Baiaram a rupt tăcerea Ce a spus după ce nu a fost utilizat de Mircea Lucescu la națională: „Pe această cale, vreau să-i transmit asta”

Ștefan Baiaram (22 de ani), atacantul Universității Craiova, a vorbit despre convocarea la naționala României.

Chemat la lot de Mircea Lucescu, acesta a fost rezervă neutilizată în duelurile României cu Canada, 0-3, și Cipru, 2-2.

Revenit la echipa de club, Baiaram a vorbit la conferința de presă înainte de meciul cu Farul despre convocare și susține că nu este supărat că nu a primit minute din partea selecționerului.

Ce a spus Ștefan Baiaram, după ce Mircea Lucescu l-a lăsat pe bancă la meciurile cu Canada și Cipru

„Am fost foarte bucuros, mi-am dorit din tot sufletul să fac parte din acest grup. Mă bucur că domnul selecționer mi-a dat ocazia să vin la echipa națională.

Pe această cale, vreau să-i mulțumesc. Sper să se bazeze în continuare pe mine. Eu o să dau mereu sută la sută și îmi doresc de fiecare dată să fiu prezent.

Nu m-a afectat că n-am jucat niciun minut. Am vorbit cu colegii, cu antrenorii, nu aveam de ce să mă supăr. A fost o acțiune reușită pentru mine, mă bucur că am făcut parte din acest grup. Clar nu m-am supărat”, a declarat Ștefan Baiaram, potrivit digisport.ro.

Ștefan Baiaram este unul dintre cei mai în formă jucători din Superliga. În acest sezon, fotbalistul a evoluat în 13 partide oficiale și a reușit să marcheze 6 goluri.

Jucătorul format în academia clubului de pe „Ion Oblemenco” a fost votat „Tricolorul lunii august” de către fanii naționalei.

Mircea Lucescu, despre Ștefan Baiaram : „Era greu să pui presiune pe el”

Deși nu l-a utilizat în duelurile, Mircea Lucescu a avut cuvinte de laudă la adresa lui Ștefan Baiaram. Selecționerul României a explicat decizia de a apela la serviciile altor fotbaliști din lot.

„În legătură cu Baiaram, am discutat cu el și îl văd un component al echipei naționale pe o perioadă foarte lungă. Și a înțeles și el. Problema e că îl văd tot timpul legat la genunchi.

Era greu să pui presiune pe un jucător tânăr într-un astfel de meci decisiv. El nici măcar la Campionatul European de tineret nu a fost. Dar e un jucător senzațional. Îmi place enorm de mult”, a spus Mircea Lucescu, la Fanatik.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 5 (11-3) 12 2. Austria 3 (9-2) 12 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 5 (5-7) 4 5. San Marino 5 (1-18) 0

