Dragoș Grigore, decizie finală Fostul fundaș de la Dinamo și Rapid a primit sentința în cazul ordinului de protecție » Soția a invocat o operație pe creier

Dragoș Grigore (38 de ani) a scăpat de ordinul de protecție emis de poliție, după ce Tribunalul Vaslui a respins apelul depus de soția sa. GOLAZO.ro prezintă toate detaliile cazului.

Cei doi sunt în plin proces de divorț, după aproape 17 ani de căsnicie, și își aduc reciproc acuzații grave, inclusiv infidelitate, furt și agresiuni.

Conflictul dintre fostul internațional Dragoș Grigore (38 de ani) și soția sa, Ilona, aflați în plin proces de divorț, a ajuns din nou în fața instanței.

Dragoș Grigore a scăpat de ordinul de protecție. Soția a invocat o operație pe creier suferită în 2020

Femeia a cerut la apel menținerea ordinului de protecție provizoriu emis de poliție împotriva fotbalistului, în luna august, invocând presiuni constante: violență psihologică, mesaje amenințătoare, consum de alcool, jocuri de noroc.

În sprijinul cererii de apel, femeia a depus la dosar raportul medical care atestă că, în anul 2020, a suferit o intervenție chirurgicală pe creier pentru extirparea unui meningiom, medicii recomandându-i să evite pe cât posibil expunerea la situații stresante.

Avocatul soției a arătat că, deși Dragoș Grigore cunoștea aceste recomandări medicale și riscurile asociate, trimitea în mod repetat mesaje amenințătoare, spunând: „Vin, intru peste tine; vin, intru cu mascații peste voi în casă dacă nu îmi dai drumul; o să sar gardul și o să sparg ușile și ferestrele”.

Tribunalul a respins apelul și a confirmat decizia primei instanțe privind anularea ordinului de protecție provizoriu, apreciind că nu există dovezi care să ateste un pericol real.

Un ordin de protecție este o măsură legală care protejează o persoană împotriva violenței sau hărțuirii, obligând agresorul să păstreze distanța și să nu ia legătura cu victima. Scopul său este prevenirea unui pericol real, nu pedepsirea agresorului.

149 de meciuri a disputat Dragoș Grigore în tricoul echipei Dinamo București. A marcat 10 goluri

Ce a reclamat soția lui Dragoș Grigore. Avocat: „Dacă victima e moartă sau sluțită...”

După depunerea cererii de divorț, avocatul soției a susținut că Dragoș Grigore a încercat în permanență să o șicaneze și să o hărțuiască pentru a obține probe la dosar, astfel:

a formulat amenințări cu plângeri penale prin avocați, pentru diverse pretinse infracțiuni, lipsite de temei; ulterior, chiar a formulat asemenea plângeri, pe care le-a invocat drept „probe”, deși organele competente nu au dispus vreo măsură;

a venit la domiciliu împreună cu poliția sau executorul judecătoresc, în timp ce ea era la serviciu, iar acasă se aflau doar copiii și bona, exercitând presiuni pentru a intra în locuință și inducând copiilor o stare de teamă;

sub pretextul că dorește să își recupereze bunuri de uz personal, a solicitat de mai multe ori acces în locuința pe care o părăsise, însă când i s-a permis să le ridice s-a răzgândit repetat, amenințând cu noi plângeri penale;

a amenințat că, dacă nu i se permite accesul, va sări gardul, va sparge ușile sau va intra „cu mascații” peste soție și copii, chiar și noaptea;

a pretins că dorește să ia copiii pentru a derula programul de vizită, dar, întrebat unde și cu cine vor sta aceștia în timp ce el se află la antrenamente (fiind legitimat la o echipă din Liga a III-a), a solicitat să i se pună la dispoziție și bona internă angajată exclusiv de soție.

În fața judecătorilor, avocatul soției a subliniat că riscul era real și că instanța ar fi trebuit să acționeze preventiv: „Dacă victima e moartă sau sluțită, nu mai are rost să discutăm despre ordinul de protecție. Acesta e menit să prevină, nu să sancționeze post-factum”.

Dragoș Grigore a respins acuzațiile soției

De cealaltă parte, Dragoș Grigore a respins acuzațiile, prin intermediul avocaților săi. Apărarea a susținut că fotbalistul nu și-a agresat niciodată soția, nici fizic, nici verbal, iar discuțiile tensionate țin exclusiv de un divorț dificil și de împărțirea bunurilor comune.

Avocații lui Dragoș Grigore au arătat că „un pahar de vin seara la masă” nu poate fi catalogat drept risc de violență, iar acuzațiile privind jocurile de noroc nu au relevanță pentru obiectul procesului.

În ceea ce privește incidentul cu săritul gardului și forțarea ușii, au precizat că fotbalistul a încercat doar să intre în curte pentru a-și recupera hainele, întrucât nu mai avea cheile locuinței: „Nu a spart nimic, nu era înarmat, nu a agresat pe nimeni”.

Decizia tribunalului

Tribunalul a constatat că, deși relația dintre soți este profund tensionată, probele administrate nu indică existența unui risc iminent asupra vieții sau integrității soției.

Potrivit judecătorilor, faptul că fotbalistul s-a prezentat de mai multe ori la domiciliu pentru a-și ridica bunurile nu poate fi calificat drept violență psihologică, iar mesajul referitor la „spargerea ușii” nu a fost confirmat prin fapte concrete.

Despre potențialul agresiv fizic sau psihic al fotbalistului, probatoriul administrat nu a relevat niciun indiciu, însuși fratele soției, audiat ca martor la cererea acesteia, declarând că nu au existat în trecut plângeri din partea ei cu privire la astfel de fapte.

Instanța a reținut, de asemenea, că pe parcursul căsniciei nu s-au consemnat episoade de agresiune fizică, iar martorii audiați nu au descris un climat familial violent.

Consumul ocazional de alcool și acuzațiile privind jocurile de noroc nu au fost apreciate ca elemente care să dovedească existența unui pericol real și direct.

„Există un disconfort emoțional generat de despărțire, dar nu o stare de teamă justificată prin fapte concrete”, se arată în decizia instanței, care subliniază că atitudinea lui Dragoș Grigore reflectă mai degrabă frustrare legată de accesul la bunurile proprii, și nu un comportament violent.

În motivare, judecătorii au precizat că problemele privind folosirea locuinței și conflictele conjugale trebuie soluționate pe calea dreptului comun, nu prin intermediul unui ordin de protecție.

Totodată, instanța a atras atenția părților asupra obligației de a proteja interesul superior al copiilor minori și de a-i ține departe de conflictul parental.

38 de selecții și un gol marcat are Dragoș Grigore la echipa națională a României, cu care a participat la EURO 2016 din Franța

Divorț cu acuzații reciproce: infidelitate, furt și agresiuni

Dragoș Grigore și soția sa, Ilona, se află într-un proces de divorț după aproape 17 ani de căsnicie, iar în cadrul acestuia au apărut acuzații grave din ambele părți.

Dragoș Grigore a părăsit domiciliul conjugal în această primăvară, soția Ilona acuzându-l de infidelitate.

La rândul său, fotbalistul legitimat în prezent la CSM Vaslui a depus plângere penală împotriva soției sale pentru furt, aceasta folosindu-i mașina fără acordul său, și pentru că i-ar fi citit mesajele private în încercarea de a descoperi dacă acesta are o amantă.

Pe de altă parte, Ilona îl mai acuză pe Dragoș de consum excesiv de alcool, susținând că fotbalistul devenea agresiv verbal în timpul conflictelor.

În apărarea sa, Grigore a susținut că Ilona se lovea singură și încearca să-l îndepărteze de cei doi copii pe care îi au împreună:

„La începutul căsătoriei, da, mi-a dat ea o palmă. În ultima perioadă, nu. A încercat ea să îşi facă rău singură, atât. S-a legat cu pungă la cap să se sugrume. Doamne fereşte, nu ştiu…”.

Cei 17 ani de căsătorie povestiți de soția lui Dragoș Grigore

Avocatul soției lui Dragoș Grigore a povestit cum a decurs căsătoria celor doi:

La începutul căsătoriei, relaţia a decurs normal, aşa cum se întâmplă în majoritatea cuplurilor. S-au înţeles bine şi au avut o viaţă de familie armonioasă, fiecare contribuind după puterile proprii la dobândirea bunurilor comune şi îngrijindu-se de creşterea şi educarea copiilor.

De altfel, atât dl. Dragoș Grigore, care se bucura, la acea vreme, de o carieră sportivă de succes, care i-a adus nu doar împlinire profesională, ci şi venituri peste medie, cât şi aceasta, prin prisma afacerilor pe care le administrează şi a ajutorului acordat de părinţii acesteia, s-au bucurat de o viaţă frumoasă şi un nivel de trai ridicat.

Din păcate, odată cu declinul carierei sportive a intimatului-contestator, a început şi un proces vizibil de dezechilibru personal.

În lipsa unei direcţii clare la apusul carierei de fotbalist profesionist, dl. Dragoș Grigore a alunecat treptat spre un stil de viaţă dezordonat, caracterizat de excese: consum excesiv de alcool (zilnic), implicarea în jocuri de noroc, instabilitate emoţională şi decizii dăunătoare, atât pentru el, cât şi pentru familie.

Acest stil de viaţă adoptat de reclamantul-pârât este total incompatibil cu valorile morale în raport de care aceasta a încercat să crească copiii și cu îndatoririle ce îi revin ca soț si tată.

După ce a părăsit domiciliul conjugal, în urmă cu aprox. 3 (trei) luni, a aflat că intimatul-contestator îşi petrece majoritatea timpului liber în case de pariuri sportive sau restaurante/baruri, unde, pe lângă consumul excesiv de alcool, se angajează în comportamente impulsive şi iresponsabile din punct de vedere financiar şi moral, sens în care a depus la dosar raportul de supraveghere întocmit de detectivi specializaţi.

