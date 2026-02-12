Mircea Lucescu, 80 de ani, înapoi în timp în peste șase decenii de fotbal ca jucător și antrenor.

A punctat revenirea la națională după 38 de ani, cum a dezvoltat analiza video și cum e să antrenezi într-o țară în război.

Mircea Lucescu se pregătește să meargă în Belgia, săptămâna viitoare, pentru o nouă opinie medicală, a unui mare specialist în oncologie moleculară, după ce s-a descoperit că e bolnav grav, suferind de o afecțiune complexă, cronică, de durată.

Aflând de suferința sa, L’Equipe a redat pe site un interviu făcut de France Football la București cu antrenorul în vârstă de 80 de ani, în primăvara lui 2025.

Un dialog în care punctează mai multe momente ale carierei sale de jucător și tehnician. Printre ele, întoarcerea la națională, perioada în care a pus bazele analizei video și cum e să antrenezi într-o țară în război.

La Corvinul (n.r. 1981-1982), am fost timp de un an jucător, antrenor, selecționer, șef al școlii de antrenori și membru al comitetului executiv federal Mircea Lucescu, pentru L’Equipe

Planul lui Lucescu pentru România: „Trebuie să ne întoarcem la rădăcinile noastre”

De ce a acceptat revenirea printre „tricolori” în august 2024, la 79 de ani, 38 după primul mandat de selecționer?

„Nimeni nu voia naționala, nu puteam refuza”, a răspuns el, spunându-le jurnaliștilor francezi ce voia să facă:

16 meciuri are Mircea Lucescu în al doilea mandat la națională: 11 victorii, un egal, patru înfrângeri

„E o misiune dificilă. Trebuie să ne întoarcem la rădăcinile noastre, la fotbalul bazat pe posesie, pe construcție, punctul forte al jocului nostru în trecut”.

Privea totul cu optimism: „Eu sunt dovada că, la 80 de ani, viața merge înainte”.

La Euro 1984, am zburat de la Lens la Nantes cu un avion mic. Organizatorii ne-au promis că echipamentul va ajunge pe șosea, dar a doua zi nu-l primiserăm. Ne-am antrenat în pantaloni scurți, fără tricouri. Nu era mare lucru, la 36-37 de grade. În noaptea aia, a fost pană de curent la hotel. Fără aer condiționat, n-am putut dormi Mircea Lucescu, de două ori selecționerul României (1981-1986 și din 2024)

Lucescu și fotbalul în timp de război: „În 2022, am crezut că e doar o furtună”

S-a oprit la experiența sa în războiul din Ucraina. Prima dată, în 2014, era la Shakhtar Donetsk în timpul atacului rus asupra regiunii Donbass.

„Toți antrenorii străini au plecat, cu excepția mea. Am locuit doi ani într-un hotel și am jucat meciuri doar în deplasare, la Lvov, Harkov, Odessa…

Câștigaserăm opt din cele zece campionate anterioare, dar era complicat. Nu aveam nici propriul nostru teren de pregătire”.

22 de trofee a cucerit Lucescu în 12 ani la Shakhtar (2004-2016)

În februarie 2022, când armata Moscovei a invadat Ucraina, era la Dinamo Kiev.

„La început, am crezut că e doar o furtună. Trupele ruse erau aproape de capitală. Nu am vrut să abandonez echipa.

Lucescu, la antremament, cu jucătorii lui Dinamo Kiev Foto: Imago

Am decis să continui, organizând în special meciuri pentru pace. Am jucat la Dortmund, la Belgrad, împotriva lui Anderlecht, Everton…

Fotbalul i-a ajutat pe ucraineni să supraviețuiască”.

3 trofee a câștigat în trei sezoane la Dinamo Kiev (2020-2023): titlul, Cupa și Supercupa Ucrainei

Lucescu, de la studenții care-i filmau din tribune la software-ul cu Bacconi: „Pionierul”

S-a întors mult în timp, înainte și după Revoluție, perioadă în care a făcut primii pași în analiza video. „Un pionier în utilizarea tehnologiei video”, l-a descris L’Equipe.

La Inter, am avut patru jucători de numărul 10: Djorkaeff, Pirlo, Recoba și Roberto Baggio. Dar fără apărare. Lui Moratti îi plăcea fotbalul ofensiv, însă nu poți câștiga cu o asemenea echipă Mircea Lucescu, pentru L’Equipe

„La Dinamo, le-am cerut unor studenți să înregistreze din tribune. Apoi, mă uitam la material, îmi permitea să analizez echipa, făceam rezumate pe care le dădeam jucătorilor. A le arăta imagini e mai eficient decât orice discurs”.

Mircea Lucescu, în anii '80 Foto> Imago

Jurnaliștii francezi au aflat că, în timpul regimului comunist, un prieten elvețian l-a ajutat să apară într-o reclamă la lapte în Țara Cantoanelor: „A folosit onorariul pentru a investi în tehnologie nouă, pentru a analiza mai bine jocul adversarilor”.

Alt prieten din străinătate îmi trimitea înregistrări cu meciurile din fotbalul englez. Partide complete sau rezumate. Am început să studiez ce se întâmpla în afara României. La vremea respectivă, era unica modalitate de a vedea fotbalul străin Mircea Lucescu

Când a ajuns la Pisa, după căderea lui Ceaușescu, l-a cunoscut pe Adriano Bacconi. Era preparator fizic, însă antrenorul voia să-i analizeze tot ce făceau jucătorii pe teren, la pregătire și meciuri. Informații, date, cifre.

Am vrut să știu cum să ne poziționăm cu și fără minge, să identificăm schimbări de ritm și direcție, cum să creăm spațiu și superioritate numerică. L-am luat la Brescia și am dezvoltat un software de urmărire a datelor din fotbal, numit FARM, pentru analiza meciurilor în timp real. Mi-am vândut acțiunile înainte ca Bacconi să facă același lucru Mircea Lucescu, pentru L’Equipe

