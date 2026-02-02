Condamnat pentru că s-a bătut Fostul jucător de la Dinamo, trei ani cu suspendare după ce a băgat un bărbat în spital » Trebuie să plătească 30.000 de euro
Răzvan Began FOTO: Facebook - @dinamobucurestiofficial
Condamnat pentru că s-a bătut Fostul jucător de la Dinamo, trei ani cu suspendare după ce a băgat un bărbat în spital » Trebuie să plătească 30.000 de euro

Gabriel Neagu
Publicat: 02.02.2026, ora 14:22
Actualizat: 02.02.2026, ora 14:38
  • Răzvan Began (29 de ani), fostul portar al lui Dinamo, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare. Decizia nu este definitivă.
  • Goalkeeperul a fost găsit vinovat pentru infracțiunea de vătămare corporală.

La doi ani și jumătate de la data inițierii cercetării penale împotriva lui Răzvan Began, judecătorii au oferit prima decizie în cazul portarului.

Fostul portar al lui Dinamo, condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare

Judecătoria Sectorului 3 a decis ca actualul portar al celor de la Minaur Baia Mare să fie condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare, pentru vina pe care o poartă ca urmare a unui incident violent în care a fost implicat în urmă cu trei ani.

Fostul câștigător al Cupei României va fi obligat să săvârșească muncă în folosul comunității timp de 120 de zile și să achite daune morale în valoare de 30.000 de euro către victimă.

Began va fi supravegheat de autorități și pedeapsa se va activa numai în cazul în acesta care va recidiva în următoarea perioadă sau nu își va îndeplinii obligațiile. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată.

Decizia Judecătoriei Sectorului 3:

În temeiul 194 alin. (1) lit. e) C. pen., condamnă pe inculpatul Began Răzvan Cătălin la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală.

În temeiul art. 67 alin. (1) C. pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen., pe o durată de 3 ani, care se execută conform art. 68 alin. (1) lit. b) C. pen. În temeiul art. 65 alin. (1) și (3) C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, care se va executa numai în caz de executare în regim de detenţie a pedepsei principale a închisorii.

În temeiul art. 91 C. pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabilește un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen. În temeiul art. 93 alin (1) C. pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va trebui să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

  • a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Brașov la datele fixate de acesta;
  • b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;
  • c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;
  • d) să comunice schimbarea locului de muncă;
  • e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență;

În temeiul art. 93 alin. (3) C. pen., obligă inculpatul pe durata termenului de supraveghere, la prestarea muncii neremunerate în folosul comunității, care se va executa în cadrul în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov sau în cadrul Primăriei Braşov, pe o perioadă de 120 de zile, în condiţiile art. 57 din Legea nr. 253/2013.

În temeiul art. 94 alin. (1) C. pen., pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c) – e) se vor comunica Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul Brașov.

În temeiul art. 404 alin. (2) din C. proc. pen. raportat la art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 C. pen., cu referire la art. 91 alin. (4) C. pen., privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în caz de nerespectare a măsurilor de supraveghere sau în caz de neexecutare a obligațiilor impuse de instanță ori stabilite de lege, precum și dacă pe parcursul termenului de supraveghere săvârșește o nouă infracțiune.

În temeiul art. 19 alin. (1) şi (5) C. proc. pen. art. 25 alin. (1) C. proc. pen. şi art. 397 alin. (1) C. proc. pen. cu referire la art. 1349 C. civ., art. 1357 alin. (1) C. civ., art. 1381 şi art. 1385 alin. (1) C. civ, admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă Dumitrache Georgian împotriva inculpatului BEGAN RĂZVAN CĂTĂLIN şi obligă inculpatul la plata către aceasta a unei despăgubiri civile cu titlu de daune morale în cuantum de 30.000 euro (echivalent în lei la data plăţii), actualizat cu indicele de inflaţie de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la plata efectivă. În temeiul art. 398 C. proc. pen. şi art. 404 alin. (4) lit. e) C. proc. pen. rap. la art. 274 alin. (1) teza I C. proc. pen., obligă inculpatul să plătească în favoarea statului suma de 10.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare (din care suma de 2.000 lei este aferentă fazei de urmărire penală).

Cu drept de a formula apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 29.I.2026”, se arată în decizia publicată pe portal.just.ro.

Răzvan Began s-a bătut în fața unui club de noapte

În mai 2023, cu câteva câteva luni înainte să semneze cu Dinamo, Răzvan Began a intrat într-o altercație cu un bărbat în fața unui club de noapte din Centrul Vechi al Capitalei. Răzvan Began l-a lovit cu pumnul, iar victima a căzut și s-a lovit cu capul de asfalt, necesitând peste două luni de îngrijiri medicale.

Portarul a fost ultimul transfer al verii anului 2023 pentru „câini”, la insistențele lui Ovidiu Burcă.

Cariera lui Răzvan Began

Portarul originar din Sighetu-Marmației a fost crescut în academia celor de la CFR Cluj, însă nu a reușit să promoveze la prima echipă din Gruia.

Primul său angajament la nivel de seniori a fost la echipa din orașul său natal, CSM Sighet, în Liga 3, sub formă de împrumut.

Revenit în curtea ardelenilor, Began a mai petrecut un sezon sub formă de împrumut la Farul Constanța, în Liga 2, unde a jucat un singur meci, împotriva Daciei Unirii Brăila, 0-4.

Au urmat alte 4 angajamente în Liga 2, la Foresta Suceava, Hermannstadt, Luceafărul Oradea și ACS Poli Timișoara, în care a primit timp redus de joc.

38 de meciuri
a jucat Răzvan Began între 2016-2020

Portarul a avut un sezon bun la Dunărea Călărași și făcut pasul în Liga 1, în vara anului 2021, la Sepsi Sf. Gheorghe.

În cele 2 sezoane petrecute la echipa din Covasna, Răzvan Began a jucat 11 meciuri și a primit 13 goluri.

Ajuns la Dinamo în vara anului 2023, în Liga 2, portarul nu a fost utilizat în niciun meci de Ovidiu Burcă.

Răzvan Began și-a continuat cariera în eșaloanele inferioare, la Gloria Bistrița și Minaur Baia Mare.

