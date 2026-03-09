„Rădoi are ofertă de 1,6 mil. de euro” Gigi Becali, impresionat de gestul antrenorului: „Îl apreciez mai mult”

Gigi Becali (67 de ani) a oferit mai multe detalii după prima întâlnire între patru ochi cu Mirel Rădoi.

Fostul antrenor al Craiovei a bătut palma cu FCSB, urmând să conducă echipa în play-out, iar patronul a transmis că nu va interveni peste deciziile acestuia în următoarele trei luni.

Gigi Becali: „ Mi-a spus că are deja ofertă de 1,6 milioane de euro din vară”

Finanțatorul campioanei susține că Rădoi vine să dea o mână de ajutor, pe termen scurt, el având deja o altă ofertă considerabilă pentru sezonul viitor.

„El a acceptat de aseară, ne-am înțeles. Acum a venit doar să discutăm niște mici detalii despre staff. Că trebuie să fie plătit staff-ul. Rădoi nu vrea bani, a venit doar să ajute.

Într-un fel, îl apreciez mai mult, pentru că mi-a spus, și nu e o veste bună nici pentru mine, nici pentru suporteri, că are deja o ofertă de 1,6 milioane de euro pe care, într-un fel, a acceptat-o. Din vară.

El a spus că vine pentru că mesajul meu l-a impresionat. Mirel e un om sentimental, sensibil. A zis: «Vin să te-ajut, am studiat tot, o scoatem, e meseria mea, dar din vară mi-am dat acordul».

I-am zis să vină să punem mașina pe roți, iar după aia văd eu cum o conduc. Am spus, în gândul meu că, dacă califică echipa, poate îi dau eu un milion”, a declarat Gigi Becali.

Cât despre adversarul pe care și-l dorește pentru barajul de Conference League, Becali a transmis:

„Meme (n.r. - Mihai Stoica) vrea Dinamo pentru că nu au stadion. Eu nu vreau Craiova, că e puternică. Eu aș vrea U Cluj sau CFR Cluj. Ca să avem șanse mai mari”.

