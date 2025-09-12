„Pentru asta sunt aici” Islam Slimani, primul interviu după ce a semnat cu CFR Cluj » Ce obiectiv are algerianul
  • Islam Slimani (37 de ani) a oferit primul interviu după ce a semnat cu CFR Cluj.
  • Experimentatul fotbalistul dorește să-i ajute pe fotbaliștii grupării din Gruia să progreseze.

Slimani a fost al treilea transfer sonor al celor de la CFR Cluj, după sosirile lui Kurt Zouma și Marcus Coco.

Islam Slimani, primul interviu pentru CFR Cluj

Slimani a oferit primul interviu din postura de fotbalist al celor de la CFR Cluj. Atacantul algerian spune că își va asuma rolul de formator pentru tinerii jucători din Gruia.

„Sunt foarte fericit să fiu aici, sa fiu la un club foarte mare în România, ca CFR Cluj. Sunt nerăbdător sa încep, să ajut echipa, să cunosc fanii.

Zi de zi sunt aici pentru asta, să fiu alaturi de tineri, să progreseze atât ei, cat și echipa.

Cred că prin experiența mea, pot să le ofer multe tinerilor și pot să le arăt drumul pe care trebuie să îl urmeze pentru a deveni jucători importanți”, a declarat Islam Slimani, pentru pagina de Facebook a clubului.

Islam Slimani a petrecut cea mai bună perioadă din carieră la Leicester City, moment în care era cotat la 25.000.000 de euro. Atacantul a marcat 13 goluri pentru trupa britanică.

De-a lungul carierei, a mai evoluat la cluburi sonore ale campionatelor de top din Europa, precum Newcastle, Olympique Lyon sau AS Monaco.

47 de goluri
în 102 meciuri are Islam Slimani pentru Algeria
  • Islam Slimani ar putea debuta în tricoul celor de la CFR Cluj, sâmbătă, de la ora 21:30, în etapa #9 din Superliga, împotriva lui Metaloglobus.

Nelu Varga, despre motivul pentru care Islam Slimani a semnat cu CFR Cluj

Nelu Varga a dezvăluit că atacantul algerian nu a avut prestații financiare ridicate. Islam Slimani a semnat cu CFR Cluj pentru a evolua în cât mai multe meciuri și a fi selecționat în lotul Algeriei pentru Campionatul Mondial din Canada, SUA și Mexic.

„Mi-a spus că nu îl interesează salariul. El nu a venit pentru bani. Dacă venea pentru bani cerea sute de mii de euro. Scopul său este să intre în formă pentru a juca la Campionatul Mondial și să ne ajute pe noi să ne realizăm obiectivele.

A zis doar că vrea să stea în centru, ca dimineața la ora 6 să-și bea cafeaua în centrul orașului. Altceva nu l-a interesat”, a declarat Nelu Varga, conform prosport.ro.

17 jucători au sosit la CFR Cluj în această vară

  • Kenneth Omeruo, 31 de ani, fundaș central, liber de contract
  • Ștefan Senciuc, 18 ani, fundaș dreapta, liber de contract
  • Tudor Cociș, 21 de ani, atacant central, liber de contract
  • Daniel Dumbrăvanu, 23 de ani, fundaș central, liber de contract
  • Octavian Vâlceanu, 28 de ani, portar, liber de contract
  • Alessandro Micai, 31 de ani, portar, liber de contract
  • Marko Gjorgjievski, 25 de ani, atacant central, liber de contract
  • Drilon Islami, 24 de ani, mijlocaș defensiv, liber de contract
  • Ovidiu Perianu, 23 de ani, mijlocaș defensiv, liber de contract
  • Antonio Bosec, 27 de ani, fundaș central, liber de contract
  • Marcus Coco, 29 de ani, fundaș central, liber de contract
  • Andrei Cordea, 26 de ani, extremă dreapta, liber de contract
  • Karlo Muhar, mijlocaș defensiv, 29 de ani, liber de contract
  • Kurt Zouma, 30 de ani, fundaș central, liber de contract
  • Mohamed Badamosi, 26 de ani, atacant central, 200.000 de euro.
  • Tiadane Keita, 28 de ani, mijlocaș central, 400.000 de euro.
  • Islam Slimani, 37 de ani, atacant central, liber de contract.

CFR Cluj transfer islam slimani
