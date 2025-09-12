Baiaram a rupt tăcerea Ce a spus după ce nu a fost utilizat de Mircea Lucescu la națională: „Pe această cale, vreau să-i transmit asta”

- Ștefan Baiaram (22 de ani), atacantul Universității Craiova, a vorbit despre convocarea la naționala României.
- Chemat la lot de Mircea Lucescu, acesta a fost rezervă neutilizată în duelurile României cu Canada, 0-3, și Cipru, 2-2.
Revenit la echipa de club, Baiaram a vorbit la conferința de presă înainte de meciul cu Farul despre convocare și susține că nu este supărat că nu a primit minute din partea selecționerului.
Ce a spus Ștefan Baiaram, după ce Mircea Lucescu l-a lăsat pe bancă la meciurile cu Canada și Cipru
„Am fost foarte bucuros, mi-am dorit din tot sufletul să fac parte din acest grup. Mă bucur că domnul selecționer mi-a dat ocazia să vin la echipa națională.
Pe această cale, vreau să-i mulțumesc. Sper să se bazeze în continuare pe mine. Eu o să dau mereu sută la sută și îmi doresc de fiecare dată să fiu prezent.
Nu m-a afectat că n-am jucat niciun minut. Am vorbit cu colegii, cu antrenorii, nu aveam de ce să mă supăr. A fost o acțiune reușită pentru mine, mă bucur că am făcut parte din acest grup. Clar nu m-am supărat”, a declarat Ștefan Baiaram, potrivit digisport.ro.
Ștefan Baiaram este unul dintre cei mai în formă jucători din Superliga. În acest sezon, fotbalistul a evoluat în 13 partide oficiale și a reușit să marcheze 6 goluri.
Jucătorul format în academia clubului de pe „Ion Oblemenco” a fost votat „Tricolorul lunii august” de către fanii naționalei.
Mircea Lucescu, despre Ștefan Baiaram : „Era greu să pui presiune pe el”
Deși nu l-a utilizat în duelurile, Mircea Lucescu a avut cuvinte de laudă la adresa lui Ștefan Baiaram. Selecționerul României a explicat decizia de a apela la serviciile altor fotbaliști din lot.
„În legătură cu Baiaram, am discutat cu el și îl văd un component al echipei naționale pe o perioadă foarte lungă. Și a înțeles și el. Problema e că îl văd tot timpul legat la genunchi.
Era greu să pui presiune pe un jucător tânăr într-un astfel de meci decisiv. El nici măcar la Campionatul European de tineret nu a fost. Dar e un jucător senzațional. Îmi place enorm de mult”, a spus Mircea Lucescu, la Fanatik.
Programul din grupa României în preliminariile CM 2026
- Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
- Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
- Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
- Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
- Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
- Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
- Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
- Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
- Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
- Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).
Clasamentul Grupei H
|Poziție/Echipă
|Meciuri (Golaveraj)
|Punctaj
|1. Bosnia
|5 (11-3)
|12
|2. Austria
|3 (9-2)
|12
|3. România
|5 (10-6)
|7
|4. Cipru
|5 (5-7)
|4
|5. San Marino
|5 (1-18)
|0