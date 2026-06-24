Colțescu intră în CCA Schimbări importante în arbitrajul românesc » FRF a aprobat mai multe măsuri noi, în absența lui Vassaras +50 foto
Sebastian Colțescu. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Superliga

Colțescu intră în CCA Schimbări importante în arbitrajul românesc » FRF a aprobat mai multe măsuri noi, în absența lui Vassaras

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 24.06.2026, ora 16:17
alt-text Actualizat: 24.06.2026, ora 17:03
  • Sebastian Colțescu (49 de ani) va face parte din Comisia Centrală a Arbitrilor, după decizia luată miercuri, 24 iunie, în ședința Comitetului Executiv al FRF.
  • Comitetul Executiv a aprobat și propunerea CCA privind introducerea posibilității de a delega un al cincilea oficial.
  • Deciziile au fost luate într-o ședință la care Kyros Vassaras (60 de ani), președintele CCA, a lipsit motivat, conform comunicatului emis.
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Comitetul Executiv al FRF s-a reunit pe 24 iunie și a aprobat mai multe decizii administrative.

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FRF schimbă structura CCA: Sebastian Colțescu intră în Comisie

Fostul arbitru va intra în structura CCA alături de Vasile Marinescu, cei doi urmând să-i înlocuiască pe Eduard Dumitrescu și Liviu Ciobotariu.

Decizia aduce în structura CCA unul dintre cei mai experimentați arbitri români din ultimii ani.

Colțescu a devenit arbitru în 1996, a promovat în Liga 1 în 2003 și a intrat pe lista FIFA în 2006.

382 de meciuri
a condus Sebastian Colțescu în prima ligă, devenind în 2024 arbitrul cu cele mai multe partide pe prima scenă a fotbalului românesc

O altă decizie importantă luată de Comitetul Executiv vizează meciurile cu miză ridicată din competițiile interne.

FRF a aprobat propunerea CCA prin care, la partidele considerate de importanță deosebită, precum Finala Cupei României sau Supercupa României, va putea fi delegat și un al cincilea oficial, cu statut de arbitru asistent.

Măsura nu înseamnă că fiecare meci important va avea automat un oficial suplimentar, ci doar partidele despre care se va considera că au o miză specială.

Antrenorii din Superliga nu mai sunt obligați să poarte legitimații

Comitetul Executiv a aprobat și o schimbare care îi privește direct pe antrenorii din Superliga.

Antrenorii principali nu vor mai fi obligați să poarte badge-urile de identificare la gât pe durata meciurilor oficiale.

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Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg

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Pe lângă aceste hotărâri, FRF a aprobat și perioadele de transfer pentru sezonul 2027-2028.

  • Fereastra de vară: 15 iunie - 6 septembrie 2027
  • Fereastra de iarnă: 11 ianuarie - 7 februarie 2028
  • Fotbal în sală: perioada de vară rămâne aceeași, iar fereastra de iarnă va fi între 4 și 31 ianuarie 2028.

FRF a aprobat și majorarea baremelor pentru oficialii de la Liga 2 și Liga 3.

2.500 de lei
va primi un arbitru central la un meci din Liga 2, față de 2.200 de lei până acum. Baremul unui arbitru asistent crește la 2.000 de lei. La Liga 3, un arbitru central va încasa 1.400 de lei, față de 1.100 de lei, iar arbitrii asistenți vor primi 1.100 de lei

FRF a modificat și regula privind accesul în vestiarul arbitrilor la pauză.

Delegatul de joc și observatorii de arbitri nu pot intra decât dacă sunt chemați de arbitri, însă noul text introduce o excepție: delegatul de joc va putea intra și din motive strict organizatorice, de exemplu pentru situații legate de reluarea partidei, securitate sau desfășurarea normală a meciului.

Colțescu intră în CCA Schimbări importante în arbitrajul românesc » FRF a aprobat mai multe măsuri noi, în absența lui Vassaras Colțescu intră în CCA Schimbări importante în arbitrajul românesc » FRF a aprobat mai multe măsuri noi, în absența lui Vassaras

Pe lângă aceste decizii, FRF a validat oficial rezultatele și clasamentele competițiilor organizate în sezonul 2025/2026.

Excepție face Liga 3, unde omologarea va fi făcută după 15 iulie, din cauza litigiului de la TAS inițiat de CSM Unirea Alba Iulia.

În cadrul ședinței s-a discutat și o posibilă schimbare în Liga 2: în play-off ar putea ajunge doar cluburile care au drept de promovare în Superliga.

Deocamdată, Comitetul Executiv nu a anunțat o decizie finală pe acest subiect.

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