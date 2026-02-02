Finalul unui imperiu Cum a luat sfârșit dinastia Buss la conducerea Los Angeles Lakers, în urma scandalurilor din familie

Jerry Buss și-ar fi dorit ca echipa să rămână pentru totdeauna în familie. Urmașii au vrut altceva.

Echipa care a definit strălucirea și succesul în NBA, Los Angeles Lakers, nu mai aparține dinastiei care a construit-o. Într-o tranzacție istorică de 10 miliarde de dolari, controlul francizei a trecut în mâinile miliardarului Mark Walter.

Top 3 tranzacții record în sportul din USA

Los Angeles Lakers (NBA) – 10 miliarde $ (2026) . Tranzacția e acum „noul standard de aur”.

. Tranzacția e acum „noul standard de aur”. Washington Commanders (NFL) – 6,05 miliarde $ (2023) . Până la mutarea lui Walter, formația Commanders deținea recordul mondial.

. Până la mutarea lui Walter, formația Commanders deținea recordul mondial. Denver Broncos (NFL) – 4,65 miliarde $ (2022). Echipa a fost cumpărată de grupul Walton-Penner, moștenitorii imperiului Walmart.

Însă, dincolo de cifrele record ale celei mai noi tranzacții, o investigație a ESPN scoate la lumină o realitate brutală: vânzarea nu a fost o alegere de business, ci rezultatul unei implozii familiale.

Visul lui Jerry Buss: „Lakers pentru totdeauna în familia Buss”

Totul a început cu dorința romantică, dar total nerealistă a legendarului Jerry Buss, care înainte de moartea sa din 2013 a împărțit proprietatea echipei în mod egal între cei șase copii ai săi.

Jerry Buss a cumpărat Lakers în 1979 cu 67,5 milioane de dolari și a transformat echipa într-un fenomen global. Pentru el, Lakers nu era doar o afacere, ci o extensie a familiei. El a refuzat oferte de un miliard de dolari în anii 2000, spunându-i fiicei sale, Jeanie: „Primul lucru pe care l-aș face cu banii ar fi să cumpăr Lakers înapoi!”.

Jerry a sperat că Lakers va rămâne o afacere de familie pentru generații, însă a lăsat în urmă doar o bombă cu ceas. După dispariția „Patriarhului”, structura de conducere s-a transformat într-un câmp de luptă.

Johnny, noi deținem echipa Lakers. Ce poate fi mai distractiv decât atât? Jerry Buss către unul dintre copiii săi, care îi sugera să vândă

Un scandal fără sfârșit

Jeanie Buss, numită guvernatoarea echipei, s-a trezit prinsă într-un „război rece” cu frații săi, în special cu Jim și Johnny Buss, care au contestat constant modul în care sora lor gestiona moștenirea tatălui lor.

Conform detaliilor din interior, tensiunile au atins cote insuportabile în ultimii doi ani. Frații Buss au încercat în repetate rânduri să reorganizeze consiliul de administrație, pentru a o înlătura pe Jeanie din funcția de decizie.

În timp ce Jeanie dorea să păstreze echipa cu orice preț, ceilalți frați, atrași de evaluările astronomice ale francizelor din NBA, au început să pună presiune pentru vânzare, dorind să-și încaseze cota parte din miliardele de dolari.

Au dispărut și rezultatele

Această instabilitate la nivel înalt s-a reflectat pe teren. Deciziile haotice privind transferurile și tensiunile din vestiar au fost alimentate de lipsa unei viziuni unitare la nivelul proprietarilor.

De altfel, Los Angeles Lakers a mai obținut un singur titlu în NBA, în sezonul 2019–2020, departe de așteptările fanilor.

În acest context de „anarhie familială”, intrarea lui Mark Walter a fost singura soluție de supraviețuire pentru brandul Lakers, mai ales că miliardarul a oferit o sumă pe care nici măcar cei mai sceptici membri ai familiei Buss nu au putut-o refuza.

Ce înseamnă Los Angeles Lakers

Recordul de titluri: Lakers împart cu Boston Celtics recordul pentru cele mai multe campionate câștigate (17). Însă, spre deosebire de Celtics, care au dominat în special anii '60, Lakers au fost relevanți în fiecare decadă.

Inventatorii „Showtime” - baschetul ca divertisment. În anii '80, sub patronajul lui Jerry Buss și magia lui Magic Johnson, Lakers au inventat conceptul de baschet-spectacol. Prima echipă care a adus majorete celebre, trupe de jazz în arenă și celebrități de la Hollywood în primul rând al tribunelor, precum Jack Nicholson. Au transformat un meci de baschet într-un eveniment monden uriaș.

Galaxie de super-staruri: Jerry West - omul de pe logo-ul NBA - și Wilt Chamberlain (anii 60-70), Kareem Abdul-Jabbar și Magic Johnson (anii 80), Shaquille O'Neal și Kobe Bryant (anii 2000), LeBron James și Anthony Davis (prezent).

Ce va face noul patron?

Walter este așteptat să înlocuiască structurile bazate pe loialitatea față de familia Buss cu un management corporatist, ultra-profesionist.

Cu o avere care depășește cu mult posibilitățile familiei Buss, noul patron poate susține fără probleme financiar construcția unei echipe de titlu în jurul vedetelor actuale.

Fanii speră că, odată cu plecarea „clanului” Buss de la butoane, atenția va reveni exclusiv asupra performanței sportive, nu asupra certurilor din birouri.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport