Unde pleacă Burleanu? Surse GOLAZO.ro avansează o  ipoteză-șoc despre viitoarea destinație în cariera președintelui FRF

Răzvan Burleanu, 41 de ani, ar putea conduce o altă instituție sportivă de top după ce va pleca de la FRF.

Un scenariu vehiculat tot mai intens în mediile înalte din sportul românesc avansează o schimbare neașteptată

Toate detaliile, în rândurile care urmează.

Sursele GOLAZO.ro susțin că anul 2029 va aduce un efect de domino în lumea sportului românesc. Se pregătesc schimbări importante în background, iar Răzvan Burleanu e unul dintre protagoniști.

Scenariul avansat de mai multe persoane din sport îl implică și pe Mihai Covaliu, șeful COSR.

Fostul mare campion are în plan o plecare la Comitetul Olimpic European. Forul e acum condus de grecul Spyros Capralos, ales prima dată în 2021, dar mandatul lui se va încheia în 2029. Covaliu va pleca de la șefia COSR în același an, iar ținta sa e „scaunul” ocupat acum de Capralos.

Surse GOLAZO.ro: „Pleacă Covaliu, vine Burleanu”

Oameni apropiați de Covaliu au detaliat pentru GOLAZO.ro:

„În iunie 2024, Adunarea Generală a Comitetului Olimpic European s-a întrunit la București. Au venit reprezentanții tuturor comitetelor olimpice europene. A fost prezent și președintele CIO, Thomas Bach. Acolo s-a discutat posibilitatea ca Mihai Covaliu să fie următorul președinte al forului european . El e deja șeful departamentului de Marketing și Comunicare din cadrul Comitetului Olimpic European”.

Cu Mihai Covaliu plecat din fruntea COSR, următorul președinte ar putea fi tocmai Răzvan Burleanu!

Actualul șef al FRF a devenit vicepreședinte al COSR în 2024, mișcare complet neașteptată la acel moment. Iar în viitor ar putea prelua ștafeta de la Covaliu.

Deși Burleanu visa la un post mai bun la UEFA după terminarea celui de-al patrulea mandat FRF, surse din fotbal spun că el ar avea ușile închise la forul european.

„Aleksander Ceferin, președintele UEFA, nu-l mai vede cu ochi buni pe Burleanu”, spun sursele. Motivul? Românul a fost, în spatele cortinei, un susținător al englezului David Gill, vicepreședinte UEFA, care contesta dreptul lui Ceferin de a mai candida, pentru al patrulea mandat, în 2027.

„Ceferin va mai sta încă un mandat la UEFA. E naiv cine crede că el a convins federațiile membre să schimbe statutul, ca să-i permită un nou mandat, dar nu va profita de acesta. Are susținere mare din partea șefilor de federații. Fotbalul a crescut mult ca venituri și aproape toată lumea e mulțumită de el. Burleanu a greșit când a lăsat să se înțeleagă că e de acord cu David Gill, deși a votat pro-sloven, atunci când acesta voia să-l oprească pe Ceferin din a mai candida pentru încă un mandat, în 2027 . Jocurile de culise l-au determinat pe Burleanu să-și schimbe votul pentru că știa că încercarea lui David Gill va fi sortită eșecului”.

Ceferin a avut și o declarație destul de dură după acest moment, fară a da, însă, numele persoanei despre care vorbea. „E un clovn de la o federație care vorbește cu celelalte federații, și cu media, zilnic. «E o conspirație», spune el, dar mie și conducerii UEFA nu ne spune nimic”.

„Pe scurt, dacă preşedintele UEFA ar fi avut vreo nemulţumire în ceea ce mă priveşte cu siguranţă m-ar fi sunat. Aşa că nu cred că este vorba de mine. Dar îl voi suna chiar eu zilele următoare, pentru a-i comunica poziţia României în Congresul de la Paris” Răzvan Burleanu, președintele FRF

Burleanu a fost ales, în 2025, pentru al doilea mandat în consiliul FIFA, dar sursele GOLAZO.ro susțin că nici aici nu ar mai avea șanse de a rămâne după ce nu ar mai fi președintele FRF.

„Cu Ceferin până în 2031 la șefia UEFA, Burleanu știe că trebuie să stea relevant după terminarea mandatului de la FRF. Așa că o mutare la o altă instituție de prestigiu, cu bani mulți, e foarte posibilă. Iar dacă se va prezenta o ocazie bună, va profita. El știe că dacă ieși un an, doi, din peisajul oamenilor cu influență, e greu de revenit. Burleanu e observator în Comitetul Executiv UEFA doar pentru că face parte din Consiliul FIFA . Dacă pierde această funcție, o să dispară”.

Mihai Covaliu: „Burleanu e un plus pentru noi”

GOLAZO.ro i-a cerut opinia lui Mihai Covaliu, unul dintre oamenii care l-au vrut pe Răzvan Burleanu vicepreședinte al COSR.

Bună ziua, domnule Covaliu. Ați fi interesat de o funcție mai înaltă în Comitetul Olimpic European după JO Los Angeles 2028? Puteți confirma sau infirma această informație?

Bună ziua. Mai sunt atâtea de făcut, atâtea proiecte, încât chiar nu m-am gândit la așa ceva. E „Anul Nadia”, pentru România urmează FOTE 2027 (n.r. Festivalul Olimpic al Tineretului European), o competiție extrem de importantă. Ne dorim să iasă lucrurile la cel mai înalt nivel. Proiecte foarte mari. Apoi Jocurile Europene, la care sunt președintele Comisiei de Coordonare, apoi, desigur, cel mai important, de pregătit Jocurile Olimpice din 2028. De aceea, toată energia și toate gândurile sunt pur și simplu pentru aceste evenimente și nu pentru altceva.

Credeți că Răzvan Burleanu ar putea fi o soluție optimă pentru postul de președinte al COSR? Sigur, știu că vor fi alegeri, dar ca idee ipotetică.

Venirea lui Răzvan Burleanu la Comitetul Olimpic și Sportiv Român cred că a fost un plus pentru noi, pentru sport . Și asta îi puteți întreba pe toți colegii care sunt de aceeași părere. Altfel nu era votat și nu era primit în structură. După calificarea pe care fotbalul a reușit-o la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a fost un pas firesc și normal.

S-a simțit experiența sa în fruntea FRF de când a fost ales vicepreședinte al COSR?

Noi suntem foarte mulțumiți de colaborare. Avem reciproc de învățat unii de la ceilalți . Și cred că asta e în avantajul tuturor. Să facem, știu eu, brainstorming și să încercăm proiecții de viitor… Nu vedeți ce se întâmplă în lume la ora actuală?

VIDEO: cele mai noi imagini din sport