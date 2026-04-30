Comunicat exploziv al lui Rayo Clubul denunță erori grave de arbitraj în  cazurile Isi Palazon, Rațiu și Ciss:  „Seamănă cu o răzbunare”
Publicat: 30.04.2026, ora 14:00
Actualizat: 30.04.2026, ora 14:00
  • Clubul Rayo Vallecano a emis un comunicat cu privire la suspendarea drastică primită de Isi Palazon (31 de ani), după eliminarea din meciul cu Real Sociedad, scor 3-3, în etapa 32 din La Liga.
  • În plus, clubul nu înțelege de ce contestațiile depuse împotriva cartonașelor galbene văzute de Pathe Ciss și Andrei Rațiu au fost respinse.

În meciul cu Real Sociedad, Isi Palazon a fost eliminat direct în minutul 90+12 după ce l-ar fi insultat pe arbitru. Acesta se afla la marginea terenului pentru că a fost scos de pe teren în minutul 68.

În urma gestului său, Isi a primit o suspendare de 7 etape: una pentru cumul de cartonașe, două pentru proteste și patru pentru insultele la adresa arbitrului.

În acel meci, Pathe Ciss și Andrei Rațiu au fost avertizați cu câte un cartonaș galben în minutele 49, respectiv 75.

Comunicatul celor de la Rayo: „Clubul nu poate înțelege deciziile luate”

Miercuri, Rayo Vallecano a emis un comunicat în care a contestat deciziile luate de Comitetul Tehnic al Arbitrilor cu privire la suspendarea lui Isi Palazon și la avertismentele primite de Ciss și Rațiu.

„Rayo Vallecano de Madrid, S.A.D. dorește să-și exprime, în primul rând, respectul absolut față de corpul arbitral, față de profesioniștii acestuia și față de complexitatea inerentă desfășurării activității lor. Clubul a înțeles întotdeauna că greșeala face parte din fotbal și că toți profesioniștii implicați în competiție acționează cu dorința de a-și îndeplini sarcinile cât mai bine posibil.

Cu toate acestea, în urma meciului disputat duminica trecută, 26 aprilie 2026, în care au avut loc multiple decizii arbitrale și o aplicare inegală a VAR-ului care, în opinia clubului, au prejudiciat grav interesele Rayo Vallecano, dorim să mulțumim Comitetului Tehnic al Arbitrilor, prin intermediul rubricii «Tiempo de Revisión», și, în special, președintelui său, domnul Fran Soto, pentru modestia și onestitatea demonstrate prin recunoașterea publică a unora dintre erorile produse în timpul meciului.

Toate acestea, fără a aduce atingere faptului că această recunoaștere, deși apreciată pozitiv de Club, nu repară prejudiciul sportiv suferit”, se arată în prima parte a comunicatului de pe site-ul oficial.

„Seamănă mai degrabă cu o răzbunare asupra unei victime”

Clubul spaniol nu înțelege de ce contestațiile depuse împotriva cartonașelor galbene văzute de Ciss și Rațiu au fost respinse, dar și de ce Isi Palazon a primit o suspendare atât de drastică.

„Tocmai din acest motiv, clubul nu poate înțelege deciziile luate în primă instanță de Comisia de Disciplină, care, în mai multe cazuri, par să ignore o realitate obiectivă și clar vizibilă în imagini. De asemenea, Rayo Vallecano consideră că, în unele cazuri, nu s-a efectuat o analiză suficient de aprofundată a probelor prezentate de club.

În acest sens, este deosebit de surprinzătoare respingerea contestației depuse împotriva cartonașului arătat jucătorului nostru Pathé Ciss, când imaginile arată clar că nu există niciun contact cu jucătorul de la Real Sociedad și că, prin urmare, descrierea din raportul arbitral nu corespunde cu ceea ce s-a întâmplat în realitate.

De asemenea, clubul nu înțelege de ce se menține cartonașul galben acordat lui Andrei Rațiu, mai ales că însăși Comisia Tehnică a Arbitrilor și președintele acesteia au recunoscut eroarea comisă în acea fază. Ignorarea unor imagini concludente înseamnă, în opinia noastră, o îndepărtare de realitatea faptelor și, în consecință, o împiedicare a realizării justiției sportive.

Și mai gravă, și departe de justiție și proporționalitate, este sancțiunea aplicată jucătorului nostru, Isaac Palazon, care seamănă mai degrabă cu o răzbunare asupra unei victime, cum a fost Rayo Vallecano, după numeroasele greșeli suferite. În ceea ce privește această sancțiune, clubul consideră că s-au aplicat două sancțiuni diferite pentru aceeași acțiune.

De asemenea, considerăm că nu au fost evaluate în mod adecvat toate probele prezentate, care contrazic conținutul procesului-verbal arbitral, și nici circumstanțele atenuante concurente, printre care se numără regretul jucătorului, istoricul său sportiv ireproșabil și contextul unui meci marcat de multiple decizii eronate recunoscute de către CTA și de diverse mijloace de informare în masă”, a mai transmis Rayo Vallecano.

Rayo Vallecano dorește să sublinieze că evenimentele din weekendul trecut nu constituie un caz izolat, ci trebuie privite în contextul unei situații cu care clubul se confruntă de-a lungul întregului sezon Comunicatul emis de Rayo Vallecano

„Rayo Vallecano a fost, de departe, echipa cea mai prejudiciată de erorile de arbitraj”

„În opinia clubului, recunoscută și de CTA, Rayo Vallecano a fost, de departe, echipa cea mai prejudiciată de erorile de arbitraj, majoritatea legate de o intervenție inadecvată sau de lipsa intervenției VAR.

În acest sens, clubul consideră că a suferit prejudicii cu impact direct asupra desfășurării meciurilor și, prin extensie, asupra clasamentului, până la 13 meciuri, cu o posibilă afectare care, conform estimărilor interne ale Rayo Vallecano, s-ar putea situa între 15 și 20 de puncte.

În ciuda tuturor acestor lucruri, clubul a adoptat, adoptă și va continua să adopte în orice moment o atitudine onestă, constructivă, respectuoasă și cooperantă față de toate structurile fotbalului spaniol.

Toate acestea se datorează faptului că obiectivul organelor disciplinare trebuie să fie căutarea justiției sportive, nu protecția corporativă între diferitele niveluri. Revizuirea deciziilor arbitrale și disciplinare trebuie să se realizeze cu independență, rigoare, proporționalitate și respect deplin față de realitatea dovedită de probele disponibile”, a încheiat Rayo Vallecano.

Din toate aceste motive, Rayo Vallecano anunță că va epuiza toate căile legale și normative aflate la dispoziția sa pentru a apăra drepturile și interesele clubului și ale jucătorilor săi, cu fermul scop de a se face dreptate Rayo Vallecano

Pentru Rayo urmează semifinala din Conference League cu Strasbourg de joi, de la ora 22:00, care va fi transmisă liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2.

Mai sunt cinci etape de disputat în La Liga până la finalul sezonului, astfel că Isi Palazon va rata și primele două meciuri ale celor de la Rayo din viitoarea stagiune.

Rayo Vallecano se află pe locul 11 în La Liga, cu 39 de puncte acumulate după 33 de etape.

