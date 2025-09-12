„Hagi n-ar trebui să fie selecționer” Un fost „tricolor” se opune venirii lui Gică la naționala: „Poate să o preia  peste 10 ani”
Raul Rusescu foto: Sport Pictures
Nationala

„Hagi n-ar trebui să fie selecționer” Un fost „tricolor” se opune venirii lui Gică la naționala: „Poate să o preia peste 10 ani”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 12.09.2025, ora 21:09
alt-text Actualizat: 12.09.2025, ora 21:14
  • Raul Rusescu (37 de ani) a vorbit despre posibilitatea ca Gică Hagi (60 de ani) să preia echipa națională.
  • Prima reprezentativă a obținut rezultate extrem de slabe, iar după remiza din Cipru, scor 2-2, mai mulți oameni din lumea fotbalului au cerut demisia lui Mircea Lucescu.

Fostul atacant al celor de la FCSB și al primei reprezentative a României a identificat două motive principale pentru care acest moment nu ar fi cel potrivit pentru sosirea lui Gică Hagi pe banca naționalei.

Baiaram a rupt tăcerea Ce a spus după ce nu a fost utilizat de Mircea Lucescu la națională: „Pe această cale, vreau să-i transmit asta”
Citește și
Baiaram a rupt tăcerea Ce a spus după ce nu a fost utilizat de Mircea Lucescu la națională: „Pe această cale, vreau să-i transmit asta”
Citește mai mult
Baiaram a rupt tăcerea Ce a spus după ce nu a fost utilizat de Mircea Lucescu la națională: „Pe această cale, vreau să-i transmit asta”

Raul Rusescu: „E acționar la Farul, vor exista discuții”

Prima problemă pe care o vede fostul atacant este poziția pe care Hagi o are la Farul Constanța.

„La momentul ăsta mi-e greu să dau un răspuns, pentru că nu știm când se va încheia mandatul lui Mircea Lucescu. El a spus că pleacă în momentul în care echipa națională nu se califică.

Cred că Gică Hagi ar merita încă o șansă la echipa națională, doar că va trebui să rezolve ceva: faptul că e acționar majoritar al Farului.

Eu n-aș avea o problemă ca el să fie și antrenor, și patron de club, dar vor exista discuții. Imaginează-ți ce discuții vor fi! Va trebui să-și asume și el lucrul ăsta”, a declarat Raul Rusescu, potrivit gsp.ro.

9
selecții a adunat Raul Rusescu în tricoul echipei naționale, în perioada 2012-2016. A marcat un gol

Raul Rusescu: „Gică Hagi n-ar trebui să fie selecționer cât timp Ianis este în activitate”

Al doilea aspect menționat de Rusescu este chiar Ianis, fiul lui Gică Hagi.

„Cred că Gheorghe Hagi n-ar trebui să fie selecționer atât timp cât Ianis e încă jucător în activitate. Peste 10 ani poate să preia echipa națională, nu contează vârsta.

Oricum sunt discuții referitoare la Ianis și la faptul că, deși a fost la echipa a doua a lui Rangers și nu s-a impus pe nicăieri, tot a prins echipa națională. Gândește-te ce discuții s-ar naște în momentul în care Gheorghe Hagi ar deveni selecționer și îl va convoca pe Ianis Hagi.

Mi-aș dori să-l văd pe Gică Hagi din nou la echipa națională, dar va trebui să-și asume aceste lucruri. În continuare, așa cum am zis, are prea multe lucruri de rezolvat în afara fotbalului.

E patron de club și fiul lui e un jucător în angrenajul echipei naționale. Sunt prea multe aspecte care vor da naștere unor discuții fără legătură cu progresul echipei naționale”, a mai spus Rusescu.

Cine ar trebui să fie selecționerul României în continuare?

Să rămână Mircea Lucescu %
Gică Hagi %
Adrian Mutu %
Ioan Ovidiu Sabău %
Dan Petrescu %

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

Baiaram a rupt tăcerea Ce a spus după ce nu a fost utilizat de Mircea Lucescu la națională: „Pe această cale, vreau să-i transmit asta”
Nationala
19:32
Baiaram a rupt tăcerea Ce a spus după ce nu a fost utilizat de Mircea Lucescu la națională: „Pe această cale, vreau să-i transmit asta”
Citește mai mult
Baiaram a rupt tăcerea Ce a spus după ce nu a fost utilizat de Mircea Lucescu la națională: „Pe această cale, vreau să-i transmit asta”
„Pentru asta sunt aici” Islam Slimani, primul interviu după ce a semnat cu CFR Cluj » Ce obiectiv are algerianul
Superliga
18:46
„Pentru asta sunt aici” Islam Slimani, primul interviu după ce a semnat cu CFR Cluj » Ce obiectiv are algerianul
Citește mai mult
„Pentru asta sunt aici” Islam Slimani, primul interviu după ce a semnat cu CFR Cluj » Ce obiectiv are algerianul

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
Echipa Nationala mircea lucescu gica hagi raul rusescu
Știrile zilei din sport
Mircea Lucescu, la raport ANALIZĂ. Cum a ajuns Il Luce în  pragul celei de-a doua demiteri de la naționala României
Nationala
16:03
Mircea Lucescu, la raport ANALIZĂ. Cum a ajuns Il Luce în pragul celei de-a doua demiteri de la naționala României
Citește mai mult
Mircea Lucescu, la raport ANALIZĂ. Cum a ajuns Il Luce în  pragul celei de-a doua demiteri de la naționala României
Homawoo, momente terifiante Fostul jucător de la Dinamo s-a ciocnit cap în cap cu un adversar, în Liege - Mechelen. „Comoție cerebrală și criză de epilepsie”
Campionate
11:57
Homawoo, momente terifiante Fostul jucător de la Dinamo s-a ciocnit cap în cap cu un adversar, în Liege - Mechelen. „Comoție cerebrală și criză de epilepsie”
Citește mai mult
Homawoo, momente terifiante Fostul jucător de la Dinamo s-a ciocnit cap în cap cu un adversar, în Liege - Mechelen. „Comoție cerebrală și criză de epilepsie”
Charalambous simte presiunea Mesaj pentru jucătorii săi înainte de Csikszereda - FCSB + Ce spune despre națională și arbitraje
Superliga
14:31
Charalambous simte presiunea Mesaj pentru jucătorii săi înainte de Csikszereda - FCSB + Ce spune despre națională și arbitraje
Citește mai mult
Charalambous simte presiunea Mesaj pentru jucătorii săi înainte de Csikszereda - FCSB + Ce spune despre națională și arbitraje
Povestea care l-a impresionat pe Popovici David ajută din nou micii campioni: „Forța acestui copil a ieșit la iveală”
Diverse
15:50
Povestea care l-a impresionat pe Popovici David ajută din nou micii campioni: „Forța acestui copil a ieșit la iveală”
Citește mai mult
Povestea care l-a impresionat pe Popovici David ajută din nou micii campioni: „Forța acestui copil a ieșit la iveală”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:20
„Nu-i port pică tatălui meu” Denis Alibec, mărturie despre copilăria sa: „Mama și bunica sunt totul pentru mine”
„Nu-i port pică tatălui meu”  Denis Alibec, mărturie despre copilăria sa: „Mama și bunica sunt totul pentru mine”
18:53
Kopic explică Tehnicianul lui Dinamo, despre gestul făcut la fiecare meci: „Nu e marketing”
Kopic explică Tehnicianul lui Dinamo, despre gestul făcut la fiecare meci: „Nu e marketing”
18:11
Nations League 2026-2027 S-au stabilit urnele! Ce adversari poate avea România și când va avea loc tragerea la sorți
Nations League 2026-2027  S-au stabilit urnele! Ce adversari poate avea România și când va avea loc tragerea la sorți
17:40
Mitriță s-a accidentat Internaționalul român, scos pe targă de pe teren în campionatul Chinei după 40 de minute
Mitriță s-a accidentat Internaționalul român, scos pe targă de pe teren în campionatul Chinei după 40 de minute 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
Top stiri din sport
Stadion legendar transformat în parc    Cum arată acum locul pe care până în 2019 se afla o arenă de 66.000 de locuri
Diverse
16:17
Stadion legendar transformat în parc Cum arată acum locul pe care până în 2019 se afla o arenă de 66.000 de locuri
Citește mai mult
Stadion legendar transformat în parc    Cum arată acum locul pe care până în 2019 se afla o arenă de 66.000 de locuri
Probleme la Piatra-Neamț Un bărbat s-a urcat pe un stâlp de nocturnă al stadionului Ceahlăul » A fost convins să coboare după șase ore
Diverse
16:46
Probleme la Piatra-Neamț Un bărbat s-a urcat pe un stâlp de nocturnă al stadionului Ceahlăul » A fost convins să coboare după șase ore
Citește mai mult
Probleme la Piatra-Neamț Un bărbat s-a urcat pe un stâlp de nocturnă al stadionului Ceahlăul » A fost convins să coboare după șase ore
„Penalty clar! Am dat mesaj sus” Angelescu, furios: „Nu suntem doriți! E bătaie de joc” + Atac la Sabău: „O să ne explice cum a inventat el apa”
Superliga
12.09
„Penalty clar! Am dat mesaj sus” Angelescu, furios: „Nu suntem doriți! E bătaie de joc” + Atac la Sabău: „O să ne explice cum a inventat el apa”
Citește mai mult
„Penalty clar! Am dat mesaj sus” Angelescu, furios: „Nu suntem doriți! E bătaie de joc” + Atac la Sabău: „O să ne explice cum a inventat el apa”
„Începem radioterapia” Vești proaste pentru fostul atacant italian: boala a avansat: „Oaspetele a ajuns la vertebre”
Campionate
10:46
„Începem radioterapia” Vești proaste pentru fostul atacant italian: boala a avansat: „Oaspetele a ajuns la vertebre”
Citește mai mult
„Începem radioterapia” Vești proaste pentru fostul atacant italian: boala a avansat: „Oaspetele a ajuns la vertebre”

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 12 rapid 14 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
13.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share