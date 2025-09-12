„Hagi n-ar trebui să fie selecționer” Un fost „tricolor” se opune venirii lui Gică la naționala: „Poate să o preia  peste 10 ani”

Raul Rusescu (37 de ani) a vorbit despre posibilitatea ca Gică Hagi (60 de ani) să preia echipa națională.

Prima reprezentativă a obținut rezultate extrem de slabe, iar după remiza din Cipru, scor 2-2, mai mulți oameni din lumea fotbalului au cerut demisia lui Mircea Lucescu.

Fostul atacant al celor de la FCSB și al primei reprezentative a României a identificat două motive principale pentru care acest moment nu ar fi cel potrivit pentru sosirea lui Gică Hagi pe banca naționalei.

Raul Rusescu: „E acționar la Farul, vor exista discuții”

Prima problemă pe care o vede fostul atacant este poziția pe care Hagi o are la Farul Constanța.

„La momentul ăsta mi-e greu să dau un răspuns, pentru că nu știm când se va încheia mandatul lui Mircea Lucescu. El a spus că pleacă în momentul în care echipa națională nu se califică.

Cred că Gică Hagi ar merita încă o șansă la echipa națională, doar că va trebui să rezolve ceva: faptul că e acționar majoritar al Farului.

Eu n-aș avea o problemă ca el să fie și antrenor, și patron de club, dar vor exista discuții. Imaginează-ți ce discuții vor fi! Va trebui să-și asume și el lucrul ăsta”, a declarat Raul Rusescu, potrivit gsp.ro.

9 selecții a adunat Raul Rusescu în tricoul echipei naționale, în perioada 2012-2016. A marcat un gol

Raul Rusescu: „Gică Hagi n-ar trebui să fie selecționer cât timp Ianis este în activitate”

Al doilea aspect menționat de Rusescu este chiar Ianis, fiul lui Gică Hagi.

„Cred că Gheorghe Hagi n-ar trebui să fie selecționer atât timp cât Ianis e încă jucător în activitate. Peste 10 ani poate să preia echipa națională, nu contează vârsta.

Oricum sunt discuții referitoare la Ianis și la faptul că, deși a fost la echipa a doua a lui Rangers și nu s-a impus pe nicăieri, tot a prins echipa națională. Gândește-te ce discuții s-ar naște în momentul în care Gheorghe Hagi ar deveni selecționer și îl va convoca pe Ianis Hagi.

Mi-aș dori să-l văd pe Gică Hagi din nou la echipa națională, dar va trebui să-și asume aceste lucruri. În continuare, așa cum am zis, are prea multe lucruri de rezolvat în afara fotbalului.

E patron de club și fiul lui e un jucător în angrenajul echipei naționale. Sunt prea multe aspecte care vor da naștere unor discuții fără legătură cu progresul echipei naționale”, a mai spus Rusescu.

Cine ar trebui să fie selecționerul României în continuare? Să rămână Mircea Lucescu % Gică Hagi % Adrian Mutu % Ioan Ovidiu Sabău % Dan Petrescu %

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport