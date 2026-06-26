„De data asta, lucrurile sunt mult mai grave” Cum a ajuns Gabriel Bodescu să piardă sprijinul lui Burleanu

Ruptura dintre Răzvan Burleanu și Gabriel Bodescu, dezvăluită de GOLAZO.ro, surprinde lumea fotbalului, mai ales că vine la doar două luni după ce Bodescu fusese reconfirmat în funcție de către Comitetul Executiv al FRF.

În lipsa unei reacții oficiale, în culise circulă mai multe scenarii privind cauzele conflictului, pe fondul unor tensiuni mai vechi și al unor controverse în care numele lui Bodescu a fost implicat în trecut.

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Dezvăluirile GOLAZO.ro privind ruptura totală dintre Răzvan Burleanu și Gabriel Bodescu au rămas, până în acest moment, fără o reacție oficială din partea FRF.

Reconfirmat în aprilie, Gabriel Bodescu a pierdut sprijinul lui Răzvan Burleanu

Tăcerea Federației nu a făcut decât să alimenteze numeroase speculații în culisele fotbalului românesc, unde circulă mai multe variante privind cauzele conflictului dintre președintele FRF și secretarul general adjunct.

Unele dintre acestea fac referire la informații sensibile care ar fi ajuns în atenția președintelui FRF și care, dacă ar deveni publice, ar putea afecta grav imaginea Federației.

Cert este că ruptura vine într-un moment cu atât mai surprinzător cu cât, în urmă cu doar două luni, Gabriel Bodescu se bucura de încrederea deplină a conducerii FRF.

La ședința Comitetului Executiv din 16 aprilie 2026, secretarul general adjunct a fost reconfirmat în funcție cu unanimitate de voturi.

Hotărârea adoptată atunci prevedea:

„Aprobă cu unanimitate de voturi ca domnul Radu Vișan, domnul Gabriel Bodescu și domnul Mihai Stoichiță să continue activitatea (sunt reconfirmați) în funcțiile de Secretar General, Secretar General Adjunct, respectiv Director Tehnic”.

Ce a aflat Burleanu despre Bodescu?

La acel moment, nimic nu anunța ruptura care avea să se producă în interiorul Federației.

În intervalul scurs de la acea ședință, potrivit informațiilor GOLAZO.ro, lui Răzvan Burleanu i-ar fi fost aduse la cunoștință, pe diverse canale oficiale, mai multe semnale și informații concrete privind activitatea desfășurată de Gabriel Bodescu.

Acestea ar fi fost suficiente pentru degradarea completă a relației dintre cei doi și pentru ruptura survenită după 12 ani de colaborare.

Surse din interiorul Federației susțin că motivele rupturii provin din cauza acțiunilor atribuite lui Gabriel Bodescu la Liga 2 și Liga 3, considerate incompatibile cu standardele de integritate impuse de conducerea FRF.

În 2023, Gabriel Bodescu a fost amenințat cu DNA de familia Mititelu

Actuala ruptură readuce în atenție un episod petrecut în vara lui 2023.

Atunci, Adrian Mititelu și fiul său, Adrian Mititelu Jr., l-au acuzat public pe Gabriel Bodescu că ar controla și manipula arbitrajul românesc.

„Bodescule, știu tot ce faci! Și o să dovedesc”, avertiza Adrian Mititelu la finalul barajului pentru Conference League CFR Cluj - FCU Craiova (1-0).

Mititelu Jr. susținea inclusiv că va depune o plângere penală la DNA împotriva secretarului general adjunct al FRF pentru trafic de influență.

„Acesta este secretarul general al Federației Române de Fotbal, omul care nenorocește fotbalul românesc prin controlarea și manipularea arbitrajului românesc.

O să depun plângere penală la DNA împotriva acestui om care acum un an de zile a trimis un președinte de club de Liga 3 care se ocupă de treburile lui murdare din județul Dolj, la sediul clubului din Craiova.

Respectivul președinte de club mi-a propus să îl angajez la club pentru a asigura relația bună cu Gabriel Bodescu în privința arbitrajului si a anumitor decizii ale Federației, la cererea lui Bodescu”.

Postarea prin care Adrian Mititelu Jr. anunța, în iunie 2023, că îl va reclama pe Gabriel Bodescu la DNA

Mititelu Jr.: „Bodescu mi-a transmis printr-un prieten comun că golul a fost validat la intervenția lui”

Mititelu Jr. a mai acuzat: „De asemenea, după meciul din turul campionatului FCU - Sepsi, când Sidibe a marcat gol făcând un henț evident cu ambele mâini, validat incredibil de VAR, același Bodescu mi-a transmis printr-un prieten comun că golul a fost validat la intervenția lui și insista să îl angajez pe respectivul președinte de club de Liga 3 ca să beneficiez în continuare de arbitraje favorabile.

Odată cu refuzul acestei propuneri și cu faptul că nu am acceptat pierderea la masa verde a meciului cu Sepsi, acest om ne execută cu prima ocazie!

Tot Gabriel Bodescu îmi transmitea constant să îl demit pe Marcel Pușcaș din funcția de președinte al clubului deoarece critica mereu conducerea Federației .

Același Gabriel Bodescu la întâlnirea membrilor afiliați din vara trecută, ce a avut loc la hotelul Phoenicia din București, îmi povestea de față cu alt prieten ce va fi martor în dosar, cum îl va «executa» pe Gigi Becali și implicit echipa FCSB deoarece îl critică constant pe Răzvan Burleanu și pentru faptul că a votat la alegeri cu Ionuț Lupescu.

Am mult mai multe detalii uluitoare despre acest intrus al Federației Române de Fotbal, detalii probate, pe care o să le fac publice după ce voi depune plângerea la DNA.

Îi cer public demisia din orice funcție in cadrul Federației Române de Fotbal lui Gabriel Bodescu!”, a scris Adrian Mititelu Junior, pe Facebook.

FRF a sesizat propriul Departament de Integritate: „Toleranță zero privind integritatea”

Ca reacție la declarațiile familiei Mititelu, Federația Română de Fotbal a anunțat că a transmis cazul Departamentului de Integritate și Antifraudă.

Instituția preciza atunci că aplică o politică de toleranță zero privind integritatea și că orice sesizare este analizată prin mecanismele interne.

„Având în vedere declaraţiile făcute de domnul Adrian Mititelu la finalul meciului CFR Cluj - U Craiova 1948, precum şi cele transmise de Adrian Mititelu junior în social media, administraţia Federaţiei Române de Fotbal face următoarele precizări:

FRF a luat act de declaraţiile preluate de mass-media şi acestea au fost transmise deja Departamentului de Integritate şi Antifraudă al FRF.

Reamintim că Federaţia Română de Fotbal are o politică de toleranţă zero în privinţa protejării integrităţii sportului.

Oricine deţine informaţii despre încălcarea principiului de integritate în cadrul FRF poate contacta Departamentul de Integritate şi Antifraudă”, se menţiona în comunicatul FRF din 2 iunie 2023.

Bodescu: „Luați în calcul demisia mea dacă există dovezi”

La scurt timp după izbucnirea scandalului, Gabriel Bodescu a intervenit în direct la Orange Sport și a respins categoric toate acuzațiile.

„Dacă cineva poate să facă dovada că eu am sunat sau că am intervenit în arbitraj, luați în calcul demisia mea din acest moment”, declara atunci oficialul FRF.

Acesta a susținut că verificările efectuate până la acel moment nu identificaseră elemente care să confirme acuzațiile și i-a încurajat pe cei care susțin contrariul să prezinte dovezi organelor competente.

Surse GOLAZO.ro: „De data asta, lucrurile sunt mult mai grave”

La trei ani distanță, Gabriel Bodescu revine în centrul unei crize majore din interiorul Federației.

De această dată, Răzvan Burleanu pare să fi tras linie.

Omul care l-a adus pe Gabriel Bodescu în FRF, în 2014, ca și consilier personal, l-a promovat ulterior în funcția de secretar general adjunct și i-a acordat un nou vot de încredere în aprilie 2026 nu mai este dispus să îl cauționeze.

„De data asta, lucrurile sunt mult mai grave”, susțin sursele GOLAZO.ro.

Sunt situații gri în fotbalul românesc, iar Răzvan Burleanu știe foarte bine asta. La Adunarea Generală din iunie 2024, printre noi erau un nou membru, abia intrat în fenomen. A întrebat: „Dom'le, am și eu niște probleme. Cum să fac?”. Cineva foarte binevoitor i-a spus: „Tot ce vrei să rezolvi, trebuie să suni la o anumită persoană”. Omul a întrebat: „Păi de ce?”. Și i s-a răspuns: „Pentru că așa se rezolvă lucrurile”. Și starea asta, de fapt, e continuă. A rămas omul perplex. Asta-i problema fotbalului românesc Auraș Brașoveanu, președinte executiv United Galați (fotbal în sală), pentru GOLAZO.ro

În 2017, Burleanu și-a cerut scuze pentru mesajele suburbane transmise de Bodescu către Justin Ștefan

Relația dintre Răzvan Burleanu și Gabriel Bodescu a mai trecut prin momente tensionate și în trecut.

Un episod notabil s-a consumat în 2017, când președintele FRF a fost nevoit să intervină public după apariția unor mesaje suburbane trimise de Bodescu către secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Ștefan, în timpul unei emisiuni televizate.

„Am fost consternat și supărat pentru ceea ce am văzut. Spun fără reținere că modul de adresare, conținutul mesajelor și polemica dezvoltată în acea convorbire nu sunt însușite de către FRF și nici nu corespund conduitei cu care federația încearcă să rezolve problemele fotbalului.

Domnul Bodescu a avut o initiațivă personală, poate sub presiunea mediatică la care toți cei din FRF suntem supuși, dar nu o scuz, ci o dezavuez.

În acest sens, am trimis și secretarului general al LPF o scrisoare în care îmi exprim regretul pentru cele întâmplate", a scris Burleanu pe Facebook.

„O să se audă în curând un zumzet metalic. Şi nu de zurgălăi!”

Mesajele transmise de Gabriel Bodescu către Justin Ștefan, prin WhatsApp, au avut un ton puternic polemic, cu atacuri directe, ironii și formulări dure la adresa unor persoane din fotbalul românesc și a foștilor mari jucători.

„Vine Apocalipsa peste nostalgici. Ăla cu vulcanizarea le-a vulcanizat apucăturile hrăpăreţe ale hoţilor din fotbal! Unul câte unul! Pe rând!”

„Anunţaţi-i să nu se bage în faţă că le vine rândul oricum! Braţul lung al justiţiei...”

„Te-ai băgat cu c..u în p..ă, aiurea!”

În același calup de mesaje, Bodescu își exprima și susținerea față de Răzvan Burleanu și ideea continuității acestuia în fruntea FRF:

„Are dreptate dl Porumboiu! Doar RĂZVAN BURLEANU”

El a continuat cu o serie de considerații despre alegerile din fotbal și influența actualei conduceri:

„Să candideze corifeii, că-i bate ca pe preşuri!... Eşti prea inteligent să nu vezi care e fluxul!... Nu-ţi irosi potenţialul în războaiele altora!”

Mesajele s-au încheiat într-un registru metaforic, cu referințe la trecutul său profesional și comparații din zona auto:

„De la vulcanizator la om de fotbal: astupă gaura când e mai mică, apoi e prea târziu! Daună totală! Tocmai de-asta îţi recomand «anvelopele adecvate» pentru a evita derapajele necontrolate şi, mai ales, ACVAPLANAREA! Nu ştii de unde vine apa!

„O să se audă în curând un zumzet metalic. Şi nu de zurgălăi!”.

În ciuda presiunilor, Răzvan Burleanu nu l-a demis atunci pe Gabriel Bodescu, fiind considerat un pion important la fiecare campanie de alegeri, cele din 2018, 2022 și 2026, la care Burleanu a fost reales, o dată chiar în unanimitate.

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