – 3p (3-7)
  5. Metaloglobus – 2p (6-7)
  6. CSM Slatina – 1p (3-8)

Grupa B

  1. U Craiova – 7p (10-3) - CALIFICATĂ
  2. Gloria Bistrița - 6p (4-4) - CALIFICATĂ
  3. UTA Arad – 4p (4-2)
  4. Petrolul – 4p (4-6)
  5. FCSB – 4p (5-6)
  6. Sănătatea Cluj – 0p (3-9)

Grupa C

  1. Universitatea Cluj – 7p (6-3) - CALIFICATĂ
  2. Metalul Buzău – 6p (9-6) - CALIFICATĂ
  3. Oțelul Galați – 4p (5-6)
  4. Csikszereda – 4p (6-2)
  5. Sepsi – 2p (2-3)
  6. Sporting Liești – 1p (7-15)

Grupa D

  1. Dinamo - 7p (5-1) - CALIFICATĂ
  2. Hermannstadt - 6p (4-3) - CALIFICATĂ
  3. Farul – 5p (5-1)
  4. FC Botoșani – 4p (5-6)
  5. Concordia Chiajna – 3p (5-4)
  6. CS Dinamo București – 0p (1-10)

Cum se vor desfășura fazele eliminatorii din Cupa României

Primele două formații clasate în fiecare grupă se vor califica în sferturile Cupei României. Meciurile se vor desfășura într-o singură manșă, iar câștigătoarele grupelor vor evolua pe teren propriu.

Cum vor arăta sferturile:

  • Locul 1 Grupa A - Locul 2 Grupa B
  • Locul 1 Grupa C - Locul 2 Grupa D
  • Locul 1 Grupa D - Locul 2 Grupa C
  • Locul 1 Grupa B - Locul 2 Grupa A
Tabloul Cupei României. Foto: frf.ro Tabloul Cupei României. Foto: frf.ro
Tabloul Cupei României. Foto: frf.ro

Programul fazelor finale din Cupa României:

  • Sferturi de finală: 4 martie 2026
  • Semifinale: 22 aprilie 2026
  • Finala: 13 mai 2026

Finala Cupei României va avea loc pe 13 mai, la Sibiu. Câștigătoarea competiției se califică în sezonul următor al Europa League.

Citește și

„Ajunge!”  Mario Balotelli, momente oribile trăite în Emiratele Arabe Unite: „Nu mă așteptam să mi se întâmple asta aici”
Campionate
14:47
„Ajunge!” Mario Balotelli, momente oribile trăite în Emiratele Arabe Unite: „Nu mă așteptam să mi se întâmple asta aici”
Citește mai mult
„Ajunge!”  Mario Balotelli, momente oribile trăite în Emiratele Arabe Unite: „Nu mă așteptam să mi se întâmple asta aici”
„L-a sunat pe Putin în fața mea” Politician, fost jucător la Milan, despre război. Controversat, detestat în Ucraina: „Nu există”
Diverse
14:09
„L-a sunat pe Putin în fața mea” Politician, fost jucător la Milan, despre război. Controversat, detestat în Ucraina: „Nu există”
Citește mai mult
„L-a sunat pe Putin în fața mea” Politician, fost jucător la Milan, despre război. Controversat, detestat în Ucraina: „Nu există”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Prima reacție a Karinei, tânăra de 33 de ani care a făcut achiziția Carrefour, fiica unuia dintre frații Pavăl, deținătorii Dedeman
Prima reacție a Karinei, tânăra de 33 de ani care a făcut achiziția Carrefour, fiica unuia dintre frații Pavăl, deținătorii Dedeman
Prima reacție a Karinei, tânăra de 33 de ani care a făcut achiziția Carrefour, fiica unuia dintre frații Pavăl, deținătorii Dedeman
Universitatea Craiova Cupa Romaniei dinamo fcsb hermannstadt etapa 3
Știrile zilei din sport
Tensiuni la FCSB Scos din primul 11, Târnovanu vrea să plece: „Atât de supărat e...” » Patronul s-a enervat: „Te dau împrumut la Iași, la 1.000 €”
Superliga
17:51
Tensiuni la FCSB Scos din primul 11, Târnovanu vrea să plece: „Atât de supărat e...” » Patronul s-a enervat: „Te dau împrumut la Iași, la 1.000 €”
Citește mai mult
Tensiuni la FCSB Scos din primul 11, Târnovanu vrea să plece: „Atât de supărat e...” » Patronul s-a enervat: „Te dau împrumut la Iași, la 1.000 €”
Eliminată complet!  Stadiul lucrărilor la stadionul Dinamo: „Vineri, 13 – zi cu ghinion”
Superliga
18:11
Eliminată complet! Stadiul lucrărilor la stadionul Dinamo: „Vineri, 13 – zi cu ghinion”
Citește mai mult
Eliminată complet!  Stadiul lucrărilor la stadionul Dinamo: „Vineri, 13 – zi cu ghinion”
Gâlcă, surprins în acțiune de camerele TV Ce făcea antrenorul Rapidului, în timp ce jucătorii vorbeau cu presa
Superliga
18:36
Gâlcă, surprins în acțiune de camerele TV Ce făcea antrenorul Rapidului, în timp ce jucătorii vorbeau cu presa
Citește mai mult
Gâlcă, surprins în acțiune de camerele TV Ce făcea antrenorul Rapidului, în timp ce jucătorii vorbeau cu presa
Verdict dur pentru Tănase Ieșit accidentat cu U Craiova, decarul campioanei a făcut azi un RMN și a aflat că nu poate juca duminică
Superliga
15:14
Verdict dur pentru Tănase Ieșit accidentat cu U Craiova, decarul campioanei a făcut azi un RMN și a aflat că nu poate juca duminică
Citește mai mult
Verdict dur pentru Tănase Ieșit accidentat cu U Craiova, decarul campioanei a făcut azi un RMN și a aflat că nu poate juca duminică
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:54
Probleme la FCSB Mihai Stoica, iritat: „O să vedeți duminică de ce nu vorbesc!”
Probleme la FCSB Mihai Stoica, iritat: „O să vedeți duminică de ce nu vorbesc!”
21:10
Tottenham s-a mișcat rapid Cine-l va antrena pe Radu Drăgușin, după ce clubul s-a despărțit de Thomas Frank
Tottenham s-a mișcat rapid Cine-l va antrena pe Radu Drăgușin,  după ce clubul s-a despărțit de Thomas Frank
20:18
„Aprobat!” Ironia Universității Craiova pe pagina oficială, după ce FCSB a cerut henț la golul doi din Cupă
„Aprobat!” Ironia Universității Craiova pe pagina oficială, după ce FCSB a cerut henț la golul doi din Cupă
21:00
Penultima etapă din sezonul regulat Programul rundei #29 din Liga 1: UTA - FCSB, Dinamo - FC Argeș, Slobozia - Rapid
Penultima etapă din sezonul regulat Programul rundei #29 din Liga 1: UTA - FCSB, Dinamo - FC Argeș, Slobozia - Rapid
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
Top stiri din sport
Avocatul lui Halep o apără pe Ana Bărbosu! EXCLUSIV. Howard Jacobs, cel care a obținut reducerea pedepsei Simonei, a preluat dosarul WADA vs. gimnasta din România
Special
14:49
Avocatul lui Halep o apără pe Ana Bărbosu! EXCLUSIV. Howard Jacobs, cel care a obținut reducerea pedepsei Simonei, a preluat dosarul WADA vs. gimnasta din România
Citește mai mult
Avocatul lui Halep o apără pe Ana Bărbosu! EXCLUSIV. Howard Jacobs, cel care a obținut reducerea pedepsei Simonei, a preluat dosarul WADA vs. gimnasta din România
Derapaj rasist FOTO. Jucătorii și staff-ul lui Dinamo  au scandat lozinci rasiste alături de ultrași, după meciul cu Hermannstadt! Cine a participat
Cupa Romaniei
14:59
Derapaj rasist FOTO. Jucătorii și staff-ul lui Dinamo au scandat lozinci rasiste alături de ultrași, după meciul cu Hermannstadt! Cine a participat
Citește mai mult
Derapaj rasist FOTO. Jucătorii și staff-ul lui Dinamo  au scandat lozinci rasiste alături de ultrași, după meciul cu Hermannstadt! Cine a participat
Vonn riscă să rămână cu sechele pe viață Verdictul unui specialist după accidentarea gravă suferită de schioare la JO 2026: „Leziunile pot duce la amputare”
Jocurile Olimpice
12:55
Vonn riscă să rămână cu sechele pe viață Verdictul unui specialist după accidentarea gravă suferită de schioare la JO 2026: „Leziunile pot duce la amputare”
Citește mai mult
Vonn riscă să rămână cu sechele pe viață Verdictul unui specialist după accidentarea gravă suferită de schioare la JO 2026: „Leziunile pot duce la amputare”
În camera VAR din galeria Rapidului?! Vassaras trimite la U Craiova - FCSB un „central” de top și un nume surprinzător la VAR
Superliga
11:04
În camera VAR din galeria Rapidului?! Vassaras trimite la U Craiova - FCSB un „central” de top și un nume surprinzător la VAR
Citește mai mult
În camera VAR din galeria Rapidului?! Vassaras trimite la U Craiova - FCSB un „central” de top și un nume surprinzător la VAR

Echipe/Competiții

fcsb 75 CFR Cluj 62 dinamo bucuresti 35 rapid 22 Universitatea Craiova 54 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
13.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share