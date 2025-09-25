Aur și argint pentru România, la canotaj Primele medalii, la dublu rame feminin și masculin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai +15 foto
Magdalen Rusu și Simona Radiș/ Foto: Facebook @COSR
alt-text Alexandru Smeu
Publicat: 25.09.2025, ora 10:47
Actualizat: 25.09.2025, ora 12:42
  • Magdalena Rusu și Simona Radiș au cucerit medalia de aur, în proba de dublu rame, la Campionatele Mondiale de la Shanghai.
  • Este prima medalie cucerită de România la competiția din China.
  • În proba de dublu rame masculin, Florin Lehaci și Florin Arteni au câștigat medalia de argint.

Plecate de pe culoarul 6, Magadalena Rusu și Simona Radiș au dominat marea finală.

Magdalena Rusu și Simona Radiș, aur la Campionatele Mondiale de la Shanghai

Cele două sportive au încheiat cursa cu un timp de 07:08.52 și și-au continuat forma excelentă, după ce la sfârșitul lunii mai au cucerit aurul la Campionatele Europene de la Plovdiv.

Podiumul a fost completat de Emma Cornelis și Hezekia Peron, din Franța, respectiv Jessica Thoenes și Holly Drapp, din SUA.

„Sunt foarte fericită, m-am bucurat de rezultat și sunt recunoscătoare pentru el, pentru că a fost un an cu multe accidentări și probleme de sănătate.

Aceste probleme ne-au făcut mai puternice și am atins obiectivul. Pentru noi este o zi minunată”, a declarat Simona Radiș, citată de worldrowing.com.

Simona Radiș și Magdalena Rusu / România, medalie de aur la dublu rame feminin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai (foto: captură worldrowing.com)
Simona Radiș și Magdalena Rusu / România, medalie de aur la dublu rame feminin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai (foto: captură worldrowing.com)

Magdalena Rusu / România, medalie de aur la dublu rame feminin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai (foto: captură worldrowing.com) Simona Radiș și Magdalena Rusu / România, medalie de aur la dublu rame feminin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai (foto: captură worldrowing.com) Simona Radiș și Magdalena Rusu / România, medalie de aur la dublu rame feminin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai (foto: captură worldrowing.com) Simona Radiș și Magdalena Rusu / România, medalie de aur la dublu rame feminin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai (foto: captură worldrowing.com) Magdalena Rusu / România, medalie de aur la dublu rame feminin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai (foto: captură worldrowing.com)
Florin Arteni și Florin Lehaci, argint în proba de dublu rame

Perechea Florin Arteni și Florin Lehaci a cucerit medalia de argint în proba de dublu rame și au adus a doua distincție pentru România.

Oliver Welch și Benjamin Taylor, din Noua Zeelandă au pus mâna pe medalia de aur, în timp ce Jonah Plock și Patrick Brunner, din Elveția s-au clasat pe ultimul loc al podiumului.

Florin Lehaci și Florin Arteni au luat medalia de argint la dublu rame masculin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai (foto: worldrowing.com)
Florin Lehaci și Florin Arteni au luat medalia de argint la dublu rame masculin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai (foto: worldrowing.com)

Florin Lehaci și Florin Arteni au luat medalia de argint la dublu rame masculin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai (foto: worldrowing.com) Florin Lehaci și Florin Arteni au luat medalia de argint la dublu rame masculin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai (foto: worldrowing.com) Florin Lehaci și Florin Arteni au luat medalia de argint la dublu rame masculin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai (foto: worldrowing.com) Florin Lehaci și Florin Arteni au luat medalia de argint la dublu rame masculin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai (foto: worldrowing.com) Florin Lehaci și Florin Arteni au luat medalia de argint la dublu rame masculin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai (foto: worldrowing.com)
09:04
