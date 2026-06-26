GOLAZO.ro a oferit în exclusivitate informații despre ruptura dintre Răzvan Burleanu și Gabriel Bodescu, secretarul-general adjunct al FRF

Sursele redacției susțin că șeful Federației l-a convocat joi la o întâlnire pe Bodescu, în care i-a spus că va face o anchetă privind lucrurile de care e acuzat

Unul dintre domeniile în care Burleanu a primit semnale alarmante că subalternul său ar fi încălcat linia roșie a integrității e arbitrajului. Detalii, în rândurile de mai jos

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Federația Română de Fotbal stă pe un butoi cu pulbere. Relația dintre președintele FRF, Răzvan Burleanu și secretarul general adjunct, Gabriel Bodescu, s-a rupt. GOLAZO.ro a relatat pe larg despre acest caz și a oferit detalii de culise.

Întâlnire Burleanu-Bodescu în ziua în care GOLAZO.ro a dezvăluit ruptura

Acum, apar noi informații. Sursele din interiorul FRF susțin că în ziua în care articolul a fost publicat de GOLAZO.ro, Burleanu l-a convocat pe Bodescu la o întâlnire, pentru a discuta față în față pe marginea acestui subiect extrem de delicat, care a tensionat atmosfera la Casa Fotbalului. Cei doi s-au văzut și au vorbit în cursul zilei de joi.

Șeful FRF i-ar fi transmis în mod direct lui Bodescu ce suspiciuni are la adresa lui, în urma unor semnale pe care le-a primit în ultima vreme.

L-a anunțat pe acesta că va urmări atent ancheta internă care a fost declanșată pentru a elucida dacă actele care i-au fost relatate că ar fi fost comise de Bodescu au încălcat linia roșie a integrității și a conduitei, pe care Burleanu le-a impus în FRF și față de care n-a avut niciodată toleranță dacă au fost compromise.

De ce doi membri CCA au plecat brusc din comisia lui Vassaras

Sursele redacției, din interiorul FRF, susțin însă că unul dintre lucrurile de natură să nu respecte politica impusă de Burleanu de care e suspicionat secretarul general adjunct ar fi în domeniul arbitrajului.

Bodescu nu are o funcție oficială în CCA, însă prin natura fișei postului pe care îl ocupă în Federație, are în subordine tot ce e legat de competițiile organizate de FRF, deci inclusiv Liga 2, Liga 3 și Cupa României.

De aici, implicarea lui ar fi depășit, susțin unii, cu mult ceea ce prevede funcția, iar relația pe care a avut-o în ultimii ani cu doi dintre membri CCA ar fi dus la anumite situații care n-ar mai fi respectat meritoritocrația în rândul arbitrilor.

Anumite sursele GOLAZO.ro spun că „nu e vorba despre viciere de meciuri cu ajutorul arbitrilor”, însă altele susțin că „cei doi oameni care se ocupau de delegările arbitrilor la Liga 2 și Liga 3, Eduard Dumitrescu și Liviu Ciobotariu, deveniseră practic oamenii de casă ai lui Bodescu, iar unele dintre delegări erau realizate doar la comandă. Erau favorizați doar anumiți arbitri, care erau indicați să conducă jocuri”.

Aceste lucruri ar fi creat un val imens de nemulțumire inclusiv în rândul arbitrilor, ale căror semnale s-ar fi înmulțit în această primăvară. Când Burleanu a fost informat exact cum au stat lucrurile a decis să ia o hotărâre dură: să renunțe la Dumitrescu și Ciobotariu, care nu mai fac parte din CCA.

S-a încercat o variantă oficială cosmetizată, în care cei doi au susținut că au demisionat din cauza unor probleme personale, tocmai pentru a nu-i pune într-o lumină nefavorabilă, dar nici de a crea un scandal, care ar fi dăunat imaginii FRF.

Ce urmează: „Mișcări și mutări interesante la FRF”

Burleanu însă nu s-a limitat doar la îndepărtarea celor doi și acum cel luat în vizor e chiar mâna lui dreaptă în ultimii 12 ani. „Vor fi niște mutări și mișcări interesante la FRF în perioada următoare”, spun pentru GOLAZO.ro surse chiar din interiorul Casei Fotbalului.

Gabriel Bodescu a fost contactat de redacție pentru a comenta pe marginea subiectului referitor la ruptura de Burleanu și suspiciunile care planează asupra lui, dar oficialul FRF nu a dorit să facă nici un fel de comentariu.

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