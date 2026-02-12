- S-a încheiat faza grupelor Cupei României și am aflat cele 8 echipe calificate în sferturi.
- Este vorba de FC Argeș și CFR Cluj, din Grupa A, Universitatea Cluj și Metalul Buzău din Grupa C, Dinamo, Hermannstadt, U Craiova și Gloria Bistrița.
Metalul Buzău și Gloria Bistrița sunt marile surprize ale competiției, reușind să se califice în faza eliminatorie. Cele două echipe ocupă locul 9, respectiv 17 în Liga 2!
Pentru al patrulea sezon consecutiv, de când s-au introdus grupele în Cupă, FCSB nu reușește să avanseze în faza eliminatorie!
S-au stabilit sferturile Cupei României
Știm nu doar sferturile, ci și împerecherea din semifinale. Cele mai avantajate sunt FC Argeș și Dinamo, care vor înfrunta formațiile venite din Liga 2, iar în semifinale vor evolua pe teren propriu.
S-au calificat mai departe doar 3 dintre granzii Ligii 1, Dinamo, U Craiova și CFR Cluj, însă toate vor evolua pe aceeași parte a tabloului! Doar una dintre ele va putea evolua în finală.
- Argeș - Gloria Bistrița
- U Cluj - Hermannstadt
- Dinamo - Metalul Buzău
- U Craiova - CFR Cluj
Meciurile din sferturi vor avea loc pe 4 martie, într-o singură manșă.
U Craiova - FCSB 2-2
- Au marcat: Rus (10), Ștefan (54)/Bîrligea (17), D. Popa (65)
Echipele de start:
- U Craiova: Isenko - Rus, N. Stevanovic, J. Badelj - C. Mora, T. Băluță, L. Băsceanu, Mekvabishvili, F. Ștefan - A. Al Hamlawi, M. Etim
- Rezerve: S. Lung Jr., D. Fălcușan, V. Mogoș, A. Crețu, A. Cicâldău, D. Matei, L. Houri, S. Teles, D. Muntean
- Antrenor: Filipe Coelho
- FCSB: Matei Popa - V. Crețu, Dawa, A. Duarte, A. Pantea - B. Alhassan, J. Paulo - O. Popescu, F. Tănase, M. Thiam - D. Bîrligea
- Rezerve: Târnovanu, L. Zima, A. Stoian, A. Dăncuș D. Olaru, R. Radunovic, M. Toma, D. Miculescu, D. Popa, M. Lixandru
- Antrenor: Elias Charalambous
- Stadion: „Ion Oblemenco”
- Arbitru: Horațiu Feșnic (Cluj - Napoca)/ Asistenți: Alexandru Cerei (Cluj - Napoca) și Alexandru Ioan Corb (Satu Mare)/ Arbitru VAR: Cătălin Popa (Pitești)/ Arbitru AVAR: Mircea Orbuleț (București)
Gloria Bistrița - UTA Arad 1-0
- A marcat: Chukwu (21)
- Stadion: Complexul Sportiv Jean Pădureanu (Bistriţa)
- Arbitru: Olaru Constantin Alin (Râmnicu Vâlcea)/ Asistenți: Cozorici Bogdan Ioan (Zalău) și Biro Barna Tamas (Cernat - Covasna)
Dinamo - Hermannstadt 2-0
- Au marcat: C. Cîrjan (min. 48), R. Opruț (min. 60)
Echipele de start:
- Dinamo: Roșca - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Mihai, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Pop, Karamoko
- Rezerve: Epassy, Musi, Milanov, Caragea, Sivis, Soro, Duțu, Țicu, Mărginean
- Antrenor: Zeljko Kopic
- Hermannstadt: Lazar - Căpușă, Chorbadzhiyski, Stoica, Ciubotaru - Jair, Zargary, Politic - Neguț, Afalna, Florescu
- Rezerve: Muțiu, Stancu, Bârstan, Issah, Simba, Albu, Chițu, Buș, Gjorgjiesvski
- Antrenor: Dorinel Munteanu
- Stadion: „Arcul de Triumf” (București)
- Arbitru: Roman George Catalin (Timişoara)/ Asistenți: Filip Alexandru (Constanţa) și Ghiciulescu Raul Constantin (Lugoj) / Arbitru VAR: Găman George Cătălin (Craiova/ Arbitru AVAR: Marcu Claudiu (Constanţa)
Concordia Chiajna - FC Botoșani 2-3
- Au marcat: Bălan (min. 25), Ciuciulete (min. 67) / Diaw (min. 22) Bodișteanu (min. 51), Cîmpanu (min. 55)
Echipele de start:
- Concordia Chiajna: Kucher - Pereira, Bălașa, Carp, M. Dobrescu - Păcuraru, Ciuciulete, Lazăr, Gîrbiță - Bălan, D. Grigore
- Rezerve: F. Munteanu, D. Dumitrașcu, I. Pop, A. Jipa, S. Banu, Marong, M. Tache
- Antrenor: Andrei Cristea
- Botoșani: L. Kukic - Pavlovic, E. Diaw, Munoz, N. Ilaș - E. Papa, A. Ferreira - Mitrov, Ș. Pănoiu, Cîmpanu - Ș. Bodișteanu
- Rezerve: Ș. Tomache, R. Suta, D. Ștefan, A. Dumitru, Ant. Dumitru, M. Kovtaliuk, E. David
- Antrenor: Leo Grozavu
- Stadion: Concordia (Chiajna - Ilfov)
- Arbitru: Lăstun Mihail Sebastian (Râmnicu Vâlcea)/ Asistenți: Cosmescu Cristian (Râmnicu Vâlcea) și Dumitrache Stefan (Palanca - Prahova)
CS Dinamo - Farul 0-4
- Au marcat: Markovic (min. 28, min. 48, min. 64), I. Doicaru (min. 43)
Echipele de start:
- CS Dinamo: Moldovan - Cernamoriț, Matei, Anghel, Ioniță - Răuță, Enache - Zaharia, Mălăele, Stanley - Kouban
- Rezerve: Dincă, Leca, Alexandru, Demici, Soare, Gherman, Uleia, Sărbu, Neculai
- Antrenor: Florin Bratu
- Farul: Munteanu - Gheorghe, Duțu, Fotin, Rîpeanu - Goncear, Sîrbu, Banu - Doicaru, Tănasă, Markovic
- Rezerve: Barbu, Nechifor, Telehoi, Oancea, Pătru, Căldăraru, Somandru, Sima, Marincean
- Antrenor: Ianis Zicu
- Stadion: CNAF Buftea (ilfov)
- Arbitru: Negară Răzvan (Vaslui)/ Asistenți: Ionescu Mihai Marian (Bradu - Argeș) și Iftime Alexandru (Buftea - Ilfov)
Clasamentul grupelor Cupei României
Grupa A
- FC Argeș – 9p (7-4) - CALIFICATĂ
- CFR 1907 Cluj – 5p (7-3) - CALIFICATĂ
- FC Rapid 1923 – 4p (6-3)
- CSC Dumbrăvița – 3p (3-7)
- Metaloglobus – 2p (6-7)
- CSM Slatina – 1p (3-8)
Grupa B
- U Craiova – 7p (10-3) - CALIFICATĂ
- Gloria Bistrița - 6p (4-4) - CALIFICATĂ
- UTA Arad – 4p (4-2)
- Petrolul – 4p (4-6)
- FCSB – 4p (5-6)
- Sănătatea Cluj – 0p (3-9)
Grupa C
- Universitatea Cluj – 7p (6-3) - CALIFICATĂ
- Metalul Buzău – 6p (9-6) - CALIFICATĂ
- Oțelul Galați – 4p (5-6)
- Csikszereda – 4p (6-2)
- Sepsi – 2p (2-3)
- Sporting Liești – 1p (7-15)
Grupa D
- Dinamo - 7p (5-1) - CALIFICATĂ
- Hermannstadt - 6p (4-3) - CALIFICATĂ
- Farul – 5p (5-1)
- FC Botoșani – 4p (5-6)
- Concordia Chiajna – 3p (5-4)
- CS Dinamo București – 0p (1-10)
Cum se vor desfășura fazele eliminatorii din Cupa României
Primele două formații clasate în fiecare grupă se vor califica în sferturile Cupei României. Meciurile se vor desfășura într-o singură manșă, iar câștigătoarele grupelor vor evolua pe teren propriu.
Cum vor arăta sferturile:
- Locul 1 Grupa A - Locul 2 Grupa B
- Locul 1 Grupa C - Locul 2 Grupa D
- Locul 1 Grupa D - Locul 2 Grupa C
- Locul 1 Grupa B - Locul 2 Grupa A
Programul fazelor finale din Cupa României:
- Sferturi de finală: 4 martie 2026
- Semifinale: 22 aprilie 2026
- Finala: 13 mai 2026
Finala Cupei României va avea loc pe 13 mai, la Sibiu. Câștigătoarea competiției se califică în sezonul următor al Europa League.