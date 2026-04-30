Lovitură pentru PSG Campioana Franței, fără unul dintre cei mai buni jucători. Riscă totul pe atac la returul cu Bayern? 

Luis Enrique nu va putea folosi un apărător important săptămâna viitoare, în manșa secundă cu Bayern, la Munchen.

PSG a învins marți seară cu 5-4 în turul semifinalei Ligii Campionilor.

PSG are avantaj după „jocul secolului” în Liga Campionilor, cum a fost numit PSG - Bayern 5-4, marți seară, pe „Parc des Princes”.

Dar Luis Enrique a pierdut unul dintre cei mai buni roș-albaștri. Important nu doar pentru faza defensivă, ci și pentru atac.

Hakimi s-a întins și s-a accidentat în turul cu Bayern

Achraf Hakimi s-a accidentat chiar împotriva bavarezilor. În minutul 89, internaționalul marocan s-a întins să-l ajungă pe Konrad Laimer și a simțit o înțepătură la coapsa dreaptă.

Hakimi, căzut în iarbă, cu dureri la coapsă. Foto: Imago

Cum antrenorul parizienilor închisese deja cele trei „ferestre” pentru înlocuiri, i-a cerut fundașului dreapta să rămână pe teren până la sfârșitului partidei, ceea ce acesta a făcut.

Hakimi are leziune la coapsă. Poate să reintre în finală, dacă se califică PSG

Miercuri, membrii staffului medical al lui PSG sperau încă să fie numai crampe, însă rezultatul rezonanței magnetice le-a confirmat îngrijorarea. Hakimi a suferit o leziune la ischiogambieri.

Hakimi a încercat să le explice medicilor ce simptome are. Foto: Imago

Nu e o accidentarea gravă, va lipsi două-trei săptămâni, poate să prindă finala Champions, pe 30 mai (Budapesta), dacă PSG se califică, iar Mondialul nu e în pericol. Însă dispare din lot pentru returul semifinalei CL.

Posibil supercvartet ofensiv la PSG. Riscă Luis Enrique?

Va fi cel mai probabil schimbat cu Warren Zaire-Emery, potrivit L’Equipe. Dar cine îi va lua locul lui Zaire-Emery în linia mediană?

Aici apare altă durere de cap, pentru că Fabian Ruiz a revenit de două săptămâni după trei luni fără fotbal (accidentat la genunchi) și nu e în formă.

Dublu D la PSG: Doue-Dembele. Foto: Imago

Luis Enrique l-ar putea retrage la mijloc pe Doue, lângă Vitinha și Joao Neves. Iar în atac să înceapă cu trioul Kvaratskhelia - Dembele - Barcola.

Ar însemna să aibă un supercvartet ofensiv, cu Doue în spatele tridentului. Ar fi și un risc în același timp. Ar rămâne prea puțini în apărare ca să reziste forței de atac a lui Bayern.

